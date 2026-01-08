Política

Designaron a Fernando Iglesias como nuevo embajador de Bélgica tras haber sido elegido por Milei

El ex diputado de Juntos por el Cambio había sido postulado en noviembre ante la Unión Europea y, desde entonces, se aguardaba la aprobación del pliego

Fernando Iglesias, ex diputado nacional
Fernando Iglesias, ex diputado nacional

El Gobierno designó oficialmente a Fernando Iglesias como nuevo Embajador argentino ante el Reino de Bélgica, luego de haber sido aprobado el plácet de estilo por parte de uno de los principales países de la Unión Europea. La medida fue formalizada mediante el decreto 6/2026, publicado este jueves en Boletín Oficial.

El nombramiento se realizó “en comisión” debido al receso del Senado de la Nación, en virtud de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo. “Mediante el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, se faculta al Presidente de la Nación a llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”, explica el documento.

El decreto señaló que la designación busca asegurar la continuidad en la representación diplomática argentina en Bélgica, y que ha mostrado un importante avance en el último tiempo; y la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales durante el período en que el Congreso se encuentra inactivo.

La normativa explicó además que, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957, el Ejecutivo puede designar excepcionalmente a personas que no pertenezcan a la carrera diplomática, siempre que cuenten con condiciones relevantes de idoneidad y trayectoria profesional. En este sentido, remarca que “podrá designar excepcionalmente Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios a personas que, no perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean condiciones relevantes”.

En el caso de Fernando Iglesias, el Gobierno consideró que reúne los requisitos necesarios para desempeñar la función como representante diplomático en el exterior dada su participación como titular en la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados, una decisión que fue respaldada por el otorgamiento del plácet por parte del Reino de Bélgica, entre otras cosas.

Milei junto al embajador de
Milei junto al embajador de Bélgica, Hubert Cooreman (Foto X: @BelgicaenBAires)

La sede diplomática argentina en la capital de Bélgica, Bruselas, permanece vacante desde junio pasado. En esa misma línea, el decreto destacó la importancia de mantener la representación diplomática ininterrumpida en el país considerado estratégico para los intereses bilaterales y multilaterales de la Argentina. El plácet ya concedido por el gobierno belga permite la asunción formal de Iglesias en la misión diplomática.

Con este nombramiento, el Ejecutivo buscará garantizar la normalidad y continuidad en la relación bilateral, así como en las tareas de representación internacional que competen a la embajada argentina en ese país.

Javier Milei y Fernando Iglesias
Javier Milei y Fernando Iglesias

La aprobación de Iglesias al cargo de representante Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina responde a la solicitud enviada a principios de noviembre pasado por el presidente Javier Milei quien postuló al ex diputado nacional, con el fin de fortalecer las negociaciones birregionales.

La gestión se produjo en medio de la expectativa por la firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que según adelantaron las autoridades del Mercado Común, podría darse en los próximos días. Se trata de un proceso que ocurre después de 25 años de negociaciones y que cobró mayor relevancia después de que la Comisión Europea prometiera un acceso anticipado de 45.000 millones de euros a partir de 2028 para el próximo presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) si es que se avanza con la firma.

Iglesias cuenta con antecedentes en relaciones internacionales y ya había acompañado al mandatario a diversas giras al exterior, había mantenido reuniones en Buenos Aires con el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman, y ejecutado el rol de representante no oficializado del Gobierno ante el bloque europeo. Su aprobación significó la aprobación por parte de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, además del Senado Nacional.

Por último, el documento oficial precisó que el gasto derivado de la designación se imputará a las partidas específicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

