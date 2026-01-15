“Mis respetos al Tren de Aragua”: el video que complica al venezolano detenido en Corrientes por sus vínculos con el narco

Este es el video que grabó un delincuente venezolano, identificado como parte del Tren de Aragua. En el material, envía un mensaje de lealtad a su banda y amenaza a quienes considera farsantes en el mundo del crimen, poco antes de ser arrestado

El venezolano capturado el 20 de diciembre en el puerto de la localidad correntina de Puerto de Ituzaingó está cada vez más complicado. Un video publicado en sus redes sociales, al que tuvo acceso Infobae, confirma su relación con el Tren de Aragua. El cartel criminal fue declarado organización terrorista por los Estados Unidos y otros países.

El individuo, cuyas iniciales corresponden al nombre de José Félix Peñalver Veliz, dejó en la grabación un mensaje claro. “Mis respetos al Tren, a los que quedan vivos, que son serios. Ellos tienen que tener claro quiénes son las personas serias”.

“Soy yo. ¿Saben quién soy yo?”, agregó en tono desafiante. “Me ven la cara”, acotó. En el rostro quedan expuestos algunos tatuajes identitarios. Por ellos y otros que tiene en el cuerpo, fue vinculado al Tren de Aragua en los EEUU y expulsado de ese país en 2025.

El registro fue incorporado a la causa. Allí, Peñalver Veliz dejó “un saludo a mi gente en Venezuela, en mi barrio, los que me vieron crecer, andar por la pista”. Luego, lo extendió a “mis convives (personas con las que cohabitó o compartió parte de su existencia) que quedan vivos”.

“Me quiero desahogar ahorita”, añadió en la grabación. Este otro mensaje estaba dirigido a los “brujitas”, que “cayeron presos y ya se la creen que son malandros”. “Eso es mentira. Mis respetos a la gente seria en el malandreo”, agregó.

En el tramo final del video, dedicó un mensaje a los que “son brujas”. “Cayeron y ya creen que matan gente, que son malandros”. La filmación se corta. El posteo tiene un texto anexo: fue hecho “para los que me quieran más o me odien más”.

Cómo fue el traslado

El grupo Albatros llegó el miércoles a Corrientes. En horas de la tarde, Peñalver Veliz fue llevado en medio de un fuerte operativo al aeropuerto. Allí lo cargaron en un avión de la Prefectura. Descendió en San Fernando y fue trasladado a Marcos Paz. Se trata de una unidad penal de máxima seguridad.

Durante todo el trayecto, el venezolano estuvo esposado, con casco y chaleco antibalas. En los tramos en los que subió y descendió del avión, permaneció rodeado por miembros del grupo Albatros que portaban escudos y armas largas. En San Fernando le cambiaron la ropa. Le pusieron prendas similares a las del personal de Prefectura para que no sea identificable.

Desde el aeropuerto a Marcos Paz lo realizó a bordo de una unidad blindada escoltada por una camioneta y varias motocicletas de la fuerza. El Ministerio de Seguridad de la Nación registró todo el operativo. En el posteo, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva indicó: “Argentina no es refugio de delincuentes. El que las hace, las paga”.

Cuál será el futuro del venezolano

Peñalver Veliz permanecerá detenido con prisión preventiva hasta el 26 de febrero por orden del juez federal de Corrientes, Gustavo Fresneda. El 23 de diciembre, tres días después de su detención en el Puerto de Ituzaingó, Migraciones dispuso su expulsión del país y le prohibió -con carácter permanente- el reingreso. Mientras este trámite se sustancia, estará preso.

La pesquisa en Argentina contra el venezolano está a cargo de la fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, Tamara Pourcel. Colaboran con ella los auxiliares fiscales Juan Martín Mariño Fages y Nicolás Marquevich. En estos momentos, siguen reuniendo información sobre el acusado, sus intenciones y sus vínculos

Peñalver Veliz tiene un prontuario frondoso. Era integrante del Ejército venezolano, pero desertó de su país en 2017. Era tropa de la Compañía 4208 EMEA (Empaque, Mantenimiento y Entrega Aérea). Se trata de una unidad encargada del entrenamiento y apoyo logístico para operaciones aéreas y paracaidismo. Está ubicada en el Estado Aragua, y forma parte de la estructura de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista.

En su tierra natal, registraba antecedentes policiales por los delitos de “homicidio intencional”, ocurrido en agosto de 2013, y por “porte, detención u ocultación de arma”, en enero de 2012.

Según dijo, circuló siempre de manera ilegal por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. En Estados Unidos lo arrestaron el 16 de junio de 2024 luego de que se comprobara que carecía de documentación que habilitara su permanencia. A las autoridades norteamericanas les dijo que ingresó a través de la frontera con México. Se le secuestró un cuchillo.

Cuando le hicieron los chequeos médicos de rigor, advirtieron que tenía una bala alojada en su abdomen y 20 cicatrices compatibles con heridas de arma blanca. También se determinó que el hombre tenía un pedido de arresto por parte de las autoridades judiciales del municipio de Peel, en la ciudad canadiense de Ontario. No se había presentado en distintas causas que se le seguían por los delitos de lesiones con arma blanca agravadas por el vínculo y amenazas.

Las autoridades estadounidenses lo relacionaron con el Tren de Aragua y lo expulsaron el 25 de enero de 2025.