Jorge Macri le exigió a Kicillof el pago de $27.000 millones por la asistencia de bonaerenses sin techo en CABA

Jorge Macri y Axel Kicillof

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, exigió hoy al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el pago de una deuda superior a $27.000 millones de pesos por la atención de personas en situación de calle con domicilio bonaerense que reciben asistencia en CABA.

La normativa nacional y provincial establece que cada jurisdicción debe hacerse cargo de sus residentes, pero desde el gobierno porteño sostienen que la Provincia no cumple con esa obligación. En este sentido, el reclamo se apoya en el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, que modificó la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo, y en la Ley 13.956 bonaerense, que creó el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle. De acuerdo con datos oficiales, actualmente la Ciudad asiste a 2.327 personas con domicilio en la Provincia de Buenos Aires en sus Centros de Inclusión Social.

Macri utilizó sus redes para pronunciarse con un mensaje directo a Kicillof: “Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA. Es hora de que se hagan cargo”, manifestó.

El Gobierno porteño especificó que el costo mensual por persona asciende a $1.163.135, cifra calculada sobre insumos, recursos humanos y servicios provistos. Esto representa un gasto total de $27.066.151.450 de pesos desde la entrada en vigencia del decreto nacional en febrero de 2025. Este monto, según argumentan desde la sede de gobierno de la calle Uspallata, genera desbalance financiero para la Ciudad, ya que esos recursos podrían destinarse al fortalecimiento de otros servicios locales.

En una nota enviada al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, los ministros porteños de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, y de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, solicitaron de manera formal “la inmediata transferencia de los recursos necesarios para saldar el monto actualizado de los costos, incluidos los que se generen en adelante, sin perjuicio de la deuda correspondiente a períodos anteriores”.

De acuerdo con datos oficiales, actualmente la Ciudad asiste a 2.327 personas con domicilio en la Provincia de Buenos Aires en sus Centros de Inclusión Social (Foto: Franco Fafasuli)

El pedido, se informó, recalca la vigencia tanto del Decreto 373/2025 como de la Ley 13.956, y reclama que la Provincia cumpla con su responsabilidad legal respecto a sus ciudadanos asistidos en la Ciudad.

“El cumplimiento de la ley y la adecuada distribución de responsabilidades entre jurisdicciones resultan fundamentales para garantizar una respuesta sostenible y equitativa frente a la problemática”, detallaron desde el gobierno porteño.

Según información oficial, CABA cuenta con 61 Centros de Inclusión Social en los que se asiste a 4.626 personas durante las 24 horas. Estos espacios ofrecen alojamiento, alimentación, acompañamiento psicológico, capacitación educativa y laboral, así como intermediación para la inserción laboral. Existen, además, centros destinados especialmente a familias, mujeres víctimas de violencia, personas con problemas de salud mental, personas en tratamiento por adicciones y hombres que conviven con mascotas.

“La ley no deja lugar a dudas: cada provincia es responsable de las personas en situación de calle dentro de su territorio. Además, la provincia también sancionó una ley para dar atención a personas en situación de calle. Kicillof no lo está cumpliendo”, sostuvo Mraida en sus redes. Y completó: “Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte”.

El Gobierno porteño especificó que el costo mensual por persona asciende a $1.163.135, cifra calculada sobre insumos, recursos humanos y servicios provistos

La respuesta del gabinete de Kicillof

Desde la provincia de Buenos Aires hubo una rápida respuesta al reclamo de Jorge Macri. “El nivel de cinismo es total. Por si no está al tanto, la Ciudad de Buenos Aires no es una isla, sino que forma parte del AMBA, una región donde viven 17 millones de personas que trabajan, producen, consumen y aportan una parte importante de la riqueza del país. La mayoría de esos 17 millones de argentinos está padeciendo el desastre que generan las políticas económicas de Milei y el abandono del Gobierno nacional”, planteó Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.

En esta línea, el funcionario provincial agregó: “Hay más de 3 millones de personas que habitan y proyectan su futuro en la Ciudad de Buenos Aires, quienes además tienen que soportar la deserción de Jorge Macri y del Gobierno de la Ciudad. En CABA no hay una sola política seria para apoyar la producción, el acceso a la vivienda, el desarrollo de emprendedores, el transporte, el sistema de salud, la educación o la cultura, lo que profundiza aún más el deterioro generalizado de las condiciones de vida de sus habitantes”.

Y completó: “En vez de hacerse cargo de lo que le toca, Jorge Macri prefiere inventar un enemigo inexistente y culpar a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los vecinos del conurbano y a Kicillof de las consecuencias de su propia incapacidad y desidia. Por más sucia y abandonada que esté la Ciudad en la actualidad, hay algo en lo que coincidimos con el Jefe de Gobierno: Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo. Pero no alcanza con ser la Ciudad más linda del mundo, tiene que ser la mejor para vivir”.