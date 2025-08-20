PRO liberal: el macrismo habla de volver a sus orígenes y relanzar el espacio para después de las elecciones

Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

Barajar y dar de nuevo. Mauricio Macri y su núcleo de dirigentes cercanos comenzaron a delinear la nueva etapa del PRO para el nuevo proceso político que arrancará después de las elecciones. En línea con los acuerdos alcanzados con La Libertad Avanza, ya se habla de un “regreso a las raíces liberales” del partido y anticipan reacomodamientos y fracturas de los bloques. ¿Nace un PRO liberal?

Fernando de Andreis, flamante candidato a diputado nacional por CABA y hombre de confianza del exmandatario, difundió en sus redes un texto tras el cierre de las listas e hizo pública una discusión interna -que lleva meses, y que Infobae replicó en esta nota- sobre el rumbo que tomará el partido amarillo de ahora en más. Lo planteó sin rodeos. “Nace algo nuevo”. No fue un mensaje al azar: fue una línea de acción política que compartieron en X tanto Macri como Javier Milei.

“Hace ya demasiado tiempo que en el PRO andábamos discutiendo cosas viejas. Fue cansador escuchar, hasta acá, que se repitieran como ‘nuevas soluciones’ ideas antiguas que nos desviaron del camino del PRO liberal. Esas ideas, en el fondo, nos hicieron perder elecciones y deshilachar nuestra verdadera identidad de cambio”, escribió. Además, para el ex secretario General de la Presidencia, la alianza con LLA “es el paso que debíamos dar para dejar atrás el murmullo socialista interno”.

Fernando de Andreis. Foto de archivo, durante una entrevista con en Infobae en vivo

Esa última frase, “murmullo socialista interno”, generó revuelo puertas adentro del partido que tiene sus oficinas centrales en la calle Balcarce. ¿Para quién está dirigido? Cerca de Macri, y ante la consulta de Infobae, mencionan tres nombres: Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato. El ex jefe de Gobierno ya dejó el PRO, y la exgobernadora bonaerense termina su mandato a fin de año y es la voz amarilla con más peso del partido en contra del acuerdo con LLA, aunque remarcó que seguirá en el partido y que hará campaña con los candidatos que enfrenten a los libertarios en todo el país.

“La esencia de ese mensaje es volver a traer al PRO a lo que fue en sus orígenes. El PRO nació como un partido liberal, de centro derecha. El logo del partido, incluso, el triángulo marca a la derecha. En los últimos años, se fue desdibujando eso con ideas que se lo alejaban de ese espíritu liberal, y lo que hizo que perdamos elecciones”, señaló un importante dirigente del partido a Infobae.

Y amplió: “Por eso el acuerdo con LLA es una oportunidad para recuperar esa esencia liberal del PRO, pero también republicano que fue una característica que nos puede llegar a diferenciar en algunos aspectos a ellos”.

Javier Milei y los candidatos del frente LLA en La Matanza, con Ritondo y Montenegro de violeta

Este nuevo posicionamiento es el que defienden, además, aquellos dirigentes que buscaron en el último año acercar posiciones con los libertarios para cerrar un acuerdo electoral. El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo; el diputado nacional Diego Santilli, tercero en la lista que encabeza José Luis Espert como candidato a renovar su mandato, y Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata y candidato a diputado provincial por le Quinta sección electoral de Buenos Aires, son los que negociaron directamente con Karina Milei. Hay más.

Reordenamiento en el Congreso

Según la mesa chica del PRO, este proceso implicará un reordenamiento parlamentario y abre la puerta para una mayor fuga de dirigentes. “Después de las elecciones es inevitable que los bloques legislativos del PRO se achiquen, solo con ver cuestiones numéricas está claro que será. Pero aquellos que entren a partir de diciembre, representan esos valores del PRO original. Entonces se achican sí, pero se ‘purifican’ con amarillos puros”.

Es más, no descartan que pueda fragmentarse el bloque, divididos entre el PRO “puro”, más cercano a las ideas del gobierno nacional, y aquellos que marquen con más entusiasmo las diferencias el oficialismo. “No hay otro PRO por afuera del frente con La Libertad Avanza. Eso tiene que quedar claro. Pero me causa gracia que lo diga Fernando de Andreis, que trabajó en contra del acuerdo hasta último momento. Ahora cambió de posición porque es candidato”, señaló a Infobae uno de los dirigentes que competirá por una banca en la cámara Baja.

Otro candidato, que siguió de cerca la negociación en la provincia de Buenos Aires, amplió el concepto: “No creo que esté naciendo un PRO liberal de la nada. En sus orígenes sí lo fue; en algún momento, algunas decisiones lo corrieron hacia el centro, y terminó siendo un partido que se desvió de su esencia liberal. En la práctica política, eso implica acompañar medidas que consoliden estabilidad y disciplina fiscal. Por ejemplo, el déficit es un tema innegociable”.

Mauricio Macri con diputados del PRO

“Después se ordenarán las bancadas, y sabremos con claridad qué diputados formarán parte del mismo bloque a partir del 10 de diciembre o si habrá interbloques. Esta línea se viene discutiendo en off desde hace mucho tiempo y refleja el pensamiento de muchos de los que firmamos el acuerdo con LLA. No se trata de un corte aislado, sino de un profundo análisis histórico y filosófico de lo que es el PRO. Hemos tenido diputados que fueron autores de la Ley de Alquileres y otros que ideológicamente se desviaron de lo que significaba el partido. Tanto Mauricio Macri como los fundadores del PRO creen que el Estado no debe intervenir de manera excesiva: la función debe ser garantizar orden y estabilidad, con menor intervención directa en la economía. Volver a los orígenes significa repensar el PRO desde esa perspectiva, con un análisis profundo de dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir”, detalló.

Se vienen tiempos intensos y de definiciones en el macrismo. Relegada su impronta de la campaña, que será libertaria y violeta, y con Mauricio Macri con un marcado perfil bajo y con una extensa agenda de actividades en el exterior, la pelota queda en manos de los dirigentes. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? La incógnita ahora es saber qué hará Vidal, ¿se sumará a la corriente PRO liberal “puro”? Y los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio, ¿cómo se van a posicionar?