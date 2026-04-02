Teleshow

Susana, Darín, Tinelli, Francella, Echarri y Romina Yan en una misión a la Luna: el recuerdo de Telefe antes del Artemis II

El canal, en medio de la atención que despertó la misión de la NASA, compartió en sus redes el ambicioso institucional que realizaron en 1997 con las figuras de su programación de aquel año

Guardar
El canal, en medio de la atención que despertó la Misión Artemis II de la NASA, compartió en sus redes el ambicioso institucional que realizaron en 1997 con las figuras de su programación de aquel año (Video: Telefe)

Inspirados por el taquillazo que había tenido en los cines Apolo 13 con Tom Hanks y Kevin Bacon, Telefe estrenó en 1997 un institucional que llevó a la Luna a Marcelo Tinelli, Ricardo Darín y Arturo Puig coordinados desde la Tierra por Susana Giménez, Guillermo Francella y Luis Brandoni. La ambiciosa promoción de aquel año fue recordada por el canal desde sus redes sociales, a propósito de la expectativa mundial que generó la Misión Artemis II de la NASA. Un guiño de 2026 a su historia televisiva.

“En 1997, Telefe reunió a sus figuras más icónicas en una misión que parecía salida del futuro. Un institucional que no solo mostraba estrellas… las hacía volar", escribieron desde la cuenta de Instagram de la emisora con imágenes de “Nuestra misión espacial”, como fue llamado el institucional en el que aparecen todas las figuras que eran parte de los distintos programas y ficciones que tenía el canal. “Un viaje que marcó una época y nos recordó por qué estamos, y estuvimos, siempre juntos“, completaron.

telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Guillermo Francella, Susana Giménez y Luis Brandoni eran los encargados de los controles en el institucional de Telefe
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Pablo Echarri
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
El trio de Arturo Puig, Marcelo Tinelli y Ricardo Darín

Casi 30 años antes de entrar a Gran Hermano: Generación Dorada, Andrea del Boca aparece en la estación junto a Pablo Echarri en el tiempo en que ambos protagonizaban la telenovela Mía, solo mía. Allí se la ve a una jovencísima Vero Lozano y a actrices de comedias de aquella época como Millie Stegman, Paola Krum, Cecilia Dopazo y Claribel Medina. Agustina Cherri y el elenco de Chiquititas festejan cuando la nave despega, al igual que primeras actrices como Nelly Prono, Henny Trayles e Hilda Bernard.

telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Marcelo Tinelli arrasaba con Videomatch en 1997
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Arturo Puig protagonizaba en el 1997 el unitario El Rafa
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Marcelo Tinelli interpretaba a uno de los astronautas que viajaba a la Luna

Fernando Bravo, Germán Kraus, Pepe Novoa, Patricia Viggiano, Fernán Mirás, Franco Salomone, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Granados, Verónica Vieyra, Roberto Pettinato, Alberto Fernández de Rosa, Mariano Closs, Marcelo Mazzarello, Stella Maris Closas, Paula Trápani, Leo Montero, Pachu Peña e incluso Dibu también forman parte de la “misión de Telefe” que concluye con el por entonces conductor de Videomatch, el protagonista de Mi cuñado y la estrella de ¡Grande, pá!, que en el 97 encabezaba en El Rafa, poniendo la bandera argentina sobre la superficie lunar.

telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Guillermo Francella protagonizaba la comedia Naranja y media
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Las primeras actrices Henny Trayles y Nelly Prono
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Los periodistas deportivos Ernesto Cherquis Bialo y Guillermo Nimo
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Susana Giménez estaba a cargo de la estación de la misión lunar de Telefe

Antes de El Eternauta y del éxito de la serie de Netflix, Darín ya se ponía un casco y un traje para adentrarse en una riesgosa operación y a Susana, ya convertida en la diva de los teléfonos y liderando en su horario, le tocaba dar órdenes como “sellen compuertas” o que “no pierdan contacto”.

telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Andrea del Boca estaba al frente de la telenovela Mía solo mía, casi 30 años antes de su vuelta a la pantalla de ese canal en Gran Hermano: Generación Dorada
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
El institucional fue una superproducción para la emisora en un tiempo muy lejano a la inteligencia artificial
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Fernando Bravo

Entre las figuras más queridas que ya no están entre nosotros tienen participaciones Romina Yan, Emilio Disi, Rolo Puente, Javier Portales, Ernesto Cherquis Bialo, Toti Ciliberto y Guillermo Nimo, en un spot que provocó comentarios nostálgicos de aquel tiempo.

telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Nuestra Misión Espacial se llamó el institucional de Telefe de 1997
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Ricardo Darín, de casco espacial mucho antes de El Eternauta
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Emilio Disi y Claribel Medina
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Romina Yan junto a Leo Montero
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Luis Brandoni protagonizaba Mi cuñado en 1997

“Yo estuve ahí”, recordó Vero Lozano en la publicación. “¡Me desbloquearon un recuerdazo!”, se sumó Diego Poggi, también figura de los streams del canal, junto a muchísimos usuarios que compartieron sus sensaciones. “Increíble 29 años pasaron de este institucional”, “wow, y sin IA, rebueno”, “tremendo, las grandes figuras de la televisión en un institucional”, “estaban todos en su prime”, “archivo desbloqueado”, fueron algunos de los comentarios que la gente compartió.

telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Pablo Echarri formaba dupla con Andrea del Boca en el culebrón Mía, solo mía
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Los colores de Telefe en los trajes espaciales de Darín, Tinelli y Puig
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Fernán Mirás y Vero Lozano
telefe marcelo tinelli susana giménez guillermo francella ricardo darín
Agustina Cherri junto al elenco de Chiquititas

La emisora se subió a la expectativa que atrajo Artemis II, la primera misión tripulada del Programa Artemis de la NASA, marcando el retorno de seres humanos a las proximidades de la Luna tras más de cinco décadas. El lanzamiento se efectuó con éxito el 1 de abril de 2026 a las 22:35 UTC (18:35 hora local) desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida. Actualmente, la nave se encuentra en pleno trayecto hacia la Luna, tras completar las verificaciones de sistemas en órbita terrestre alta.

La misión tiene como objetivo ejecutar un sobrevuelo lunar sin alunizaje, con el fin de probar los sistemas de soporte vital, navegación y comunicaciones de la nave Orion con tripulación a bordo. Se prevé una duración aproximada de diez días.

Temas Relacionados

Susana GiménezMarcelo TinelliGuillermo FrancellaTelefeNASAmisión espacialArtemis II

Últimas Noticias

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

En la cena de nominados se vivió un tensísimo momento cuando la exvedette encaró a la actriz y terminó mencionando al ídolo del futbol por un particular motivo. El video

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La feroz pelea cruzó todos los límites, terminó con agresiones inesperadas y provocó la intervención directa de GH con una de las penalidades más severas del reality

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La actriz habló con sus seguidores por el inconveniente que tuvo en Italia, luego del nacimiento de Gia, su primera nieta

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

En una charla en el programa de Mirtha Legrand, la conductora sorprendió contando la decisión de sus hijos mellizos, mostrando su perfil bajo y su particular manera de celebrar

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

La periodista confirmó en Infama su relación con un hombre ajeno al mundo del espectáculo. Su palabra

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”