Conmoción en el boxeo argentino: murió Hernán Santos Nicolini, el relator de la histórica pelea entre Monzón y Benvenuti

Hernán Santos Nicolini falleció el jueves 2 de abril

El periodista Hernán Santos Nicolini, reconocido por ser la voz de la célebre victoria de Carlos Monzón sobre Nino Benvenuti en 1970, falleció este jueves a los 79 años, según precisó ESPN, tras enfrentar un cuadro de salud irreversible agravado por un neumotórax de grado 3. La noticia, confirmada por su familia y el Círculo de Periodistas Deportivos, enluta al mundo del boxeo nacional, donde su legado trasciende como relator que transformó uno de los combates más emblemáticos del deporte argentino en un hito de la crónica radial.

Días antes de su muerte, Santos Nicolini se encontraba postrado a raíz de una fractura sufrida en los últimos tiempos, la cual se sumó a una potente neumonía que deterioró todavía más su salud. Su caso se suma al de otras recientes pérdidas en el periodismo deportivo argentino, como las de Walter Saavedra, Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.

“El Círculo de Periodistas Deportivos lamenta el fallecimiento de Hernán Santos Nicolini (1946-2026). Egresado, ex profesor y socio vitalicio, integrante del Tribunal de Honor y sobre todo amigo de nuestra casa. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este doloroso momento”, escribió el CDP en sus redes sociales.

El periodista falleció en las últimas horas

Cuando tenía apenas 24 años, Santitos tomó una decisión que modelaría su carrera y lo catapultaría al reconocimiento definitivo: hipotecó su departamento de Mar del Plata para conseguir los derechos radiales de la pelea entre Carlos Monzón y Nino Benvenuti en Roma. Los derechos costaban inicialmente 35 mil dólares, cifra que el joven periodista logró reducir a USD 28.000, empleando el dinero obtenido por la hipoteca de su propiedad. “Tenía un departamento en Mar del Plata y por él me ofrecían 28 mil dólares. Lo hipotequé y conseguí que me bajaran precisamente a 28 mil dólares los derechos de la pelea”, recordó el narrador sobre aquella apuesta total.

La cobertura de Hernán Santos Nicolini desde Italia para Radio Rivadavia fue resultado tanto de su audacia como de la información exclusiva que logró obtener antes del combate. Un contacto en la agencia ANSA, en Italia, le adelantó que Benvenuti estaba fuera de forma y tenía 10 kilogramos de sobrepeso. Ese dato, transmitido por télex y guardado en secreto incluso para figuras de la delegación argentina, convenció a Nicolini de invertir todos sus recursos en el acontecimiento. “¿Le sirve? Claro que sí, me dijo Amílcar Brussa —entrenador de Monzón—, bueno, póngalo a Monzón lo que mejor pueda, esta pelea no se escapa”, relató el periodista en una de sus últimas entrevistas.

El Círculo de Periodistas Deportivos le dedicó una publicación al emblemático relator que narró el KO de Monzón a Benvenuti (Crédito: @cpd_cuentaoficial/Instagram)

El histórico relato se consolidó como uno de los momentos más recordados por los aficionados argentinos, a tal punto que le valió un capítulo en el libro Todas las voces todas, de Ediciones Al Arco. Junto con Osvaldo Caffarelli, Nicolini alternó los relatos de los rounds, con Horacio García Blanco como comentarista. La transmisión quedó registrada como una de las piezas cumbre de la radio deportiva.

La trayectoria de Nicolini no se circunscribió al relato radial. Su campo de acción abarcó roles de comentarista, conductor, productor de eventos, manager, directivo, entrenador —trabajó con la Mole Moli en la década del 2000—, árbitro, juez y anunciador. Fundó la revista Cuadrilátero, referencia del boxeo argentino durante décadas, en la que colaboraron periodistas de renombre como Alfredo Beherens, Enrique Escande y Eduardo Fabrizi. Su talento y espíritu innovador le permitieron obtener también una entrevista exclusiva con Muhammad Ali en Nueva York.

Hernán Santos Nicolini fue uno de los grandes referentes en el mundo del boxeo

En el entorno del boxeo lo apodaban “Santitos”, distinguirlo era fácil: siempre se le atribuyeron frases características como “Perfume de nocaut”. Además, la generosidad fue uno de los rasgos más valorados por quienes se abrieron camino a su lado, como recordó el periodista especializado Carlos Irusta: “Nicolini es una especie de símbolo de lo que significa la audacia por un lado y meterse en la historia por el otro”.

La muerte de Hernán Santos Nicolini ocurrió por una descompensación general. A sus 79 años, su partida generó una profunda conmoción no solo en el mundo del boxeo y el periodismo, que lo identificó como un maestro y una de las voces más influyentes en la historia del boxeo argentino.