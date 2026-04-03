La lista de candidatos para dirigir a la selección de Italia tras el fracaso en las Eliminatorias: tres pesados y “un sueño”

Gennaro Gattuso, entrenador saliente de la Selección de Italia (REUTERS/Amel Emric)

La selección de Italia profundizó la crisis deportiva y enfrenta un escenario inédito tras quedar eliminada por tercera vez consecutiva del Mundial. Las consecuencias se multiplicaron rápidamente luego de que Gennaro Gattuso confirmara que no continuará como seleccionador. Esto abrió la puerta a la búsqueda de su sucesor.

La federación italiana, que recientemente se despidió del presidente Gabriele Gravina, y el jefe de la delegación italiana Gianluigi Buffon, se encuentra ante una encrucijada: elegir el entrenador responsable de reconstruir un equipo que no participará en la máxima cita internacional hasta 2030.

Roberto Mancini es el primer apuntado para asumir el cargo de entrenador en Italia

Cuatro nombres circulan con fuerza en los medios, aunque no todos con idénticas posibilidades ni escenarios contractuales. El nombre de Roberto Mancini emerge como favorito. El técnico, que llevó a la selección a ganar la Eurocopa 2020, dejó el cargo en 2023 en medio de tensiones y amenazas judiciales, pero su regreso se ve ahora más factible ante la salida del presidente federativo. Actualmente dirige en Al-Sadd y la posibilidad de compatibilizar ambos roles se analiza como una vía realista.

Antonio Conte sigue en la lista para dirigir al combinado italiano (REUTERS/Ciro De Luca)

En la lista figura también Antonio Conte, aunque su situación contractual con el Napoli complica cualquier negociación. El presidente del club, De Laurentiis, demostró ser un interlocutor inflexible, aunque, según la Gazzetta, “Italia no se puede permitir tener un interino hasta septiembre, cuando empiece la Nations League”.

Massimiliano Allegri es otro de los apuntados para ocupar el banco (REUTERS/Daniele Mascolo)

Un tercer candidato es Massimiliano Allegri, quien transita su segunda etapa en el Milan y posee contrato vigente hasta 2027. Su perfil, menos ruidoso mediáticamente y conocedor del fútbol local, lo posiciona como opción de continuidad, aunque requeriría un acuerdo especial para asumir la doble función.

El cuarto nombre, catalogado como el gran sueño por la prensa italiana, es Pep Guardiola. Su eventual llegada supondría un hito: sería el primer seleccionador extranjero en la historia de Italia. No obstante, la aspiración choca con la realidad. El español debería desvincularse primero del Manchester City, donde permanece hasta el final de la temporada, y su desembarco solo podría ocurrir, en el mejor de los casos, para la siguiente campaña.

El sueño de la selección italiana es contratar a Pep Guardiola (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

La eliminación en el repechaje contra Bosnia y Herzegovina condenó a Italia a un exilio internacional que durará al menos una década. Tres ciclos mundialistas sin presencia configuran la peor racha de la historia para una selección que supo ser tetracampeona.

Actualmente, la atención de la federación se centra en definir el perfil del próximo seleccionador, quien deberá asumir la tarea de devolver la competitividad y la confianza a un país golpeado. La decisión marcará el rumbo de la selección para los próximos años.

Mientras tanto, el calendario no concede respiro. En febrero se oficializó la conformación de los grupos para la UEFA Nations League 2026-2027, donde Italia compartirá el Grupo 1 de la Liga A con Francia, Bélgica y Turquía. La actividad comenzará el 24 de septiembre y la final está prevista para mediados de junio de 2027.