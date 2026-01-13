Política

Javier Milei viajará a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea: Lula es el único presidente que aún no confirmó su presencia

La ceremonia de la rúbrica del histórico tratado comercial se realizará en la capital de Paraguay este sábado. El mandatario brasileño todavía no dijo si asistirá, en medio de la tensión con su par libertario

Guardar
Fotografía de archivo del 06
Fotografía de archivo del 06 de diciembre de 2024 que muestra a los presidentes de Argentina, Javier Milei (i); Uruguay, Luis Lacalle Pou (2-i); la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (c); y los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2-d), y de Paraguay, Santiago Peña (d), posando en la sede del Mercosur, en Montevideo (Uruguay). A un año de que el Mercosur y la Unión Europea (UE) anunciaran el acuerdo final del histórico pacto comercial, la firma definitiva sigue pendiente por los retrasos europeos, aunque Lula, aseguró que se realizará el 20 de diciembre en Brasilia. EFE/ Sofía Torres

El presidente Javier Milei confirmó que irá a la ceremonia de firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea a realizarse el sábado próximo en Asunción. Será una asistencia que tiene por objetivos estar en ese acontecimiento histórico, a la vez de apoyar a su par de Paraguay, Santiago Peña, quien inaugurará con ese evento su presidencia pro tempore del bloque regional.

El viaje del mandatario argentino fue confirmado por voceros oficiales de la Presidencia a Infobae. De esta manera, Milei días consecutivos con numerosos viajes. El viernes partirá junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a presenciar el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. El domingo ambos irán junto al canciller Pablo Quirno rumbo al Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza.

Durante estos días se especuló si iba a viajar porque Paraguay decidió que la firma sea realizada por los respectivos cancilleres latinoamericanos en vez de los jefes de Estado, con el fin de hacer una celebración más protocolar y menos capitalizable para los respectivos mandatarios.

En los últimos días había comenzado a crecer la posibilidad de que Milei asistiera. “Es un viaje que está organizando íntegramente Quirno”, le dice el Presidente a los suyos, ya que está enfocado en la redacción de su discurso para el Foro de Davos de la próxima semana.

European Commission President Ursula von
European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a press conference with Uruguay's President Luis Lacalle Pou, Argentina's President Javier Milei, Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva, Paraguay's President Santiago Pena at the Mercosur Summit in Montevideo, Uruguay December 6, 2024. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

En el Gobierno paraguayo habían confirmado que Peña, el presidente que funge como principal aliado del libertario en la región, iba a estar presente en la ceremonia. Luego confirmó el uruguayo Yamandú Orsi. El único de los cuatro jefes de Estado que componen el Mercosur que no confirmó asistencia es Luiz Inácio Lula da Silva.

La ceremonia se hará el sábado al mediodía en el Gran Teatro José Asunción de Flores del Banco Central del Paraguay. También estará la presidenta del Comité Europeo, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

El brasileño fue el que más pujó para que saliera el acuerdo comercial en diciembre, días antes de tener que transferir la presidencia pro tempore del bloque. En aquel momento, Milei estaba de acuerdo con la firma del acuerdo, fuera bajo la gestión de Lula o de Peña. De optar, prefería que la organización quedara en manos del paraguayo, que fue el primer jefe de Estado latinoamericano con quien estrechó lazos para comenzar a conformar una suerte de fuerza de derecha que se contrapusiera con los gobiernos progresistas y de centroizquierda.

Milei y Lula tienen una relación que dista de ser cercana en lo ideológico y en lo político. En Brasil marcan que están en el peor momento desde que asumieron. Como muestra de esto, la administración lulista le envió una nota diplomática a Quirno el jueves pasado para comunicarle que dejarían de realizar tareas de gestión en la Embajada de Argentina en Venezuela.

Las diferencias que venían teniendo con Milei se profundizaron luego del operativo de Estados Unidos en Venezuela. Mientras que Argentina fue uno de los países que más apoyó aquel suceso junto a un numeroso bloque de países, Brasil realizó la misma acción en sentido contrario. “Con eso, sentimos que el ciclo de ayuda se había terminado”, afirmó una altísima fuente de Itamaraty a Infobae.

Los brasileños querían que en los posteriores discursos que Argentina hizo en los foros internacionales tuviera menciones de la ayuda de Lula sobre la Embajada en Caracas. También criticaron posteos en redes sociales que apuntaban contra la gestión de Lula y su vínculo pasado con Nicolás Maduro.

Nota en desarrollo.

Temas Relacionados

Javier MileiMercosurUnión EuropeaAcuerdo Mercosur-Unión EuropeaLula da Silva

Últimas Noticias

Con Trump presente, Milei prepara su viaje al Foro de Davos: reuniones con líderes globales y un discurso clave

La comitiva argentina ajusta la agenda de encuentros mientras define los lineamientos que expondrá ante líderes mundiales y representantes empresariales

Con Trump presente, Milei prepara

Quirno recibirá a un importante diplomático de EEUU con el objetvio de fortalecer la relación bilateral

El canciller se reunirá con el representante norteamericano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, que se encuentra en el país hasta el próximo jueves

Quirno recibirá a un importante

Quién es Yaakov Harary, el preso político argentino-israelí liberado en las últimas horas

El hombre de 72 años fue detenido el 10 de octubre de 2024 cuando intentó cruzar a Colombia junto a un empleado venezolano. Estuvo 450 días encarcelado en El Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad

Quién es Yaakov Harary, el

“Estamos desesperados y pedimos una fe de vida”, aseguró la esposa del abogado argentino secuestrado en Venezuela

Virginia Rivero relató la angustia familiar y la incertidumbre creciente en medio de la liberación de presos políticos

“Estamos desesperados y pedimos una

Kicillof asume el rol de líder en las recorridas de verano y saca ventaja en el PJ como candidato del 2027

El Gobernador retomó la iniciativa política en el inicio del año y avanza con determinación en la construcción de un bloque político anti Milei. Es el único que acelera en la edificación de su liderazgo

Kicillof asume el rol de
DEPORTES
Valentín Carboni explicó por qué

Valentín Carboni explicó por qué rechazó ofertas de Italia y decidió firmar en Racing

“Desastre absoluto”: el espeluznante accidente del equipo de bobsleigh de Estados Unidos que preocupó al deporte

Defensa confirmó el fichaje de Éver Banega y Newell’s incorporó a uno de los delanteros más buscados

La escandalosa sospecha sobre la tenista egipcia que jugó un torneo sin saber las reglas

Román Burruchaga y Lourdes Carlé ganaron en el debut y ya son cinco los argentinos en la segunda ronda de la qualy del Australian Open

TELESHOW
Tamara Bella se sinceró sobre

Tamara Bella se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

Nico Vázquez habló del inicio de su relación con Dai Fernández: “Ustedes nos señalaron antes de que pasara algo”

Crisis pública y silencio privado: la decisión de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Dante Ortega desnudó los prejuicios sobre él y sus hermanas: “Si hubiéramos sido heterosexuales, no sería tema”

Qué dijo Maia Reficco de las versiones de romance con Franco Colapinto

INFOBAE AMÉRICA

La justicia francesa inicia el

La justicia francesa inicia el juicio de apelación contra Marine Le Pen por financiación ilícita

El Salvador será sede del Grand Prix de ciclismo: rutas, fechas y cierres viales

La zona gris: cuando la tecnología se convierte en arma de control autoritario

Presos de Milán hacen instrumentos con la madera de barcos de migrantes y sorprenden al mundo con su arte

Mel Brooks celebra 99 años de genialidad: así es el documental que rinde homenaje a su irreverente humor