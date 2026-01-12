La CGT retoma el diálogo mientras el peronismo impulsa proyectos propios y Bullrich acelera la Reforma Laboral

Patricia Bullrich asegura que tendrá media sanción de la reforma laboral en febrero

Patricia Bullrich asegura que para mediados de febrero la Reforma Laboral va a tener media sanción. Le pone fecha y dice que el “11 de febrero el riesgo país va a bajar porque vamos a tener ley”, según declaró este fin de semana en Mar del Plata.

Mientras se espera el llamado a sesiones extraordinarias, y aunque solo tendrá media sanción en el caso de que sea aprobado, Bullrich se muestra en público confiada en que va a tener los votos para avanzar el 10 de febrero en el recinto. Y para ello comenzará una ronda de reuniones y negociaciones.

Se espera que en los próximos días se termine de confirmar fecha y lugar para que la líder del bloque de La Libertad Avanza mantendrá un encuentro con el triunvirato que hoy conduce la Confederación General de los Trabajadores (CGT) y con varias entidades empresariales. En paralelo, se mantienen las negociaciones con los diferentes bloques que en diciembre se mostraron reacios a acompañar el proyecto de la Casa Rosada.

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, recorre provincias —hoy va al Chaco a reunirse con el gobernador Leandro Zdero, cercano al oficialismo—, las conversaciones con los sindicatos se vuelven cruciales ya que el Gobierno busca evitar ir a un debate con las calles tomadas por las manifestaciones. A partir de esto es que Bullrich repite que están abiertos a modificaciones.

Pero mientras el oficialismo recorre, expone y arma comisiones técnicas, la oposición hace lo propio. El peronismo mantiene abiertos los canales de diálogo con los sindicalistas. En especial en la Cámara de Diputados en donde hay varios legisladores de extracción sindical. Acá los encargados son Vanesa Siley, secretaria general de los judiciales porteños, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, Mario “Paco” Manrique, secretario de Smata; y el titular del gremio de La Bancaria, Sergio Palazzo, y su colega en la cámara y en vida gremial, el también bancario Carlos Cisneros.

“La CGT mantiene contactos con nosotros y también con el Gobierno. Teníamos una agenda de reuniones planeada para los primeros días de enero pero cuando Bullrich dijo que se pasaba todo a febrero se atrasaron los encuentros. Ahora lo que estamos viendo es quién está de vacaciones para tener un encuentro presencial, pero los contactos son fluidos".

Todos están abiertos a las conversaciones. Y todos tienen algún “pero” para las conversaciones. La ex ministra de Seguridad les dijo en público y en privado que está dispuesta a negociar siempre que no se toque el “espíritu” de la norma. Los sindicalistas ya avisaron que no van a apoyar nada que elimine la ultraactividad, el Fondo de Asistencia Laboral o impactos en los convenios colectivos.

Pero no solo el peronismo mantiene contactos con los sindicalistas. Desde el bloque Unidos también hay contactos que van en varias direcciones. Mientras los gobernadores conversan con los funcionarios nacionales, los diputados hacen lo propio con los sindicalistas.

En medio de esto, el Gobierno también abre la puerta a las conversaciones y hasta deja de lado las internas en pos de un objetivo. “Los Menem y Santiago Caputo se muestran permeables a la conversación“, señaló un diputado opositor que, aunque busca evitar las miradas indiscretas, se lo ha visto por la Casa Rosada.

Bullrich con los líderes de la CGT

Los tiempos y el discurso

Uno de los problemas que deberá sortear Bullrich y su equipo es “convencer” a sus pares del Senado de los bloques de la oposición dialoguista que el contexto es adecuado para avanzar con la norma. “Algunos creían que en diciembre el contexto era el adecuado y ahora no están tan seguros que el escenario sea para avanzar en esto”, explicó un radical de la Cámara Alta.

Pero si hay algo que el oficialismo logró imponer es que el debate del lado de la oposición no sea a todo o nada. Es decir, la idea de que hace falta una reforma parece haber permeado en buena parte de la sociedad, por lo que en el peronismo tomaron nota y avisan que no solo se opondrán al proyecto del oficialismo, sino que llevarán uno propio.

El diputado y líder de la Bancaria, Sergio Palazzo, uno de los nexos del bloque del peronismo con la CGT

“Diputados no va a ser un trámite. No nos vamos a comer el discurso de la oposición sin propuesta. Nosotros tenemos proyectos propios que vamos a llevar a las comisiones para discutir. Vacaciones, despidos sin causa, acoso, indemnizaciones, etc. Todos los puntos que el Gobierno quiere cambiar, tenemos contrapropuestas”, explicó un diputado del peronismo.

Se espera que durante esta semana se activen comisiones técnicas de parte de La Libertad Avanza, con la presencia de especialistas y funcionarios que expliquen los beneficios de lo que entienden es una mejora para el mundo laboral. Por el lado de la oposición, buscarán hacer lo mismo pero para apuntalar sus proyectos. Esta semana se reavivarán los encuentros y durante la segunda quincena de enero se formalizarán reuniones en el Palacio Legislativo.