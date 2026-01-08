Los días de Macri en el Sur: descanso en familia y monitoreo de la tensión en Venezuela y del escándalo de la AFA

Mauricio Macri y el dirigente Juan Martin

El ex presidente Mauricio Macri recibió el 2026 en la Patagonia. Al igual que años anteriores, atraviesa el verano argentino en las cómodas instalaciones de la residencia dentro del country Cumelén, en Villa La Angostura. Desde allí, y según supo Infobae, monitorea “a diario” dos acontecimientos que lo preocupan sobremanera: la tensión regional tras la detención de Nicolás Maduro y el escándalo en la AFA que salpica a Claudio “Chiqui” Tapia.

Sobre el operativo militar de Estados Unidos en Caracas que derivó en la captura del líder del régimen chavista y su esposa, Cilia Flores, realizado en la madrugada del pasado sábado, Macri hizo un breve cometario en sus redes sociales, donde pidió el restablecimiento democrático en Venezuela.

“Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de Venezuela. Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno. Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato. Se inicia una época nueva: Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”, sostuvo.

Es más, cerca del ex presidente, y ante la consulta de este medio, recordaron una vieja discusión con Hugo Chávez en el prime time de la televisión, en una emisión de los clásicos Almuerzos de Mirtha Legrand, cuando aún era jefe de Gobierno porteño. Más acá en el tiempo, ya como jefe de Estado, denunció la violación a los derechos humanos en Venezuela, y a mediados de 2024, antes de las elecciones que consagraron presidente a Edmundo González Urrutia, señaló: “El dictador Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad contra su población, produjo la mayor crisis humanitaria de la historia y le quitó todas las libertades individuales a los venezolanos".

En aquel momento, además, señalaba que el ahora detenido líder chavista fue “el responsable de arruinar la economía venezolana y de llevar a millones de sus ciudadanos al exilio".

El otro de los temas que Macri sigue con atención es la AFA y la ramificación de denuncias contra Tapia y la cúpula directiva por hechos de presunta corrupción. “Es algo que viene diciendo hace tiempo, solo hay que ver el archivo, y cada día que pasa se conoce algo nuevo, y de una obscenidad increíble”, afirmó un allegado al exmandatario.

A finales de noviembre, antes de las denuncias periodísticas y judiciales contra el presidente del órgano que controla el fútbol argentino, Macri sostuvo a Infobae que “la decadencia” del campeonato local “es terrible”, producto de ”una falta de organización total y de conducción en la Asociación del Fútbol Argentino”.

Las investigaciones judiciales atraviesan días de fuerte actividad, aun en pleno inicio de la feria judicial de enero, con allanamientos simultáneos, levantamiento de secretos bancarios y fiscales y disputas por competencia entre juzgados, para analizar el manejo de fondos millonarios, tanto en el país como en el exterior, y el rol de estructuras vinculadas al fútbol profesional.

El frente más visible se consolidó el pasado viernes, cuando el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky rechazó el pedido para apartarse de la investigación por presunto lavado de activos en torno a una mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, valuada por peritos oficiales en USD 17 millones, y emplazada sobre un predio de más de 100.000 metros cuadrados, que cuenta con helipuerto, galpones y más de 50 vehículos de alta gama y de colección.

Formalmente, la propiedad figura a nombre de la sociedad Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano, monotributista, y su madre Ana Lucía Conte, jubilada. Para los investigadores, ninguno de los dos registra ingresos compatibles con la compra del predio. El juez aportó un dato central: Pantano utilizaba una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, con consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, entre ellos gastos vinculados a los automóviles secuestrados. Para el magistrado, ese elemento ubica a las autoridades de la AFA en el “epicentro” de la investigación y refuerza la hipótesis de un posible esquema de interposición de prestanombres.

Reunión y Congreso

Más allá de seguir con atención estos dos temas, Macri se reunió estos días con el referente del PRO de Río Negro Juan Martín. El dirigente provincial, de vacaciones en Villa La Angostura, relató al diario Río Negro parte de la la conversación: “Charlamos sobre la realidad nacional, sobre el rumbo de la economía, el escenario tras las elecciones y los escenarios complejos en el plano internacional y regional”, indicó.

“Me dijo que me ocupe del PRO, que lo fortalezca y le dé más músculo político para poder encarar futuras conversaciones y negociaciones con otros espacios políticos de cara al 2027″, agregó.

No es casual la difusión de la foto y el encuentro. En años anteriores, numerosos dirigentes viajaron hasta Cumelén para reunirse con Macri. Algunos, como el caso de Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta, ya están alejados del PRO.

Por otro lado, hay “un contacto regular” con Cristian Ritondo, el presidente del bloque PRO en el Congreso que cerró el año con una intensa agenda parlamentaria, sobre todo por la polémica que generaron los nombramientos en la Auditoría General de la Nación (AGN), que derivaron en la presentación de un amparo judicial y una fuerte acusación contra La Libertad Avanza, y por el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.

En medio de la polémica sobre los cambios en la SIDE, la bancada amarilla emitió un comunicado: “Consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva”.

“(Macri y Ritondo) hablan regularmente, pero pero aún no hubo una conversación formal por este tema. Nosotros estamos a la espera de la publicación de los protocolos”, destacó a este medio un dirigente parlamentario del PRO.