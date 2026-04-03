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Valentina Cervantes mostró el detrás de escena de su regreso a Inglaterra: los juegos de sus hijos en el aeropuerto

La influencer mostró a través de sus redes sociales cómo Benjamín y Olivia transformaron la espera del vuelo en una divertida aventura

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La influencer compartió el divertido detrás de escena de su regreso a Inglaterra

Tras una breve estadía en Argentina, enfocada en los partidos de Enzo Fernández en la Selección Argentina, Valentina Cervantes emprendió la vuelta a su hogar en Inglaterra. A través de sus redes sociales, la influencer compartió con sus más de tres millones de seguidores el detrás de escena de su itinerario y los divertidos juegos de sus hijos para sobrellevar la espera en el aeropuerto.

Todo comenzó cuando Cervantes se mostró jugando a las escondidas con sus pequeños en la zona de embarque. En un amplio salón, Valu se escondía detrás de una columna tratando de ocultarse de sus hijos. Del otro lado, el pequeño Benjamín la buscaba con su chupete y mamadera en mano.

Cuando Valentina se asomó, tanto el niño como su hermana, Olivia, corrieron a esconderse. Entre gritos de emoción, los pequeños se ocultaron detrás de una columna marrón. Paso a paso, Cervantes fue a su encuentro, al tiempo que documentaba toda la situación. Acto seguido, la influencer los sorprendió. Los niños, que se habían arrojado al piso, sonreían y reían por la situación.

Minutos después, cuando el momento de embarcar se aproximaba, Valentina filmó a sus hijos esperando pacientemente en el medio del hall, sentados sobre una alfombra roja. Mientras Benjamín se recostaba sobre las piernas de su hermana, la niña veía a los viajeros pasar con sus respectivos bolsos y mochilas.

Valentina Cervantes captura
Valentina Cervantes compartió en sus redes sociales el detrás de escena de su regreso a Inglaterra junto a sus hijos

Con la idea de describir sus sentimientos tras su regreso temporal a Argentina, Valentina compartió un posteo que resumió su visita. “La sensación más linda de sentirte en casa”, relató, acompañando a una foto suya con la camiseta argentina. En su publicación, la joven también sumó imágenes de sus pequeños, caminando por las escaleras y caminando con postres en sus manos.

Además, Cervantes agregó fotos de su intimidad, reflejando el clima que vive en su núcleo familiar. En las imágenes podía observarse a Enzo Fernández recostado sobre a un sillón y a familiares atendiendo a Benjamín, dándole su mamadera. Como si fuera poco, Valentina también mostró que su rutina en Buenos Aires incluyó hacer las compras en el supermercado. Una foto de Olivia junto a un carrito de compras, delante del área de lacteos, dio cuenta de esto.

Semanas atrás, la influencer había abierto nuevamente la puerta de su intimidad al mostrar una divertida charla con su hijo. La secuencia comenzó con Benjamín acostado en la cama, riéndose y negándose a cerrar los ojos. “¿No te vas a dormir?”, le preguntó Valu, y el pequeño respondió con firmeza: “No”. Entre risas y juegos, la mamá insistió: “Dale, dormí. A ver, poné la—apoyá la cabeza, dormí”. Pero Benja se mantuvo firme y repitió la negativa con una sonrisa pícara.

La influencer mostró a sus hijos jugando a las escondidas en la zona de embarque del aeropuerto para sobrellevar la espera del vuelo
La influencer mostró a sus hijos jugando a las escondidas en la zona de embarque del aeropuerto para sobrellevar la espera del vuelo

La charla se volvió aún más divertida cuando Valu le preguntó con quién prefería dormir: “¿A vos te gusta dormir con mamá?”. Benja, entre carcajadas, respondió: “¡No! ¿Cómo?”. La pregunta se repitió sobre el papá y, esa vez, el niño contestó con entusiasmo: “Sí”. Valu insistió: “¿Con quién querés dormir?”, y Benjamín lo dejó claro: “Papá”.

Jugando con la cámara, Valu le pidió que saludara y se presentara ante quienes estaban mirando el video: “Decile: ‘Hola, amigos’. Decile: ‘Me llamo Benja’”. El niño repitió obediente y divertido, mientras su mamá intentaba convencerlo de que era hora de hacer “noni”. Pero Benja, firme en su postura, respondió: “¡No!”. Finalmente, tras varios intentos, cerró con un simpático “Chau”.

La conversación también incluyó algunas preguntas sobre Enzo Fernández y su trabajo: “¿Y papá, dónde está papá? ¿A dónde se fue?”. Benjamín contestó con seguridad: “Entrenando. En Chelsea”. Cuando Valu le preguntó cuándo volvería papá, Benja respondió sin dudar: “Mañana”.

La escena, con Benjamín acurrucado en la cama, risueño y charlando con su mamá, transmitió ese clima cálido y familiar que caracterizó los posteos de Valu Cervantes. Los seguidores no tardaron en llenar la publicación de likes y comentarios, destacando la ternura, el humor y la simpatía del pequeño, que con cada video se robó todas las miradas y dejó ver el lado más cotidiano y entrañable de la familia Fernández.

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