Europa celebra la recuperación un casco de oro de 2.500 años de antigüedad que había sido robado el año pasado

Dos agentes de policía armados con equipo táctico custodian el casco dorado de Cotofenesti (Foto: Policía de Países Bajos)

Un casco de oro rumano, invaluable y de 2.500 años de antigüedad, que fue robado el año pasado en los Países Bajos, ha sido recuperado, informó el detective de arte neerlandés Arthur Brand este jueves. “Es increíble. Es la mejor noticia que podíamos haber recibido”, dijo Brand, confirmando que se había encontrado el perdido Casco de Cotofenesti.

Se espera que los fiscales hagan un anuncio oficial más tarde este jueves. Una banda de ladrones utilizó bombas de fuegos artificiales para irrumpir en el Museo Drents, en el norte de los Países Bajos, en enero de 2025, y rompieron las vitrinas una vez dentro.

Se llevaron el Casco de Cotofenesti, de oro del siglo V a.C., y tres brazaletes de oro. Tres hombres están siendo juzgados por el robo, pero en gran parte han guardado silencio en el tribunal. Brand dijo que él y la policía han estado trabajando sus contactos para persuadir a los presuntos ladrones de entregar el casco a cambio de una pena más indulgente.

“Estábamos bastante seguros de que no lo habían fundido porque solo pasaron cuatro días entre el robo y los arrestos”, dijo Brand. “Es un trabajo fantástico de la policía neerlandesa”.

El casco dorado de Cotofenesti recuperado es exhibido en el Museo de Drenthe, en Assen, Países Bajos (Foto: EFE/EPA/Sem Van Der Wal)

Bajo una gran presión de Rumanía, las autoridades neerlandesas han hecho múltiples intentos para convencer a los sospechosos de que les digan dónde están escondidos los tesoros. La policía ofreció reducir a la mitad la condena de un sospechoso si revelaba la ubicación del casco.

Un agente encubierto que se hizo pasar por un cerebro criminal supuestamente ofreció a otro sospechoso 400.000 euros (420.000 dólares) para que le dijera dónde estaba escondido el botín. La policía también ha ofrecido una recompensa de 100.000 euros por información que condujera a la recuperación del casco.

El impresionante Casco de Coțofenești es una obra maestra de orfebrería dacia del siglo IV a.C. (Foto: AP/Aleksandar Furtula)

Indignación en Rumania

El robo y la búsqueda de los artefactos dacios son noticia habitual en los Países Bajos y desataron indignación en Rumanía, donde los objetos se consideran tesoros nacionales. El entonces primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, expresó su “indignación por el robo de objetos invaluables” y consideraba exigir “daños y perjuicios sin precedentes”.

“No tienes idea del impacto que esto tiene en la comunidad rumana”, dijo la periodista cultural rumana Claudia Marcu, que vive en los Países Bajos desde 2003, a la emisora pública NOS. “Cuando me enteré del robo pensé: para los neerlandeses esto sería como si robaran La ronda de noche de Rembrandt. La gente estaba devastada“.

El gobierno neerlandés había reservado 5,7 millones de euros (6,5 millones de dólares) para un posible pago tras el audaz robo. Las piezas estaban en préstamo de un museo de Bucarest, cuyo director fue destituido de inmediato por haberlas prestado en primer lugar.

Fuente: AFP