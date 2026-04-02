El robo de Eva Bargiela a Gianluca Simeone que desató el enojo del exfutbolista: “Cuando me vea me mata”

Eva Bargiela confesó el robo que le hizo a su pareja, Gianluca Simeone

A cinco meses de la llegada de su bebé, Eva Bargiela y Gianluca Simeone atraviesan uno de los momentos más especiales de su vida. En ese marco, la pareja realizó viajes de relax a Madrid y hasta conocieron la nieve junto a su hijo. Fiel a la unidad familiar, en los últimos días, la modelo y el exfutbolista decidieron apoyar a Giovanni durante su partido con la Selección Argentina en La Bombonera. Sin embargo, un peculiar hecho desató una divertida y llamativa discusión entre los dos.

Todo comenzó cuando Bargiela relató que se había adueñado de una de las camisetas de su pareja. “Mi novio el otro día cayó con esta camiseta a casa”, comenzó diciendo la influencer en Que alguien le avise, por La Casa Streaming, mientras vestía una camiseta del conjunto argentino negra y azul. Acto seguido, Sofía Jujuy le consultó: “Diecisiete es el número de tu cuñado, ¿o no?”.

Con un tono de sorpresa, Eva respondió: “Claro, diecisiete. Ah, claro, porque tiene el número, ¿no? Ahí va. Cuando él vea esto me mata. Me mata literal. La situación es la siguiente: él llegó con esta camiseta y dijo: “Me encanta, la quiero guardar”. Y él tiene muchas, muchas camisetas. No sabe que la tengo acá, la robé literal. Me la puse porque no está viendo el programa”. Fue entonces cuando el teléfono de Eva comenzó a sonar. “Me está llamando”, agregó la joven en alusión a Gianluca.

Al atender, del otro lado del teléfono se escuchó la voz del exfutbolista, quien sentenció con tono de fastidio: “¿Qué hacés con mi camiseta? Justo te enganché porque siempre alguien te ve. Es así, es terrible”. En un intento por defenderse, Bargiela respondió: “Explícame vos por qué estás viendo el programa que no estás trabajando. A mí no me gustaba mucho esta camiseta, pero cuando a él le empezó a gustar, me empezó a gustar. Tiene una parte de camisetas dobladas y una parte de camisetas colgadas con perchas. Y en las camisetas colgadas con perchas estaba esta y se volvió muy tentador pasar y ver la camiseta”.

La modelo compartió la alegría de la maternidad y el tierno vínculo con su hijo junto a una anécdota que hizo reír a todos en redes sociales

Con el objetivo de destacar la importancia sentimental que tenía esa camiseta para él, Gianluca afirmó: “Esa es la que usó mi hermano el otro día y me la regaló a mí. Ni yo me la puse todavía”. Fue entonces cuando la modelo, junto a sus compañeros del streaming, reaccionaron sorprendidos.

“Ah, ¿la usó (Giovanni)? Él hoy se iba a ir temprano y el chabón no se iba. Y yo tipo: “¿Por qué no se va?” Me decía: “No tranqui, amor, no tranqui, que yo me cambio y me tengo que ir, me cambio y me tengo que ir”. Y no se iba. Estaba ahí, estaba con el bebé y yo tipo: “Andá, andá yendo”. Bueno, cuestión que se fue, agarré la camiseta y bueno, acá está. Yo estaba muy contenta con la camiseta y pensé que no lo iba a saber, perdón”, explicó Bargiela, relatando en detalle el robo que había perpetrado.

El tierno álbum de fotos de Eva Bargiela y Gianluca Simeone junto a su hijo en la nieve: “Así amanecimos”

Para cerrar, Gianluca le hizo un enfático pedido a Eva: “Lo único que te pido es que, es que no la chives, no la manches ni la toques, no hagas nada”. La divertida secuencia contrasta con el tierno momento familiar que atraviesan Bargiela y Simeone. Días atrás, ambos celebraron los cinco meses de vida de su hijo Faustino.

En ese marco, la modelo eligió compartir en redes sociales una serie de imágenes y reflexiones que dan cuenta del profundo cambio y la felicidad que siente en esta nueva etapa. La primera foto muestra a Faustino recostado, sonriente y vestido con un body blanco, acompañado por el mensaje: “Hoy hace 5 meses que mi vida tiene sentido”. La imagen, cargada de ternura y espontaneidad, deja ver la alegría y la conexión que Eva siente con su hijo.

En otra postal, la modelo aparece en el campo, sosteniendo a Faustino en brazos y besándolo con ternura, bajo la leyenda: “Amo ser tu mamá”. La escena transmite la complicidad y el vínculo especial que existe entre ambos, así como la felicidad de Eva al transitar la maternidad.