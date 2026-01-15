Política

PJ Bonaerense: Magario acelera y suma afiliaciones para competir, a la espera de negociar con el kirchnerismo

La vicegobernadora activó un operativo con referentes distritales y buscará quedar al frente del partido que hoy preside Máximo Kirchner. Es una de las apuestas de Kicillof. El otro nombre de ese sector es el de Julio Alak, que podría entrar en un esquema de unidad

Guardar
Axel Kicillof y Verónica Magario
Axel Kicillof y Verónica Magario

Verónica Magario aceleró en sus intenciones de presidir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que el próximo 15 de marzo deberá renovar autoridades, tal como se dispuso en la última reunión del consejo partidario. En estos días, al Senado bonaerense están llegando las últimas afiliaciones en formato físico que se cargaron para la actualización del padrón del PJ en vistas a las elecciones. En La Cámpora se encargaron de remarcar que solo se van a incluir quienes hayan sido cargados hasta el 30 de diciembre del año pasado, que “se considera como fecha de afiliación la fecha de aceptación partidaria que consta en la ficha papel” y que, para votar, los afiliados deberán tener como mínimo 180 días de antigüedad a la fecha.

Si hay una interna, Magario competirá. Para esta instancia cuenta con el respaldo de algunos intendentes de peso del conurbano que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Hacia afuera, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca mostrarse prescindible de la discusión. Puertas adentro, respaldará a Magario si hay internas; un escenario que muchos espacios prefieren evitar. En caso de que se llegue a un esquema de unidad, el mandatario ve en el intendente de La Plata, Julio Alak, una figura de posible consenso; más allá de que sea del riñón kicillofista. El ex ministro de Economía delegó en el jefe de la capital bonaerense la negociación para ampliar la cantidad de apoderados del partido; algo que el kirchnerismo aceptó. Alak puso a una abogada de su confianza llamada Ana Laura Ramos.

En tanto, que para ir hacia un esquema de unidad, el cristinismo podría aportar el nombre del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

El intendnete de Lomas de
El intendnete de Lomas de Zamora, Federico Otermin, y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar (AG La Plata)

Esta semana, en la Cámara alta provincial -que preside Magario- se estuvieron recepcionando afiliaciones en formato físico. Fue por pedido de la vicegobernadora que junto a un grupo de intendentes se activó un operativo para sumar afiliaciones, luego de que en la última reunión del Consejo del PJ bonaerense celebrada en Malvinas Argentinas se acordó que el 15 de marzo se renovarán las autoridades del partido que hoy preside el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Sin embargo, la avanzada del sector de Kicillof podría chocar con lo dispuesto por la Junta Electoral del PJ que integran, entre otros, la propia Magario. Es que el viernes 9 de enero, cuando se reunió la Junta Electoral del partido, se acordó que los apoderados le pidan al Juzgado Electoral N°1 de La Plata que este jueves levante la feria judicial para la entrega de un nuevo padrón de afiliados en el que se incluyan todas las fichas presentadas en la mesa de entradas de dicho Juzgado, hasta el día 30 de diciembre de 2025. Inclusive, que se considere como fecha de afiliación, la fecha de aceptación partidaria que consta en la ficha papel.

Además, de acuerdo con el artículo 13 inciso a) de la Carta Orgánica del partido, “solo podrán computarse como válidas las afiliaciones con una antigüedad mínima de 180 días”. La cuestión burocrática podría trabar el acto eleccionario.

Entre los intendentes de Kicillof repiten que “durante cuatro años, si no eras de La Cámpora no podías afiliar”, en alusión a la administración del PJ en la figura de Máximo Kirchner. Por ello, pese a lo dispuesto por la Junta partidaria, en el MDF algunos dirigentes buscarán que se considere la carga virtual en la actualización del padrón. Luego de la reunión del consejo partidario, el MDF “logró” tener acceso a las claves del sistema interno de afiliaciones. Cargaron afiliaciones virtuales hasta el 30 de diciembre.

La última reunión del PJ
La última reunión del PJ bonaerense se celebró en Malvinas Argentinas. Allí se acordó que el 15 de marzo haya recambio de autoridades

Sin embargo, la discusión por la renovación de autoridades del PJ aún no está saldada y va desde estirar los plazos y pedir una prórroga tanto para la conformación del padrón, mover la fecha de recambio de autoridades o llegar a un escenario de acuerdo.

