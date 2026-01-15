PJ Bonaerense: Magario acelera y suma afiliaciones para competir, a la espera de negociar con el kirchnerismo

Axel Kicillof y Verónica Magario

Verónica Magario aceleró en sus intenciones de presidir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que el próximo 15 de marzo deberá renovar autoridades, tal como se dispuso en la última reunión del consejo partidario. En estos días, al Senado bonaerense están llegando las últimas afiliaciones en formato físico que se cargaron para la actualización del padrón del PJ en vistas a las elecciones. En La Cámpora se encargaron de remarcar que solo se van a incluir quienes hayan sido cargados hasta el 30 de diciembre del año pasado, que “se considera como fecha de afiliación la fecha de aceptación partidaria que consta en la ficha papel” y que, para votar, los afiliados deberán tener como mínimo 180 días de antigüedad a la fecha.

Si hay una interna, Magario competirá. Para esta instancia cuenta con el respaldo de algunos intendentes de peso del conurbano que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Hacia afuera, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca mostrarse prescindible de la discusión. Puertas adentro, respaldará a Magario si hay internas; un escenario que muchos espacios prefieren evitar. En caso de que se llegue a un esquema de unidad, el mandatario ve en el intendente de La Plata, Julio Alak, una figura de posible consenso; más allá de que sea del riñón kicillofista. El ex ministro de Economía delegó en el jefe de la capital bonaerense la negociación para ampliar la cantidad de apoderados del partido; algo que el kirchnerismo aceptó. Alak puso a una abogada de su confianza llamada Ana Laura Ramos.

En tanto, que para ir hacia un esquema de unidad, el cristinismo podría aportar el nombre del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

El intendnete de Lomas de Zamora, Federico Otermin, y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar (AG La Plata)

Esta semana, en la Cámara alta provincial -que preside Magario- se estuvieron recepcionando afiliaciones en formato físico. Fue por pedido de la vicegobernadora que junto a un grupo de intendentes se activó un operativo para sumar afiliaciones, luego de que en la última reunión del Consejo del PJ bonaerense celebrada en Malvinas Argentinas se acordó que el 15 de marzo se renovarán las autoridades del partido que hoy preside el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Sin embargo, la avanzada del sector de Kicillof podría chocar con lo dispuesto por la Junta Electoral del PJ que integran, entre otros, la propia Magario. Es que el viernes 9 de enero, cuando se reunió la Junta Electoral del partido, se acordó que los apoderados le pidan al Juzgado Electoral N°1 de La Plata que este jueves levante la feria judicial para la entrega de un nuevo padrón de afiliados en el que se incluyan todas las fichas presentadas en la mesa de entradas de dicho Juzgado, hasta el día 30 de diciembre de 2025. Inclusive, que se considere como fecha de afiliación, la fecha de aceptación partidaria que consta en la ficha papel.

Además, de acuerdo con el artículo 13 inciso a) de la Carta Orgánica del partido, “solo podrán computarse como válidas las afiliaciones con una antigüedad mínima de 180 días”. La cuestión burocrática podría trabar el acto eleccionario.

Entre los intendentes de Kicillof repiten que “durante cuatro años, si no eras de La Cámpora no podías afiliar”, en alusión a la administración del PJ en la figura de Máximo Kirchner. Por ello, pese a lo dispuesto por la Junta partidaria, en el MDF algunos dirigentes buscarán que se considere la carga virtual en la actualización del padrón. Luego de la reunión del consejo partidario, el MDF “logró” tener acceso a las claves del sistema interno de afiliaciones. Cargaron afiliaciones virtuales hasta el 30 de diciembre.

La última reunión del PJ bonaerense se celebró en Malvinas Argentinas. Allí se acordó que el 15 de marzo haya recambio de autoridades

Sin embargo, la discusión por la renovación de autoridades del PJ aún no está saldada y va desde estirar los plazos y pedir una prórroga tanto para la conformación del padrón, mover la fecha de recambio de autoridades o llegar a un escenario de acuerdo.

Si se avanza en una mesa política que tenga representación de los distintos sectores en las próximas semanas para sellar qué camino tomar, Magario buscará tener una base de afiliaciones propias para poner en valor ante el kirchnerismo, que aún no mueve nombres propios.

Por lo pronto, según el cronograma electoral, el 8 de febrero es la fecha límite para presentar candidaturas. Ese día se sabrá si hay internas o un esquema de unidad. El 20 de enero se fijó una nueva reunión de la junta electoral del partido; ese órgano lo preside el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.