Susana, Darín, Tinelli, Francella, Echarri y Romina Yan en una misión a la Luna: el recuerdo de Telefe antes del Artemis II

El canal, en medio de la atención que despertó la Misión Artemis II de la NASA, compartió en sus redes el ambicioso institucional que realizaron en 1997 con las figuras de su programación de aquel año (Video: Telefe)

Inspirados por el taquillazo que había tenido en los cines Apolo 13 con Tom Hanks y Kevin Bacon, Telefe estrenó en 1997 un institucional que llevó a la Luna a Marcelo Tinelli, Ricardo Darín y Arturo Puig coordinados desde la Tierra por Susana Giménez, Guillermo Francella y Luis Brandoni. La ambiciosa promoción de aquel año fue recordada por el canal desde sus redes sociales, a propósito de la expectativa mundial que generó la Misión Artemis II de la NASA. Un guiño de 2026 a su historia televisiva.

“En 1997, Telefe reunió a sus figuras más icónicas en una misión que parecía salida del futuro. Un institucional que no solo mostraba estrellas… las hacía volar", escribieron desde la cuenta de Instagram de la emisora con imágenes de “Nuestra misión espacial”, como fue llamado el institucional en el que aparecen todas las figuras que eran parte de los distintos programas y ficciones que tenía el canal. “Un viaje que marcó una época y nos recordó por qué estamos, y estuvimos, siempre juntos“, completaron.

Guillermo Francella, Susana Giménez y Luis Brandoni eran los encargados de los controles en el institucional de Telefe

Pablo Echarri

El trio de Arturo Puig, Marcelo Tinelli y Ricardo Darín

Casi 30 años antes de entrar a Gran Hermano: Generación Dorada, Andrea del Boca aparece en la estación junto a Pablo Echarri en el tiempo en que ambos protagonizaban la telenovela Mía, solo mía. Allí se la ve a una jovencísima Vero Lozano y a actrices de comedias de aquella época como Millie Stegman, Paola Krum, Cecilia Dopazo y Claribel Medina. Agustina Cherri y el elenco de Chiquititas festejan cuando la nave despega, al igual que primeras actrices como Nelly Prono, Henny Trayles e Hilda Bernard.

Marcelo Tinelli arrasaba con Videomatch en 1997

Arturo Puig protagonizaba en el 1997 el unitario El Rafa

Marcelo Tinelli interpretaba a uno de los astronautas que viajaba a la Luna

Fernando Bravo, Germán Kraus, Pepe Novoa, Patricia Viggiano, Fernán Mirás, Franco Salomone, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Granados, Verónica Vieyra, Roberto Pettinato, Alberto Fernández de Rosa, Mariano Closs, Marcelo Mazzarello, Stella Maris Closas, Paula Trápani, Leo Montero, Pachu Peña e incluso Dibu también forman parte de la “misión de Telefe” que concluye con el por entonces conductor de Videomatch, el protagonista de Mi cuñado y la estrella de ¡Grande, pá!, que en el 97 encabezaba en El Rafa, poniendo la bandera argentina sobre la superficie lunar.

Guillermo Francella protagonizaba la comedia Naranja y media

Las primeras actrices Henny Trayles y Nelly Prono

Los periodistas deportivos Ernesto Cherquis Bialo y Guillermo Nimo

Susana Giménez estaba a cargo de la estación de la misión lunar de Telefe

Antes de El Eternauta y del éxito de la serie de Netflix, Darín ya se ponía un casco y un traje para adentrarse en una riesgosa operación y a Susana, ya convertida en la diva de los teléfonos y liderando en su horario, le tocaba dar órdenes como “sellen compuertas” o que “no pierdan contacto”.

Andrea del Boca estaba al frente de la telenovela Mía solo mía, casi 30 años antes de su vuelta a la pantalla de ese canal en Gran Hermano: Generación Dorada

El institucional fue una superproducción para la emisora en un tiempo muy lejano a la inteligencia artificial

Fernando Bravo

Entre las figuras más queridas que ya no están entre nosotros tienen participaciones Romina Yan, Emilio Disi, Rolo Puente, Javier Portales, Ernesto Cherquis Bialo, Toti Ciliberto y Guillermo Nimo, en un spot que provocó comentarios nostálgicos de aquel tiempo.

Nuestra Misión Espacial se llamó el institucional de Telefe de 1997

Ricardo Darín, de casco espacial mucho antes de El Eternauta

Emilio Disi y Claribel Medina

Romina Yan junto a Leo Montero

Luis Brandoni protagonizaba Mi cuñado en 1997

“Yo estuve ahí”, recordó Vero Lozano en la publicación. “¡Me desbloquearon un recuerdazo!”, se sumó Diego Poggi, también figura de los streams del canal, junto a muchísimos usuarios que compartieron sus sensaciones. “Increíble 29 años pasaron de este institucional”, “wow, y sin IA, rebueno”, “tremendo, las grandes figuras de la televisión en un institucional”, “estaban todos en su prime”, “archivo desbloqueado”, fueron algunos de los comentarios que la gente compartió.

Pablo Echarri formaba dupla con Andrea del Boca en el culebrón Mía, solo mía

Los colores de Telefe en los trajes espaciales de Darín, Tinelli y Puig

Fernán Mirás y Vero Lozano

Agustina Cherri junto al elenco de Chiquititas

La emisora se subió a la expectativa que atrajo Artemis II, la primera misión tripulada del Programa Artemis de la NASA, marcando el retorno de seres humanos a las proximidades de la Luna tras más de cinco décadas. El lanzamiento se efectuó con éxito el 1 de abril de 2026 a las 22:35 UTC (18:35 hora local) desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida. Actualmente, la nave se encuentra en pleno trayecto hacia la Luna, tras completar las verificaciones de sistemas en órbita terrestre alta.

La misión tiene como objetivo ejecutar un sobrevuelo lunar sin alunizaje, con el fin de probar los sistemas de soporte vital, navegación y comunicaciones de la nave Orion con tripulación a bordo. Se prevé una duración aproximada de diez días.