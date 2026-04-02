El accidente de autobús en Quimistán deja catorce heridos durante Semana Santa en Honduras

El accidente de tránsito en la carretera CA-4, en Quimistán, Santa Bárbara, dejó catorce heridos, según consignaron medios locales./(La Tribuna)

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves 2 de abril sobre la carretera CA-4, en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, dejó al menos catorce personas heridas, según informaron autoridades municipales y medios locales. El hecho involucró a un autobús tipo “rapidito” que, de acuerdo con el alcalde de Quimistán, Rubén Darío Pacheco, perdió el control y terminó fuera de la vía, provocando el siniestro. Entre las personas lesionadas se encuentra el conductor del vehículo, aunque hasta el momento no se ha emitido un informe oficial sobre el estado de salud de todos los afectados.

De acuerdo con los reportes de los medios hondureños Hondudiario y La Tribuna, el accidente ocurrió en un tramo de la carretera caracterizado por curvas pronunciadas y vegetación densa a los costados. Personal de emergencia, incluidos miembros de la Policía Nacional, militares y bomberos, acudió al lugar para asistir a los heridos, quienes inicialmente recibieron atención en el sitio y posteriormente fueron trasladados a la clínica periférica de Quimistán. Sin embargo, la falta de ambulancias en el municipio complicó el traslado, por lo que fue necesario movilizar siete unidades provenientes de localidades vecinas para atender la emergencia y facilitar el traslado de los lesionados al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, el centro asistencial más cercano y con capacidad para atención especializada.

Entre los heridos, se identificaron personas de diversas edades, incluidos menores y adultos mayores. La Tribuna publicó una lista preliminar de los lesionados, entre quienes figuran Josué Arita (9 años), Erick Roberto Padilla (14 años), Julia Jessenia Gómez (24 años), Melvin Diaz (40 años), Alba Luz Carbajal (62 años), José Roberto Padilla (59 años), Orlando Perdomo Granados (65 años, sargento del Cuerpo de Bomberos), Estiven Julián López (21 años), José Noé Rodríguez Lara (45 años), Geiny Xiomara Díaz Enríquez (50 años), Graciana Jamileth Castellanos (43 años) y Nelsa Gereli Arita (33 años), entre otros. La presencia de un menor de edad y de un miembro del Cuerpo de Bomberos entre los afectados resalta la gravedad y el impacto del hecho en la comunidad.

Entre los heridos del accidente en Quimistán se encuentran menores de edad, adultos mayores y un miembro del Cuerpo de Bomberos./(La Tribuna)

Hasta el cierre de los reportes, las autoridades no han confirmado las causas exactas del accidente. El alcalde Pacheco mencionó que el percance fue originado por un despiste del autobús, pero se mantienen abiertas las investigaciones a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y la Policía Nacional. El estado de salud de los heridos no ha sido detallado por las autoridades médicas, aunque se sabe que algunos presentan lesiones de consideración que motivaron su referencia a un hospital de mayor capacidad.

Este accidente se suma a una serie de incidentes viales registrados en Honduras durante la Semana Santa de 2026. Según datos oficiales publicados en días recientes, el país ha experimentado un incremento en la cantidad de accidentes de tránsito durante este periodo vacacional, en comparación con años anteriores. Solo entre el sábado 28 de marzo y el miércoles 1 de abril, se reportaron más de 130 accidentes en diferentes puntos del territorio nacional, con un saldo de al menos 35 personas fallecidas y más de 180 lesionadas, de acuerdo con informes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. La mayoría de estos hechos se atribuyen a exceso de velocidad, distracción al volante y fallas mecánicas, aunque también se han documentado casos de conductores bajo efectos del alcohol.

Las autoridades hondureñas han intensificado los operativos de control vehicular y campañas de prevención durante la Semana Santa, desplegando retenes en carreteras principales y zonas turísticas. Pese a estos esfuerzos, los accidentes continúan siendo uno de los principales riesgos durante la temporada, afectando tanto a familias locales como a visitantes. Organizaciones civiles y cuerpos de socorro han reiterado el llamado a la conducción responsable y al respeto de las normas de tránsito para evitar nuevas tragedias en lo que resta del periodo vacacional.

La limitada disponibilidad de ambulancias en Quimistán obligó a movilizar siete unidades de municipios vecinos para trasladar a los heridos al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula./(La Tribuna)

El accidente en Quimistán evidencia los retos persistentes en Honduras, como la falta de ambulancias en municipios rurales, sumada a la saturación de hospitales en zonas urbanas, que complica la atención oportuna a las víctimas y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención y respuesta ante este tipo de emergencias.