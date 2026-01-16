Política

Mauricio Macri reapareció en Italia tras la confirmación de su separación y hay un cambio en la conducción del PRO

El expresidente encabezó una clase de liderazgo en la Bologna Business School. Por otro lado, avaló una modificación en la estructura del partido amarillo: el nuevo rol de Fernando De Andreis y la crítica a las voces que “quedaron desactualizadas”

El expresidente Mauricio Macri brindó una clase de liderazgo en la Bologna Business School, en Italia. Se trata de su primera aparición pública del 2026, y tras la confirmación oficial de su separación de Juliana Awada. No es la primera vez que el exmandatario participa de una actividad en la institución académica: en 2023 ya había disertado sobre “Liderar y aprender liderazgo”.

“Nuevamente en Bolonia, donde nació la primera universidad moderna del mundo en 1088, disfrutando de dar clases de liderazgo en la Bologna Business School. Gracias a la facultad por esta invitación y a todos los estudiantes que participan”, señaló Macri a través de sus redes sociales.

En paralelo, y según señalaron a Infobae, el PRO tendrá un cambio en la conducción del partido: Facundo Pérez Carletti dejará su cargo de secretario general para “abocarse a la campaña en Santiago del Estero, donde este año habrá elecciones municipales”, y será reemplazado por el diputado nacional Fernando De Andreis, un dirigente de extrema confianza de Macri.

El exmandatario se encuentra en Europa desde hace varios días, tras pasar las fiestas de fin de año en Villa La Angostura, en las cómodas instalaciones de la residencia dentro del country Cumelén. Desde allí, siguió de cerca la tensión regional tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela y el escándalo en la AFA que salpica a Claudio “Chiqui” Tapia.

Sobre los cambios en la conducción del PRO, un importante dirigente señaló a este medio que De Andreis buscará “modernizar al partido, darle un enfoque nuevo que se adapte a los tiempos actuales”, y que lo eligió Macri “por la relación de confianza que tienen, y porque es necesario que ese cargo dentro del partido lo ocupe una persona con sus características”.

“Tengo la alegría y el honor de asumir desde hoy como Secretario General del PRO, adquiriendo la responsabilidad de crear un equipo nacional y trabajar en la reinvención del partido. Soy consciente de que los cambios que necesitamos requieren creatividad, valentía, entusiasmo, máxima aceleración y adaptación al momento. Los mecanismos y procesos que hasta hace poco fueron efectivos para alcanzar el poder quedaron obsoletos ante una sociedad que cambia mucho más rápido que los partidos y los dirigentes que la quieren representar”, señaló De Andreis en sus redes.

Mauricio Macri, junto a Fernando
Mauricio Macri, junto a Fernando De Andreis y Antonela Giampieri

El diputado nacional, que en agosto de 2025 ya hablaba de la necesidad de que el PRO vuelva “a sus orígenes”, lejos del “murmullo socialista interno”, señaló que “la voz del PRO, muchas veces, apegada a fórmulas que fueron eficaces, suena como la voz de alguien desactualizado”.

“Es una época fascinante y, como tal, es una época peligrosa. Casi cualquier organización, institución, negocio, especialidad académica o profesión se encuentra ante una amenaza existencial; es decir, casi todo lo que conocemos puede dejar de existir o reducir su influencia. Los partidos políticos están en esa categoría. Pero estoy convencido de que el PRO tiene las condiciones para superar esas amenazas”, puntualizó.

Con relación a Pérez Carletti, desde el partido señalaron que la salida “fue consensuada”. “Trabajo muy bien durante la campaña del 2025 tanto a nivel nacional como en las provinciales, y para este año estaba decidido a abocarse al trabajo territorial que viene haciendo desde siempre en Santiago del Estero dentro del PRO. Ahora es Legislador provincial. Este año hay elecciones municipales en muchas ciudades de SDE, y tiene intenciones de construir en la capital. Necesita dedicar su energía, su equipo y su tiempo a esa construcción en un territorio que siempre fue hostil para la oposición al peronismo en general”.

