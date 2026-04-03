Anne Hathaway y Meryl Streep sorprendieron bailando una canción de cumbia: el video

Las actrices bailaron Los Ángeles Azules durante la promoción de El Diablo Viste a la Moda, en México (Video: X)

La visita de Anne Hathaway y Meryl Streep a México por la promoción de la esperada secuela de El diablo viste a la moda 2 dejó mucho más que alfombras rojas, entrevistas y flashes. En medio de una agenda cargada de compromisos, las actrices protagonizaron un momento espontáneo que rápidamente se volvió viral: se animaron a bailar cumbia al ritmo de Los Ángeles Azules.

El episodio ocurrió durante una de las actividades promocionales en la Ciudad de México, donde ambas estrellas fueron recibidas con el calor característico del público local. En un clima relajado y festivo, comenzaron a sonar los primeros acordes de “Cómo te voy a olvidar”, uno de los clásicos más emblemáticos de la banda oriunda de Iztapalapa, que recientemente relanzaron junto a Vicentico. Lejos de mantenerse en un rol protocolar, Hathaway fue la primera en soltarse y empezar a moverse al ritmo de la música.

El video, captado por los presentes, muestra a la actriz bailando con naturalidad, sonriendo y dejándose llevar por la cumbia, mientras el público la acompaña con aplausos y gritos. Meryl Streep también se sumó a la escena, generando una ovación generalizada. Entre risas, ambas compartieron un momento distendido que rompió con la formalidad habitual de este tipo de eventos.

Anne Hathaway y Meryl Streep se animaron a disfrutar de la cultura local bailando un clásico de Los Ángeles Azules (EFE/José Méndez)

La secuencia no tardó en recorrer las redes sociales. En cuestión de horas, el clip acumuló miles de reproducciones y comentarios celebrando la actitud de las actrices. “Nadie se resiste a una buena cumbia”, “Divas” y “La reina de Genovia puede hacer lo que quiera” fueron algunas de las reacciones que inundaron plataformas como Instagram y TikTok.

Pero el fenómeno no quedó solo en los fans. Desde el propio universo musical llegó una respuesta que terminó de consolidar el impacto del momento. Los Ángeles Azules compartieron el video en sus redes sociales y sumaron un mensaje que rápidamente se volvió viral: “Gozosos de ver que disfrutan nuestras cumbias”. Además, acompañaron la publicación con una frase que combinó humor y referencia cinematográfica: “El diablo viste a la moda y también baila cumbia”.

El gesto de la banda fue interpretado como un reconocimiento al alcance global de la música latina, que sigue cruzando fronteras y conquistando públicos diversos, incluso dentro de la industria de Hollywood. La interacción entre artistas de distintos ámbitos (cine y música) reforzó la idea de una cultura cada vez más conectada.

Los Ángeles Azules celebraron la viralidad sumando su propio mensaje en redes: “El diablo viste a la moda y también baila cumbia”

La visita de Hathaway y Streep a México ya venía generando repercusiones. Ambas participaron de distintas actividades culturales, incluyendo recorridos por espacios emblemáticos como la Casa Azul de Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli. Además, protagonizaron encuentros con fans y eventos especiales en los que adelantaron detalles de la película, que llegará a los cines en mayo.

Sin embargo, fue este momento improvisado el que logró capturar la esencia del viaje. Más allá de la promoción y la industria, las actrices se mostraron cercanas, curiosas y abiertas a experimentar con la cultura local. En lugar de limitarse a cumplir con la agenda, eligieron involucrarse y disfrutar, algo que el público valoró especialmente.

En un contexto donde cada aparición pública suele estar cuidadosamente planificada, este tipo de momentos genuinos adquiere un valor especial. El video no solo funcionó como contenido viral, sino también como un recordatorio del poder de la música para unir culturas y generar conexiones inmediatas.

Así, en medio de la promoción de una de las películas más esperadas del año, Anne Hathaway y Meryl Streep encontraron en la cumbia un punto de encuentro con el público mexicano. Y, sin buscarlo, regalaron una escena que ya forma parte de los momentos más comentados del espectáculo en los últimos días.