Si se avanza en una mesa política que tenga representación de los distintos sectores en las próximas semanas para sellar qué camino tomar, Magario buscará tener una base de afiliaciones propias para poner en valor ante el kirchnerismo, que aún no mueve nombres propios.

Por lo pronto, según el cronograma electoral, el 8 de febrero es la fecha límite para presentar candidaturas. Ese día se sabrá si hay internas o un esquema de unidad. El 20 de enero se fijó una nueva reunión de la junta electoral del partido; ese órgano lo preside el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

Temas Relacionados

PJ BonaerenseAxel KicillofVerónica MagarioMáximo KirchnerInternasPeronismoIntendentesProvincia de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobernador de Corrientes se reunirá con sus legisladores nacionales antes de definir su posición sobre la reforma laboral

Juan Pablo Valdés precisó que analizarán los “pros y contras” del proyecto del Poder Ejecutivo que tiene dictamen de comisión y que llegaría al recinto en febrero

El Gobernador de Corrientes se

Senado: contrapuntos en el peronismo por la falta de una estrategia clara ante la agenda del Gobierno

“En Diputados se movieron mucho más que nosotros desde fin de año”, criticaron dentro del interbloque que comanda el formoseño José Mayans. El kirchnerismo también dilata una definición sobre la integración de comisiones y replica una tensión similar a la de 2024

Senado: contrapuntos en el peronismo

Por la reforma laboral, el Gobierno estudia postergar los cambios en el Código Penal para las sesiones ordinarias

Desde el entorno de Javier Milei argumentan que la idea es concentrar esfuerzos para la aprobación del proyecto que modifica el régimen del trabajo en las extraordinarias de febrero

Por la reforma laboral, el

Arrancan las privatizaciones de la Ley Bases: el Gobierno ultima los detalles para vender sus acciones de AySA

En Casa Rosada afirman que “está muy cerca de lanzarse el pliego” privatizador y que se publicará en las próximas semanas. El Estado se desprenderá de su capital accionario y lo dejará en manos privadas. Cómo será el proceso

Arrancan las privatizaciones de la

El Gobierno declaró como organización terrorista a la “Hermandad Musulmana”: tiene presencia en Líbano, Egipto y Jordania

Por decisión de Cancillería, el grupo fue incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. Intervinieron en la decisión los ministerio de Seguridad, Justicia y la Secretaría de Inteligencia

El Gobierno declaró como organización
DEPORTES
Fue segundo en el Rally

Fue segundo en el Rally Dakar 1985 y volvió a correr: la increíble historia del “Toro”, un camión de dos motores que les ganó a los autos

Hace 40 años se iniciaba el verdadero camino a México ‘86: el increíble operativo Tilcara de Bilardo y la predicción de Maradona

La feroz reacción de Enzo Fernández tras la derrota del Chelsea ante Arsenal: tomó del cuello a un rival y tuvieron que separarlo

San Lorenzo cayó frente a Cúcuta en su primer amistoso del año

“Ridículo histórico” y “vergüenza”: las repercusiones de la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey, con dardos a Mastantuono

TELESHOW
Sol, mar y conexión real:

Sol, mar y conexión real: la tarde romántica de El Tucu López y Noe Antúnez en Punta del Este

Gloria Carrá desafía tabúes con Sex en Mar del Plata: “Hay que sacarle el acartonamiento a la sexualidad”

Quiénes son los populares artistas que se ofrecieron a cantar en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La jugada propuesta de Evelyn Botto a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Terminemos con esta tensión sexual”

Habló Martín Migueles tras las graves acusaciones de la madre de su hijo: “No soy un papá abandónico”

INFOBAE AMÉRICA

El secretario del Tesoro de

El secretario del Tesoro de EEUU afirmó que los líderes del régimen iraní están sacando dinero del país: “Las ratas huyen del barco”

Carta a Javier Bardem

Trump responsabilizó a Zelensky de ser el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa en Ucrania

Zelensky declaró el estado de emergencia en el sector energético tras los ataques rusos en la infraestructura clave de Ucrania

Lévi-Strauss en Brasil: los “años decisivos” del hombre que revolucionó la antropología