Javier Milei viajará a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea: Lula es el único presidente que aún no confirmó su presencia

Fotografía de archivo del 06 de diciembre de 2024 que muestra a los presidentes de Argentina, Javier Milei (i); Uruguay, Luis Lacalle Pou (2-i); la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (c); y los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2-d), y de Paraguay, Santiago Peña (d), posando en la sede del Mercosur, en Montevideo (Uruguay). A un año de que el Mercosur y la Unión Europea (UE) anunciaran el acuerdo final del histórico pacto comercial, la firma definitiva sigue pendiente por los retrasos europeos, aunque Lula, aseguró que se realizará el 20 de diciembre en Brasilia. EFE/ Sofía Torres

El presidente Javier Milei confirmó que irá a la ceremonia de firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea a realizarse el sábado próximo en Asunción. Será una asistencia que tiene por objetivos estar en ese acontecimiento histórico, a la vez de apoyar a su par de Paraguay, Santiago Peña, quien inaugurará con ese evento su presidencia pro tempore del bloque regional.

El viaje del mandatario argentino fue confirmado por voceros oficiales de la Presidencia a Infobae. De esta manera, Milei días consecutivos con numerosos viajes. El viernes partirá junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a presenciar el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. El domingo ambos irán junto al canciller Pablo Quirno rumbo al Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza.

Durante estos días se especuló si iba a viajar porque Paraguay decidió que la firma sea realizada por los respectivos cancilleres latinoamericanos en vez de los jefes de Estado, con el fin de hacer una celebración más protocolar y menos capitalizable para los respectivos mandatarios.

En los últimos días había comenzado a crecer la posibilidad de que Milei asistiera. “Es un viaje que está organizando íntegramente Quirno”, le dice el Presidente a los suyos, ya que está enfocado en la redacción de su discurso para el Foro de Davos de la próxima semana.

European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a press conference with Uruguay's President Luis Lacalle Pou, Argentina's President Javier Milei, Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva, Paraguay's President Santiago Pena at the Mercosur Summit in Montevideo, Uruguay December 6, 2024. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

En el Gobierno paraguayo habían confirmado que Peña, el presidente que funge como principal aliado del libertario en la región, iba a estar presente en la ceremonia. Luego confirmó el uruguayo Yamandú Orsi. El único de los cuatro jefes de Estado que componen el Mercosur que no confirmó asistencia es Luiz Inácio Lula da Silva.

La ceremonia se hará el sábado al mediodía en el Gran Teatro José Asunción de Flores del Banco Central del Paraguay. También estará la presidenta del Comité Europeo, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

El brasileño fue el que más pujó para que saliera el acuerdo comercial en diciembre, días antes de tener que transferir la presidencia pro tempore del bloque. En aquel momento, Milei estaba de acuerdo con la firma del acuerdo, fuera bajo la gestión de Lula o de Peña. De optar, prefería que la organización quedara en manos del paraguayo, que fue el primer jefe de Estado latinoamericano con quien estrechó lazos para comenzar a conformar una suerte de fuerza de derecha que se contrapusiera con los gobiernos progresistas y de centroizquierda.

Milei y Lula tienen una relación que dista de ser cercana en lo ideológico y en lo político. En Brasil marcan que están en el peor momento desde que asumieron. Como muestra de esto, la administración lulista le envió una nota diplomática a Quirno el jueves pasado para comunicarle que dejarían de realizar tareas de gestión en la Embajada de Argentina en Venezuela.

Las diferencias que venían teniendo con Milei se profundizaron luego del operativo de Estados Unidos en Venezuela. Mientras que Argentina fue uno de los países que más apoyó aquel suceso junto a un numeroso bloque de países, Brasil realizó la misma acción en sentido contrario. “Con eso, sentimos que el ciclo de ayuda se había terminado”, afirmó una altísima fuente de Itamaraty a Infobae.

Los brasileños querían que en los posteriores discursos que Argentina hizo en los foros internacionales tuviera menciones de la ayuda de Lula sobre la Embajada en Caracas. También criticaron posteos en redes sociales que apuntaban contra la gestión de Lula y su vínculo pasado con Nicolás Maduro.

Nota en desarrollo.