El Gobierno de Uruguay identificará inmuebles vacíos para devolverlos al mercado de vivienda

Una entrega de viviendas en Minas, Uruguay, donde se aplica un plan piloto (Ministerio de Vivienda)

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) de Uruguay informó que implementará un Laboratorio de Economía Circular Urbana, un instrumento con el que buscará detectar viviendas que estén sin habitar y reformarlas para volver a integrarlas al mercado inmobiliario. En esta primera etapa, se trabajará en dos ciudades del interior del país: Minas (a 120 kilómetros de Montevideo) y Paso de los Toros (a unos 280 kilómetros de la capital uruguaya).

“La idea es poder escalar este laboratorio a los efectos de abordar la problemática del vaciamiento de los centros urbanos y promover el desarrollo y del acceso al suelo en el mercado de la estrategia definida en el Plan Quinquenal de Vivienda”, declaró a directora de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, en declaraciones difundidas por la Presidencia uruguaya.

En estas dos ciudades del interior de Uruguay habrá, por tanto, un plan piloto que busca promover la renovación y la rehabilitación urbana mediante acciones que buscan devolver al mercado viviendas vacías en mal estado, informó días atrás el semanario Búsqueda.

Paso de los Toros, Uruguay (Presidencia)

Este laboratorio lo que hará es identificar variaciones en esas zonas de Uruguay a lo largo de los años y, en base a eso, adaptar las normas a la situación actual.

¿Por qué se eligieron estos dos puntos de Uruguay? El MVOT analizó los datos de los últimos censos de población y discriminó las viviendas ocupadas y las desocupadas, y en qué condiciones (temporal, ocasional, para alquiler o vender, en reparación, en estado ruinoso o inhabitable) se encuentran. A partir de esto, se extrajeron algunos parámetros e indicadores.

En base a esa información fue que el ministerio identificó que en Minas hubo un incremento poblacional en los últimos años, pero señaló que la ciudad tiene un alto nivel de “vacancia” y de viviendas ruinosas en las áreas centrales de la ciudad, donde hay acceso a infraestructura y servicios, consignó el medio uruguayo.

Una entrega de viviendas en Minas, Uruguay, donde se aplica un plan piloto (Ministerio de Vivienda)

A estos indicadores se le suma que en esa ciudad se instaló una sede de la Universidad Tecnológica, que atrajo público joven para la capital del departamento de Lavalleja.

En el caso de Paso de los Toros, la particularidad de la ciudad está dada porque en ese lugar se dieron cambios en el territorio por la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM. Pese a las transformaciones en el desarrollo habitacional y de infraestructura de servicios, la ciudad también tiene un alto nivel de vacancia.

La intención del ministerio es que los inmuebles deteriorados puedan ser devueltos al mercado en condiciones, innovando en la aplicación de políticas particulares como la expropiación, aplicando el derecho de preferencia y otros programas de esa cartera.

La planta de celulosa de "Paso de los Toros", de la multinacional finlandesa UPM, en Durazno, Uruguay, el martes 6 de junio de 2023, en el día de su inauguración. (AP Foto/Matilde Campodónico)

“Hay que generar la demanda y también la oferta, tanto de bienes como de programas que permitan adecuarse a cada una de las necesidades que surjan en las distintas viviendas”, declaró Florio a Búsqueda.

“Es importantísimo para nosotros poder demostrar que, con una adecuada articulación de todos los programas, es posible avanzar en línea a una mayor eficiencia en las ciudades”, agregó.

Otro piloto previsto por el ministerio es la supervisión del uso del suelo a través de una policía territorial, que mediante inteligencia artificial e imágenes aéreas ayudará a las municipalidades a asegurar el cumplimiento de las normas y el correcto uso del suelo. Esto está pensado principalmente para áreas rurales, en las que el acceso a las tareas de supervisión es más complejo.

La policía territorial también funcionará en una primera instancia en Villa Serrana, una zona turística de Lavalleja, y en un área rural del departamento de Canelones. Habrá drones que sobrevolarán esos lugares y la información será procesada con inteligencia artificial, que permitirá conocer el uso efectivo que tiene un determinado desarrollo.

“La inteligencia artificial permitirá identificar la variación del suelo. Es decir, cuánto varió de un vuelo a otro y detectar si esa variación es producto o no de la intervención humana y si significa un problema”, señaló la jerarca.