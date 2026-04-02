Política

En medio de las turbulencias, el Gabinete se reunirá en Casa Rosada para mostrar unidad y darle impulso a la gestión

Autorizado por el Presidente, Manuel Adorni citó a sus ministros a una reunión que encabezará este lunes al mediodía en Casa Rosada, con la intención de retomar la iniciativa y ganar la conversación pública de cara a una semana que se presagia clave

Guardar
Imagen WY3YNESL75GADNWTDZCWWT7WHI

El presidente Javier Milei autorizó a un pedido del jefe de Gabinete para que pueda convocar y encabezar la próxima reunión de Gabinete, fechada para este lunes 6 de abril, a las 12 del mediodía, en Casa Rosada. El ministro coordinador buscará imprimir así un nuevo aire para la semana entrante, luego de días complejos por las denuncias por enriquecimiento ilícito contra que dispararon investigaciones sobre su patrimonio.

El Gabinete no se reúne desde el 24 de febrero pasado. Aunque no se conoce con exactitud si asistirán todos los habituales integrantes de esta mesa, en el entorno del ministro coordinador esperan la presencia a prácticamente todos los miembros. Eso sí, el Presidente ya indicó que no podrá estar en el encuentro, pero fue él quien le sugirió que “tome el mando y convoque”.

En el acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas hecho esta mañana solo hubo dos ausencias: la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Solamente en este último caso se debió a que el área de protocolo presidencial, manejado por Karina Milei, le denegó la invitación. Tampoco estuvo el asesor presidencial, Santiago Caputo, pero son contadas las veces a las que suele estar presentes en actos institucionales.

Esta reunión se enmarca en la intención de Adorni por reactivar su agenda en el gobierno, algo que ya se había conversado en la mañana de este miércoles con el Presidente, quien lo convocó a la Quinta de Olivos para conversar sobre asuntos ligados a la gestión y, en paralelo, brindar un apoyo simbólico en medio de los cuestionamientos públicos de las últimas semanas.

En el resumen del encuentro comunicado por Presidencia se dejó en claro que ambos integrantes hablaron sobre la diagramación de la “segunda etapa de la gestión” con vistas al 2026 y al 2027; iniciando así una ronde de reuniones con Ministros y sus equipos técnicos para “analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras”.

El gobierno respaldó a Manuel Adorni
El gobierno respaldó a Manuel Adorni

Junto a eso, en el comunicado se informa que Adorni se reunirá el lunes con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el martes con el ministro de Salud, Mario Lugones; y el miércoles con el ministro de Defensa, Carlos Presti. Lo curioso es que con los primeros dos ya había mantenido un encuentro de similares características la semana pasada. “Reactivaremos las gestiones dos veces de ser necesario”, bromeaba un funcionario.

En el entorno de los Milei creen que deben mostrar proactividad interna para que la figura del otrora vocero presidencial no se degrade más. A pesar de que la semana pasada se comunicó la intención de hacerlo, ayer el Gobierno se vio impedido de hacer una segunda conferencia de prensa para que Adorni aclare su situación. Impedida su función de vocero, consideran que Adorni debe enfatizar la coordinación de gestión para justificar su permanencia en el cargo.

En el Gobierno afirman que será clave lo que suceda la próxima semana en materia de conversación pública para analizar la sobrevida que pueda tener el jefe de Gabinete. Presidencia comunicó la agenda de Adorni hasta el miércoles, mismo día en el que declarará ante el juez Ariel Lijo su escribana Adriana Nechevenko, que deberá explicar el marco de la operatoria por la cual el vocero presidencial y su esposa adquirieron un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Visto la repercusión que puede tener el resultado de estas declaraciones, el oficialismo de La Libertad Avanza buscará que la Cámara de Diputados trate en sesión ese mismo miércoles la modificación de la Ley de Glaciares, que el Ejecutivo interpreta como un asunto que tiene movimiento en la agenda mediática.

En tanto, muchos de los altos mandos del Gobierno apuestan por una continuidad del jefe de Gabinete. Quien salió públicamente a sostenerlo es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni”, afrimó en diálogo con La Nación+. El mensaje fue reposteado en las historias del ministro coordinador, así como una foto del abrazado a Milei y publicada por el Presidente y un dibujo que dice “nunca se dejen psicopatear por los kirchneristas”.

Temas Relacionados

Javier MileiManuel AdorniCasa RosadaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Prorrogaron la fecha límite para adherir al plan voluntario de retiro de la ANSES

La gratificación extraordinaria única de egreso será del 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES

Prorrogaron la fecha límite para adherir al plan voluntario de retiro de la ANSES

Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

Esta medida se conoció a través de una resolución aunque se había anticipado días atrás, despertando la reacción del régimen iraní

Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

Además, según lo publicado hoy en el Boletín Oficial, se determinó cuando se realizará la formulación del Presupuesto Plurianual 2027-2029

El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

El Gobierno otorgó los anticipos financieros a doce provincias

La decisión de lo que percibirá cada jurisdicción lo determinará la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de acuerdo con la capacidad de pago de las mismas

El Gobierno otorgó los anticipos financieros a doce provincias

El Gobierno oficiliazó la realización del homenaje para los veteranos de Malvinas el año próximo

El decreto fue publicado hoy en el Boletín Oficial. El homenaje se dará en el marco del 45° aniversario del conflicto en el Atlántico Sur

El Gobierno oficiliazó la realización del homenaje para los veteranos de Malvinas el año próximo
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní