En medio de las turbulencias, el Gabinete se reunirá en Casa Rosada para mostrar unidad y darle impulso a la gestión

El presidente Javier Milei autorizó a un pedido del jefe de Gabinete para que pueda convocar y encabezar la próxima reunión de Gabinete, fechada para este lunes 6 de abril, a las 12 del mediodía, en Casa Rosada. El ministro coordinador buscará imprimir así un nuevo aire para la semana entrante, luego de días complejos por las denuncias por enriquecimiento ilícito contra que dispararon investigaciones sobre su patrimonio.

El Gabinete no se reúne desde el 24 de febrero pasado. Aunque no se conoce con exactitud si asistirán todos los habituales integrantes de esta mesa, en el entorno del ministro coordinador esperan la presencia a prácticamente todos los miembros. Eso sí, el Presidente ya indicó que no podrá estar en el encuentro, pero fue él quien le sugirió que “tome el mando y convoque”.

En el acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas hecho esta mañana solo hubo dos ausencias: la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Solamente en este último caso se debió a que el área de protocolo presidencial, manejado por Karina Milei, le denegó la invitación. Tampoco estuvo el asesor presidencial, Santiago Caputo, pero son contadas las veces a las que suele estar presentes en actos institucionales.

Esta reunión se enmarca en la intención de Adorni por reactivar su agenda en el gobierno, algo que ya se había conversado en la mañana de este miércoles con el Presidente, quien lo convocó a la Quinta de Olivos para conversar sobre asuntos ligados a la gestión y, en paralelo, brindar un apoyo simbólico en medio de los cuestionamientos públicos de las últimas semanas.

En el resumen del encuentro comunicado por Presidencia se dejó en claro que ambos integrantes hablaron sobre la diagramación de la “segunda etapa de la gestión” con vistas al 2026 y al 2027; iniciando así una ronde de reuniones con Ministros y sus equipos técnicos para “analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras”.

El gobierno respaldó a Manuel Adorni

Junto a eso, en el comunicado se informa que Adorni se reunirá el lunes con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el martes con el ministro de Salud, Mario Lugones; y el miércoles con el ministro de Defensa, Carlos Presti. Lo curioso es que con los primeros dos ya había mantenido un encuentro de similares características la semana pasada. “Reactivaremos las gestiones dos veces de ser necesario”, bromeaba un funcionario.

En el entorno de los Milei creen que deben mostrar proactividad interna para que la figura del otrora vocero presidencial no se degrade más. A pesar de que la semana pasada se comunicó la intención de hacerlo, ayer el Gobierno se vio impedido de hacer una segunda conferencia de prensa para que Adorni aclare su situación. Impedida su función de vocero, consideran que Adorni debe enfatizar la coordinación de gestión para justificar su permanencia en el cargo.

En el Gobierno afirman que será clave lo que suceda la próxima semana en materia de conversación pública para analizar la sobrevida que pueda tener el jefe de Gabinete. Presidencia comunicó la agenda de Adorni hasta el miércoles, mismo día en el que declarará ante el juez Ariel Lijo su escribana Adriana Nechevenko, que deberá explicar el marco de la operatoria por la cual el vocero presidencial y su esposa adquirieron un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Visto la repercusión que puede tener el resultado de estas declaraciones, el oficialismo de La Libertad Avanza buscará que la Cámara de Diputados trate en sesión ese mismo miércoles la modificación de la Ley de Glaciares, que el Ejecutivo interpreta como un asunto que tiene movimiento en la agenda mediática.

En tanto, muchos de los altos mandos del Gobierno apuestan por una continuidad del jefe de Gabinete. Quien salió públicamente a sostenerlo es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni”, afrimó en diálogo con La Nación+. El mensaje fue reposteado en las historias del ministro coordinador, así como una foto del abrazado a Milei y publicada por el Presidente y un dibujo que dice “nunca se dejen psicopatear por los kirchneristas”.