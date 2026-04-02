“Argentina hace historia”: el Gobierno confirmó la conexión exitosa con el microsatélite enviado a la NASA

Así es el microsatélite ATENEA, el único satélite latinoamericano que participa de la misión Artemis II de la NASA (Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación)

A tan solo cuatro horas de que el mundo viera despegar a Artemis II, el segundo cohete que la NASA envió rumbo a la Luna, el Gobierno argentino confirmó la recepción exitosa de señales y datos de telemetría del microsatélite ATENEA, que fue desarrollado en el país y lanzado como parte del programa espacial. “Hoy, la historia nos encuentra siendo parte en primera persona”, destacaron.

A través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la Nación, las autoridades informaron que las estaciones terrestres de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en Córdoba y Tierra del Fuego lograron captar la información del satélite. Así, se consolidó la cooperación tecnológica entre la Argentina, Estados Unidos y la comunidad internacional.

En línea con esto, el presidente, Javier Milei, apuntó que se trató de “un hito en materia espacial de la República Argentina”. De la misma manera, hizo hincapié en el nivel de involucramiento, tras señalar que el día que el hombre llegó a la Luna los argentinos solo eran espectadores.

“Hoy, la historia nos encuentra siendo parte en primera persona del programa Artemis de la NASA, con un microsatélite que integra una de las misiones lunares más ambiciosas de la era moderna”, destacó el mandatario sobre la tecnología que fue desarrollada por científicos nacionales.

El comunicado emitido por la Oficina del Presidente, luego de que se lograra la conexión con Atenea

En este sentido, Milei sostuvo que “esta operación representa un salto cualitativo en capacidades de diseño, procesamiento y control de misiones espaciales por parte de la República Argentina”. Y enfatizó: “La Argentina vuelve a estar entre el grupo de las Naciones que hacen historia y esto no es casualidad. Es el resultado de un cambio de paradigma”.

“Hoy es un nuevo día para la ciencia, el talento profesional y la vanguardia tecnológica”, continuó al destacar el trabajo realizado por la CONAE y los especialistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa argentina VENG S.A.

Según está previsto en el programa de la NASA, el microsatélite ATENEA, de tipo CubeSat 12U, tendrá la tarea de medir los niveles de radiación desde la órbita baja hasta el espacio profundo. Además, evaluará el rendimiento de componentes electrónicos en entornos con alta energía solar y analizará señales de navegación global, incluyendo los sistemas GPS, GLONASS y Galileo, en regiones donde el acceso a estos servicios resulta limitado.

De acuerdo con la información obtenida por Infobae, el programa SARE, impulsado por la CONAE y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, busca fomentar el desarrollo de satélites pequeños, de bajo costo y alta eficiencia para observación terrestre y exploración espacial.

El momento en el que se realizó el despegue de Artemis II (REUTERS)

Esta política apuntaría a aumentar la madurez tecnológica de los subsistemas y a facilitar la producción de satélites nacionales más complejos y competitivos. Para el ingeniero Fernando Filippetti, director del Proyecto ASTAR de la FIUBA, la experiencia puede atraer inversiones, generar empleo calificado y consolidar a la Argentina como proveedor de la nueva economía espacial.

Por su parte, Alejandro Martínez, decano de la FIUBA, explicó a este medio que, aunque 61 países firmaron el convenio con la NASA en 2023, solo cuatro propuestas fueron seleccionadas para ocupar los 14 espacios disponibles en el cohete. El proceso exigió cumplir estrictos estándares de seguridad para cargas útiles, dada la naturaleza tripulada de la misión.

En este sentido, la participación de Atenea permitirá validar tecnologías en condiciones extremas, enfocándose en sistemas de comunicación de largo alcance, medición de radiación en órbitas altas, recopilación de datos GNSS (GPS, GLONASS, Galileo) y evaluación de componentes espaciales avanzados.

La zona en donde se encuentra instalado el microsatélite argentino (Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación)

El despliegue del satélite ocurrirá durante las primeras fases del vuelo, cuando la nave Orión cruce los 70.000 kilómetros de distancia respecto de la Tierra, una marca inédita para un desarrollo argentino. Por esto, la comunicación directa con las estaciones de la CONAE pondrá a prueba la solidez de los enlaces y la gestión remota de datos bajo exigencias técnicas singulares.

Martínez detalló que el microsatélite operará a 72.000 kilómetros de altura, una órbita en la que no existen otros satélites. Actualmente, los más lejanos se encuentran en órbitas geoestacionarias a 36.000 kilómetros. Por este motivo, Atenea permitirá mediciones inéditas de radiación y navegación por GPS. También se probarán tecnologías que podrían migrar a aplicaciones en vehículos terrestres.

El despliegue de Atenea será seguido por una activación autónoma y la verificación de todos los subsistemas, habilitando la transmisión de telemetría a estaciones terrestres y el procesamiento de datos en tiempo real. Durante el viaje, que dura cerca de diez días, el satélite ganará impulso en distintas etapas hasta abandonar la atracción gravitatoria terrestre y continuar hacia la Luna.