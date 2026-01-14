La relación entre Milei y Lula vuelve a tensarse por la representación en Venezuela y el apoyo a Bolsonaro

La relación entre Milei y Lula vuelve a tensarse (AP)

En los últimos días, la turbulenta relación entre el presidente Javier Milei y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a tensarse a raíz de la decisión de este último de dejar de representar a la Argentina en la Embajada de Venezuela. Es que en las filas libertarias la determinación del referente del Partido de los Trabajadores (PT), luego de las profundas diferencias en la caracterización del autoproclamado gobierno de Nicolás Maduro, no fue bien recibida y profundizó la distancia entre los gobiernos.

“Es un nuevo gesto de que Lula pondera y prioriza sus anteojeras ideológicas por sobre el bienestar de la región”, sentenció a Infobae una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Hasta entonces, en un gesto de acercamiento, Brasil se hacía cargo de la protección de la sede diplomática argentina en Caracas desde agosto de 2024, cuando los diplomáticos, consultores y agregados de defensa debieron abandonar el país a raíz de la intimación del líder chavista.

Como contó este medio, hay grandes posibilidades de que Italia asuma la representación, incluso en la administración libertaria admiten que la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, tiene intenciones de efectivizarlo, aún no hay confirmación oficial. Lo cierto es que la decisión del gobierno brasilero, que comunicó a través de una nota formal a Cancillería, tuvo lugar tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela que encontró resistencia en el mandatario castrense, de los primeros en cuestionar el accionar del republicano Donald Trump.

Javier Milei junto a Giorgia Meloni (AFP)

Ese mismo sábado que se hizo pública la determinación, el propio Milei dejó entrever su malestar al compartir un fragmento de discurso que brindó durante la última Cumbre del Mercosur en el que se expresaba en apoyo de Estados Unidos en la presión al territorio venezolano, cuya pieza audiovisual concluye con una imagen de Lula junto a Nicolás Maduro.

Si bien el vínculo entre Milei y Lula nunca fue fluido, sino meramente institucional, en ambos países coinciden en que la relación atraviesa su peor momento. Sin embargo, pese a la diferenciación de varios países de la región, que con Brasil a la cabeza firmaron una declaración contra el avance de Trump en los destinos de Venezuela, en Balcarce 50 descartan que las diferencias ideológicas afecten el vínculo comercial ni el funcionamiento del Mercosur.

Este sábado, el bloque regional firmará el acuerdo comercial con la Unión Europea en Asunción con la asistencia de varios presidentes, entre ellos, Javier Milei, pero con Lula da Silva en duda. “Son cosas de distinta índole. Por un lado está la geopolítica y por otro las relaciones comerciales. Sin ir más lejos, más allá del alineamiento de Estados Unidos, la Argentina no ha dejado de comerciar con China”, aclaró una fuente del ecosistema libertario a este medio.

En paralelo, el libertario se expidió respecto a la postulación presidencial de Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair -fuera de juego a raíz de la condena a 27 años de cárcel que recibió por el intento de golpe de Estado en 2023- que competirá contra el actual presidente de Brasil en las elecciones que se celebrarán en octubre de este año. “Es una elección de los brasileros, con la diferencia que ahí tengo amigos, como los Bolsonaro. Si usted me pregunta a mí, me saca del lugar de político, está claro que prefiero una solución con los Bolsonaro y no una solución con el socialismo del siglo XXI“, sostuvo Milei durante la entrevista que brindó al canal de televisión CNN en Español.

El presidente Javier Milei junto al candidato presidencial Flavio Bolsonaro

En la misma sintonía se mostró el actual senador brasilero, quien optó por replicar las palabras de Milei en sus redes sociales y doblegar los elogios. “¡Además de un amigo, Argentina tendrá un verdadero socio comercial en Brasil a partir de 2027! ¡Gracias, presidente!“, celebró a través de su cuenta de X.

Hasta entonces, según revelaron en Casa Rosada, no está previsto un intercambio formal que catapulte al candidato carioca. No obstante, el libertario no esconde su fluido vínculo ni se priva de respaldar en redes al exponente de derecha en el gigante de América del Sur.