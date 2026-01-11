Política

El Gobierno se entusiasma con aprobar Ficha Limpia este año en el Senado: podría sumar hasta 40 votos

La unión de un inflado oficialismo, más dialoguistas que ya acompañaron y aún tienen mandato, sobrepasa las 37 adhesiones obligatorias. Es decir, no importaría lo que hiciera el kirchnerismo o los dos misioneros que prometieron apoyar y, a último momento, votaron distinto en 2025

El pleno del Senado durante
El pleno del Senado durante la sesión extraordinaria del 26 de diciembre pasado (Maximiliano Luna)

Días atrás, Javier Milei aseguró que La Libertad Avanza (LLA) insistirá este año con la ley de Ficha Limpia que el Senado dinamitó en mayo del año pasado, gracias a los rechazos del kirchnerismo y la curiosa voltereta de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Si el Ejecutivo cumple con la palabra y Diputados aportase lo suyo, la sumatoria de un inflado oficialismo en la Cámara alta, más los dialoguistas que ya la avalaron y aún continúan como legisladores, sobrepasaría las 37 adhesiones obligatorias que precisa la norma y llegaría a 39-40 guiños.

El proyecto de Ficha Limpia, que aprobó Diputados y sucumbió en el Senado, modificaba las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloqueaba a quienes tuvieran una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública. En ese entonces, esto último corría para la ex jefa de Estado Cristina Kirchner. Dicho trámite siguió su curso, la Corte habló y la exmandataria hoy busca mantener sus órdenes sin disidencias hacia el peronismo desde su prisión domiciliaria. El modo en el que la oposición celebró en el recinto la caída de la ley es más que recordado.

Ahora veamos cómo se presenta el escenario actual, siempre bajo los supuestos de un Gobierno que quiere una iniciativa de este estilo y ya prometió empujarla en los próximos meses. El interbloque oficialista de la Cámara alta, que es comandado por la porteña Patricia Bullrich, tiene a 21 senadores en sus filas. Antes del 10 de diciembre, contaba seis o siete. Por ende, un panorama muy distinto, pero aún no suficiente para los deseos de Balcarce 50.

Para arribar a los 37 votos necesarios -mayoría absoluta, ya que se trata de un proyecto electoral-, la Casa Rosada debe ir a golpear las puertas de la Unión Cívica Radical (UCR), con diez; el Pro, con tres; y un puñado de silvestres provinciales, sin contemplar a los misioneros Arce y Rojas Decut, quienes suelen ser aliados del Ejecutivo.

Los misioneros renovadores Carlos Arce
Los misioneros renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Prensa Senado)

Siempre actuamos en equipo”, aseveró Rojas Decut días atrás de la sesión de mayo pasado en una radio local. Y agregó: “Creemos que Ficha Limpia tiene que salir, la sociedad lo demanda”. En tanto, Arce es un respetado médico que fue vicegobernador de Misiones y con su compañera tributan sin chistar ante el inoxidable mandamás provincial, Carlos Rovira. Además, el senador tomó relevancia en febrero último, cuando Infobae contó que contrató a una modelo el 17 de enero y pidió darla de baja a las dos semanas, al enterarse de las consultas de este medio.

Con los eventuales avales de los 21 senadores del interbloque libertario restarían 16 votos extra, de mínima. Al revisar el acta de la sesión de mayo de 2025, quienes apoyaron desde la Unión Cívica Radical (UCR) y aún ocupan una banca fueron Eduardo Vischi -jefe- y Mercedes Valenzuela (Corrientes), Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca), Eduardo Galaretto y Carolina Losada (Santa Fe), Mariana Juri y Rodolfo Suarez (Mendoza), y Daniel Kroneberger (La Pampa).

El titular del macrismo en la Cámara alta, Martín Goerling Lara (Misiones), la chubutense Andrea Cristina y Victoria Huala también marcaron positivo en la definición y volverían a hacerlo, así como los integrantes de Provincias Unidas Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba). Fuera de ese espacio hoy se encuentra la radical Edith Terenzi (Chubut), que votó como ellos.

Del lado de silvestres provinciales aparecen los siempre combativos -y dificultosos- santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, con cuatro años más de mandato en el Senado, y la usual aliada oficialista Beatriz Ávila (Tucumán). De frenar aquí, la cuenta ya da 39. Importante: esto es sin contabilizar a dialoguistas que ingresaron en diciembre y seguro se añadirían a una propuesta. Así, el piso sería de 40 entre “viejos” y “nuevos”.

Por ende, solo resta que desde Balcarce 50 se active el tema -ya sea en las potenciales extraordinarias de febrero o desde marzo, con el período ordinario iniciado-, se dictamine y lleve a los recintos. Diputados no representaría un inconveniente y los números acompañan, salvo que aparezca una nueva sorpresa. La Argentina es pionera en ello.

