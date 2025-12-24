Quiénes son los iraníes de la Fuerza Quds que dan apoyo a Maduro en Caracas en su momento más dramático

No son únicamente buques fantasmas cargados con el petróleo venezolano. El vínculo entre la dictadura de Nicolás Maduro y el régimen de Irán se expande a otras colaboraciones más estrechas, aún -o especialmente- en momentos en que la autocracia chavista tambalea por presiones internas y externas.

Infobae tuvo acceso a cómo está conformada la estructura paramilitar iraní en tierra venezolana. Se trata de una pirámide jerárquica de la Fuerza Quds, el brazo operativo en el extranjero de la Guardia Revolucionaria Islámica para guerra asimétricas e inteligencia militar.

La cabeza de esa división en Venezuela es Ahmad Asadzadeh Goljahi. Se trata de un oficial de la Fuerza Quds que administra la unidad responsable en el país caribeño. Además, gerencia la subunidad conocida como Departamento 11000. Este último grupo, a su vez, es conducido de manera global por Sardar Ammar, identificado por Israel como el responsable de un complot terrorista en Australia, Grecia y Alemania.

El Departamento 11000 tiene un largo historial internacional. El pasado 7 de noviembre en México, las autoridades frustraron el intento de asesinato de la embajadora israelí Einat Kranz Neiger, quien estaba en la lista de esa división terrorista. Quien orquestó ese magnicidio truncado fue identificado como Hasan Izadi, otro agente iraní en tierra mexicana.

Pero Asadzadeh no sólo forma parte del Departamento 11000. También del Departamento 840, el centro de operaciones responsable de los asesinatos en el exterior. Un año después de cumplirse el primer aniversario de la ejecución de Qassem Soleimani, en enero de 2021, Asadzadeh tuvo como misión agrupar agentes para vengar la muerte del emblemático comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica. Debían capturar, interrogar, torturar y asesinar a los responsables del ataque del 2 de enero de 2020 que terminó con la vida de su popular jefe militar en las afueras de Bagdad.

Como muchos agentes, Asadzadeh tiene una doble vida. Es también Director Ejecutivo de la Asociación de Amistad Irán y América Latina, un ente que actúa como fachada a iraníes para infiltrarse en la región. La Red de Noticias de la República Islámica de Irán (IRINN) le hizo una entrevista el 9 de abril de este año. En ella se refirió a los vínculos que unen -de acuerdo a su parecer- a Teherán con América Latina.

Otro actor clave en esta estructura es Mostafa Shanghaghi. Este agente de la Fuerza Quds opera bajo una cobertura diplomática en la Embajada de Irán en Caracas. Además de sus conocimientos en América Latina, Shanghaghi tiene una amplia experiencia como espía en la Península Arábiga, donde proporcionó información a los rebeldes hutíes en Yemen.

A Shanghaghi puede vérselo seguido junto a Maduro. En público se dejó ver en un homenaje que se hizo al ex jefe de Estado iraní Ebrahim Raisi, muerto el 19 de mayo de 2024 cuando se estrelló su helicóptero. Cinco días después, el dictador venezolano fue hasta la embajada en Caracas y rindió tributo al “mártir” caído. Oró con docenas de personas. Entre los asistentes puede verse al agente de la Fuerza Quds en un video golpeándose el pecho y rezando una canción.

Mostafa Shanghaghi, el primero desde la izquierda, con traje azul en un homenaje al fallecido ex jefe de estado iraní Ebrahim Raisi en la embajada de Irán en Caracas junto a Nicolás Maduro (imagen de video)

En el centro de la imagen, Mostafa Shanghaghi en julio pasado, entregando junto al embajador iraní en Caracas maquinaria agrícola para el régimen de Venezuela.

Mostafa Shanghaghi, arriba al centro, junto al ministro de Cultura del régimen venezolano, Ernesto Villegas (izquierda) y el embajador iraní Ali Chegni, el pasado 21 de junio en Carabobo.

Los vuelos de Shanghaghi entre la capital venezolana y Teherán son constantes. Lo hace acompañado de otros miembros de la Fuerza Quds que operan bajo el amparo de la dictadura chavista. Ellos son: Hooman Ahmadi; Ahmad Behzadifar; Vahid Rezaei; Mehrdad Jafari; Ali Jarganitilaki; Mohammadreza Sarkhosh; Mahmoud Shaker y Ebrahim Shariatzadeh.

En Medio Oriente creen que estos personajes que acompañaron a Shanghaghi en viajes de Caracas a Teherán, tienen vínculos con el Ministerio de Defensa iraní y posiblemente con la Guardia Revolucionaria Islámica.

Por último, Hadi Gaeini es uno más de los tantos iraníes que dan soporte a Maduro en su tramo final. Trabaja en Venezuela como el responsable absoluto de Islamic Republic of Iran Bradcasting (IRIB). En el pasado fue clave como nexo entre esa fuerza desestabilizadora -y catalogada como terrorista por Europa y Estados Unidos- y los grupos terroristas Hezbollah, Hamas y agrupaciones iraquíes.

Hadi Gaeini, oficial de la Fuerza Quds que trabaja encubierto en Caracas como miembro de la Radiodifusora de la República Islámica de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés), en una de las pocas imágenes de las que hay registro.

Este apoyo de Irán a Venezuela perdura desde hace años. Fue primero Hugo Chávez quien comenzó a buscar enemigos de Occidente para contrastar en la región con Estados Unidos e Israel, “emancipar” a América Latina del “imperio” y construir un nuevo liderazgo.

Teherán aprovechó esa puerta de entrada para infiltrar no sólo miembros de su Guardia Revolucionaria Islámica, sino para fortalecer la extensa red de Hezbollah que ya operaba en la región. Caracas proveyó de logística y documentación a un sinnúmero de agentes terroristas durante años, además de suministrar recursos valiosísimos a Irán para que sostuviera su estructura internacional.

Sin embargo, Venezuela debería saber que será poco lo que el régimen teocrático pueda brindarle en materia de seguridad. En junio pasado las defensas iraníes no pudieron repeler los bombardeos israelíes que acabaron con sus radares y sistemas antimisiles. Sus centrales nucleares quedaron expuestas y decenas de objetivos tanto militares como de inteligencia fueron eliminados en cuestión de horas.

Son 11.300 los kilómetros que separan ambas capitales. Irán no podrá prever ninguna maniobra en el mar ni en los cielos del Caribe. La ayuda será sólo simbólica.

