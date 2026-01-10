El Gobierno celebra el cierre del Acuerdo Mercosur-Unión Europa y se esperanza con su impacto en la región

El presidente Javier Milei junto al canciller Pablo Quirno durante la Cumbre del Mercosur (REUTERS/Kiko Sierich)

Tras años de negociaciones inconclusas, en presidente Javier Milei celebró la firma del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y vaticina un impacto positivo sobre la región. Es que desde su entorno aseguraron a Infobae que el continente se beneficiará de lo que definieron como las bondades del libre comercio que -precisaron- “detiene guerras” y favorece la creación de puestos de trabajo.

“Siempre que se habla de una mayor comercialización es mejor. Eso significa más trabajo para los argentinos. Hace falta entender que el libre comercio detiene guerras”, sostuvo a este medio una importante voz con acceso al despacho presidencial, luego de que los representantes de los 27 Estados miembros del bloque europeo votaran el pasado viernes en Bruselas.

Otra fuente inobjetable de la administración libertaria planteó que con la puesta en vigencia, a la espera de la validación parlamentaria en ambos bloques, los productores argentinos podrán “acceder a un mercado de 450 millones de personas”, lo que calificó como un hecho histórico que traduce el “triunfo del libre mercado”.

En la previa a la Cumbre del Mercosur, que se celebró el 20 de diciembre en Foz do Iguaçu, Brasil, desde el Gobierno desestimaban la posibilidad de que las negociaciones llegasen a buen puerto, en especial, tras la resistencia de Francia e Italia. Sin embargo, con las voluntades conquistadas hay quienes se atreven a garantizar que la Argentina formó parte de las conversaciones que dieron lugar a la obtención del consenso necesario para sellar el acuerdo que involucra además a Brasil, Uruguay y Paraguay.

Foto de familia de los presidentes que integran el bloque de Mercosur en la Cumbre en Foz do Iguacu (REUTERS/Kiko Sierich TPX IMÁGENES DEL DÍA)

Esta mañana, el canciller Pablo Quirno que, como contó este medio, se prepara para viajar a Asunción/Paraguay el próximo sábado con el objetivo de oficializar el acuerdo, fue el primero en expedirse sobre el tema. “Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques. Todos ganamos: la Argentina y los países del MERCOSUR accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial. TMAP”, planteó desde su cuenta de X. El mensaje fue rápidamente replicado por el mandatario, que se mostró en sintonía: “Siguen las buenas noticias”, publicó en su perfil.

El entendimiento dará lugar a un mercado integrado con más de 700 millones de personas, representando cerca del 35% del comercio global y más del 30% del PIB mundial. En lo comercial, incluye cuotas para exportaciones de carne, maíz y etanol, regula el acceso mutuo para servicios y compras públicas, y prevé la eliminación de gran parte de los aranceles entre ambos bloques.

En la administración libertaria están convencidos de que este último punto facilitará además el ingreso de dólares al país y dará lugar a una competencia más justa. “Al bajar aranceles nuestros productos compiten en igualdad de condiciones y eso amplía nuestras posibilidades de vender más. Es un mercado grande que se abre”, celebró una fuente del ecosistema libertario a este medio. Asimismo, puntualizó que los dólares ingresarán “por exportación o por inversión extranjera privada en los sectores estratégicos”.

“Esto amplía claramente el horizonte de posibilidades de exportación para los productos argentinos. Es una buena noticia, sin dudas”, destacaron tras la firma.

El presidente Javier Milei se reunió con su par de Francia Emmanuel Macron

Pese a la resistencia de Francia, luego de que Emmanuel Macron, reafirmara que votaría en contra, desde la mesa chica del mandatario se mostraron al corriente de la argumentación y remarcaron que la buena relación entre el presidente y su par galo se mantiene.

Quien también hizo pública su opinión fue Patricia Bullrich, actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, quien desayunó la mañana del viernes junto al libertario, horas después de la oficialización de la noticia. “La Argentina no para de lograr éxitos concretos para su gente. Después de 25 años, se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Más trabajo, más producción y más oportunidades de desarrollo e inversión”, se expidió.

Si bien se estima que la firma del acuerdo podría darse “a nivel de ministros”, no se descarta que la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, dé el presente en la ceremonia. Aun a la espera de los detalles del evento, el libertario, sin actividades en la agenda, estará libre para viajar a la formalización del tan prolongado entendimiento.