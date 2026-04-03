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El emotivo mensaje de Joaquín Panichelli tras ser operado: “Para atrás ni para tomar impulso”

El delantero de 23 años se sometió a una intervención quirúrgica luego de la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que padeció con la selección argentina

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Joaquín Panichelli
Joaquín Panichelli se sometió a una operación tras la lesión que sufrió.

Luego del duro golpe que le significó la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, Joaquín Panichelli fue sometido a una intervención quirúrgica y dejó un emotivo mensaje. El delantero de 23 años del Racing de Estrasburgo sufrió la grave lesión durante un entrenamiento de la selección argentina previo al partido ante Mauritania en La Bombonera. Esta situación lo deja fuera de la convocatoria para la Copa del Mundo y le exigirá un proceso de recuperación estimado entre seis y ocho meses.

La intervención quirúrgica se realizó este jueves por el doctor Daniel Martínez, médico de la Selección. Tras la operación, Panichelli expresó en sus redes sociales su determinación para enfrentar esta etapa. “Quiero arrancar agradeciendo, porque así me lo enseñaron. Muchas gracias a todos los que me hicieron llegar su cariño a través de un mensaje o un comentario, prometo que responderé con más tiempo”, comenzó el futbolista en su publicación.

El delantero agradeció a quienes lo acompañaron en el proceso, destacando el apoyo del staff de la Asociación del Fútbol Argentino y del Racing de Estrasburgo, junto al cuerpo médico liderado por el doctor Bertrand Sonnery-Cottet y Daniel Martínez, así como a sus compañeros del seleccionado y al personal del club.

Joaquín Panichelli
El mensaje de Panichelli

En su mensaje, manifestó: “Agradecer a todo el staff tanto de AFA como del Racing por la logística y las comodidades para hacer todo de la mejor manera. Al Doc Bertrand Sonnery-Cottet y equipo, a Dani Martínez por viajar, estar presente junto al cuerpo médico de mi club, que me brindaron la contención emocional en estos días. A todos los jugadores del seleccionado por brindarme su apoyo incondicional y cercanía".

El goleador surgido en River Plate concluyó con una determinante reflexión: "Para atrás, ni para tomar impulso. Comienza un desafío personal hermoso de afrontar, que como todo lo que hago, voy a poner mi vida en ello. Più avanti“.

El impacto de la lesión en la selección argentina fue notorio. Lionel Scaloni no pudo ocultar su conmoción al hablar públicamente sobre la situación que le toca atravesar a Panichelli.

“Hemos hablado con él. Se tomó lo de venir al predio tras que le dieron los resultados, cuando se podría haber quedado en el hotel tranquilamente. Vino acá y pidió hablar con nosotros. Muy emotivo y todo lo que dijo tenía toda la razón”, precisó el entrenador de Pujato.

El seleccionador nacional subrayó la ética de trabajo del delantero y el valor del ejemplo que significa su esfuerzo para el grupo. “No lo merecía él. Lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, no lo merecía él ni ninguno. Pero él, particularmente, es un laburante de esto, se lo había ganado. Fue lo que le dije, que va a tener otra chance. Le dije que siga así. Ya la tuvo, se había lesionado, y es un chico que contagia. Está entrenando muy bien”, expresó Scaloni, antes de cerrar visiblemente conmovido y finalizar la rueda de prensa: “Y jode. Listo, ya no hablo más”.

“A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación. Pero estoy seguro de que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie”, fueron las palabras de Panichelli a las que hizo alusión Scaloni.

Además, Valentín Barco, su compañero en el Racing Estrasburgo, relató el impacto que provocó la lesión de Panichelli. “Fue durísima, fue un momento muy, muy duro para todos. Yo estaba al lado y fue el momento más duro que me tocó vivir. Estoy muy triste por él porque sé todo lo que trabaja todos los días para poder estar. Ahora, lo acompañaré en su recuperación”.

Con 18 goles y cuatro asistencias en 38 partidos en la Ligue 1, el jugador se convirtió en el máximo anotador del torneo defendiendo los colores del Racing de Estrasburgo, lo que le había valido la convocatoria a la Selección.

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