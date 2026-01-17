El Gobierno declaró organización terrorista a la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria Islámica

El dictador Nicolás Maduro en la embajada de Irán en Caracas, en mayo de 2024. Allí se lo vio con algunos agentes de la Fuerza Quds que permanecen en Caracas.

El gobierno nacional declaró a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a ese grupo militar iraní como organización terrorista. La decisión se comunicó a través de un texto oficial difundido por la Oficina del Presidente de la República Argentina.

“La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”, señaló el comunicado. En ese marco, recordó que “la República Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994”.

El texto precisó que, a partir de la resolución adoptada, el grupo quedó incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según indicó la Oficina del Presidente, la medida implica la aplicación de “sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción”, además de resguardar al sistema financiero argentino.

La decisión se adoptó en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, y fue impulsada por el presidente Javier G. Milei. El comunicado destacó que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedarán alcanzados por las disposiciones previstas en el régimen vigente.

El Gobierno también hizo referencia a Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998. “Se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA y sobre él pesa una alerta roja de INTERPOL”, afirmó el texto oficial, y agregó que el régimen iraní “no solo no ha colaborado con su juzgamiento, sino que lo ha ascendido”, designándolo como comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El comunicado indicó que Vahidi ya figura incluido en el RePET.

En el cierre del documento, la Oficina del Presidente sostuvo que Milei “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, y enumeró antecedentes recientes en esa línea, como Hamás, el Cártel de los Soles y distintos capítulos de la Hermandad Musulmana en Medio Oriente.

Mostafa Shanghaghi en Caracas junto a Nicolás Maduro

Como reconstruyó Infobae, la Fuerza Quds es el brazo operativo en el extranjero de la Guardia Revolucionaria Islámica para guerras asimétricas e inteligencia militar. La cabeza de esa división en Venezuela es Ahmad Asadzadeh Goljahi. Se trata de un oficial que administra esa unidad en el país caribeño. Además, gerencia la subunidad conocida como Departamento 11000. Este último grupo, a su vez, es conducido de manera global por Sardar Ammar, identificado por Israel como el responsable de un complot terrorista en Australia, Grecia y Alemania.

El Departamento 11000 tiene un largo historial internacional. El pasado 7 de noviembre en México, las autoridades frustraron el intento de asesinato de la embajadora israelí Einat Kranz Neiger, quien estaba en la lista de esa división terrorista. Quien orquestó ese magnicidio truncado fue identificado como Hasan Izadi, otro agente iraní en tierra mexicana.

Pero Asadzadeh no sólo forma parte del Departamento 11000. También del Departamento 840, el centro de operaciones responsable de los asesinatos en el exterior. Un año después de cumplirse el primer aniversario de la ejecución de Qassem Soleimani, en enero de 2021, Asadzadeh tuvo como misión agrupar agentes para vengar la muerte del emblemático comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica. Debían capturar, interrogar, torturar y asesinar a los responsables del ataque del 2 de enero de 2020 que terminó con la vida de su popular jefe militar en las afueras de Bagdad.

Como muchos agentes, Asadzadeh tiene una doble vida. Es también Director Ejecutivo de la Asociación de Amistad Irán y América Latina, un ente que actúa como fachada a iraníes para infiltrarse en la región. La Red de Noticias de la República Islámica de Irán (IRINN) le hizo una entrevista el 9 de abril de este año. En ella se refirió a los vínculos que unen -de acuerdo a su parecer- a Teherán con América Latina.

Otro actor clave en esta estructura es Mostafa Shanghaghi. Este agente de la Fuerza Quds opera bajo una cobertura diplomática en la Embajada de Irán en Caracas. Además de sus conocimientos en América Latina, Shanghaghi tiene una amplia experiencia como espía en la Península Arábiga, donde proporcionó información a los rebeldes hutíes en Yemen.

A Shanghaghi puede vérselo seguido junto a Maduro. En público se dejó ver en un homenaje que se hizo al ex jefe de Estado iraní Ebrahim Raisi, muerto el 19 de mayo de 2024 cuando se estrelló su helicóptero. Cinco días después, el dictador venezolano fue hasta la embajada en Caracas y rindió tributo al “mártir” caído. Oró con docenas de personas. Entre los asistentes puede verse al agente de la Fuerza Quds en un video golpeándose el pecho y rezando una canción.