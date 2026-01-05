Política

El Congreso pelea por la integración de la estratégica comisión bicameral permanente que analiza los DNU

Son comisiones que trabajan en medio del receso, pero les faltan miembros por el cambio legislativo. Presión de la oposición en medio de objeciones judiciales y plazos legales

Guardar
El Congreso pelea por la
El Congreso pelea por la integración de la estratégica comisión bicameral permanente que analiza los DNU (Comunicación Senado)

En medio de la feria del Congreso de la Nación la oposición y el oficialismo retoman contactos para la conformación de una de las comisiones que hoy está bajo la lupa: la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia.

Como esta es una comisión permanente, es decir, que funciona cuando las Cámaras (Diputados y Senadores) están en receso, se asegura la continuidad de los Diputados y Senadores que tienen mandato hasta el 2027 y sólo se selecciona el recambio de aquellos que terminaron su mandato el 10 de diciembre pasado.

En este esquema, de los 16 miembros que tiene la bicameral, hay 11 que continúan en funciones y quedan por nombrar 5 que deberían repartirse entre los diferentes bloques. Por el Senado falta nombrar 3 de los ocho miembros y por Diputados solo 2 para completar los 8 miembros por cada una de las cámaras. Una vez resuelto esto, se debería votar a las autoridades de la misma que, como hasta el año pasado la presidencia estuvo en manos de un Senador, este año le tocaría a Diputados.

En la conformación actual, La Libertad Avanza tiene dos diputados -Gabriel Bornoroni y César Treffinger- y una senadora -Beatriz ávila-, el PRO tiene un senador -Enrique Martín Goerling Lara- y un diputado -Cristian Ritondo-. El radicalismo no tiene representantes ya que Martín Lousteau culminó su mandato como senador -ahora es diputado- y, salvo Mariela Coletta que lo hace por Provincias Unidas. También continúa la senadora Edith Terenzi de Despierta Chubut y cercana al gobernador del PRO y de Provincias Unidas Ignacio Torres.

El peronismo tiene presencia con el senador Eduardo De Pedro, María Florencia López y los diputados Blanca Osuna y Rodolfo Tailhade. En este caso, terminaron su mandato Leopoldo Moreau, Oscar Parrilli y José Glinski. La comisión es central para LLA que ve a los Decretos de Necesidad y Urgencia como la principal herramienta.

La comisión es central para LLA que vía los Decretos de Necesidad y Urgencia como la principal herramienta modificó en varias ocasiones el presupuesto del organismo de inteligencia del Estado nacional y, en las últimas semanas, modificó la ley de Inteligencia Nacional dándole mayor capacidad de acción a la SIDE con autorizaciones que permiten, entre otras cosas, la detención de personas.

Victoria Villarruel y Martín Menem
Victoria Villarruel y Martín Menem (Gustavo Gavotti)

Respecto de los cambios publicados en el Boletín Oficial el pasado 2 de enero, la Casa Rosada busca aprovechar al máximo los plazos que establece la ley por lo que no llama a la conformación de la bicameral para que se nombren a esos 5 legisladores que faltan. Lo mismo hace con la otra comisión que tiene que tratar sobre la legalidad o no del DNU que es la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

La Ley 26.122 que el Congreso sancionó en el 2006 establece que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, conformada por 16 miembros, ocho por cada Cámara, cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación. Es por eso por lo que la oposición solicitó su integración y de esta manera ponerse a trabajar en el análisis del DNU para luego expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

En el caso de esta comisión hay 9 miembros que continúan y faltan la designación de 7. Acá LLA tiene 3 miembros - Lisandro Almirón, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni- tres socios circunstanciales como Luis Juez, Carlos Espínola y Oscar Zago. Por el lado del peronismo continúan María Teresa González, Anabel Fernández Sagasti y Ramiro Gutierrez. Por el nuevo bloque de Provincias Unidas queda Nicolás Massot.

En este caso la UCR perdió al senador Victor Zimmerman y a Francisco Monti, el PRO a Diego Santilli, el peronismo a Vanesa Silley, Carolina Gaillard, Mariano Recalde. La oposición le exige al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a su par del Senado, Victoria Villarruel, que termine de conformar la comisión de Trámite Legislativo y la convoque para debatir el decreto que modifica la ley de inteligencia.

En el medio, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto al socialista Esteban Paulón presentaron un amparo contra el DNU que reformó la SIDE y solicitan que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable.

Según los plazos de la ley, la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo tiene tiempo hasta el 16 de enero para expedirse. Una vez cumplido ese plazo el mismo puede ser llevado al recinto en cualquiera de las cámaras. Para que sea rechazado, debe tener el voto negativo del Senado y de Diputados. Si alguno no lo trata o lo aprueba, queda efectivo.

Temas Relacionados

Congreso de la NaciónBicameral de Seguimiento de los Organismos de InteligenciaLa Libertad AvanzaPROCasa RosadaArgentinaCámara de DiputadosDecretos de Necesidad y UrgenciaLey 26.122SIDE

Últimas Noticias

Argentina respaldó en la ONU la detención de Nicolás Maduro y exigió la liberación inmediata de Nahuel Gallo

El embajador Tropepi apoyó la operación de Estados Unidos para llevar al ex dictador ante la Justicia, denunció las violaciones a los derechos humanos del régimen narcoterrorista y reclamó la libertad inmediata del gendarme secuestrado hace un año

Argentina respaldó en la ONU

Desde el gobierno nacional precisaron cuántos venezolanos con residencia permanente viven en Argentina

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió a la situación que vive Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, que sacude al mundo y a los millones de personas que emigraron de ese país para escapar del régimen bolivariano

Desde el gobierno nacional precisaron

Los pagos millonarios en dólares de la empresa de Faroni a la firma del avión en el que voló “Chiqui” Tapia

Una serie de documentos revela que el brazo en Miami de una empresa paraguaya vinculada a la aeronave que llevó por el mundo al jefe de la AFA recibió durante más de tres años giros realizados por las cuentas de TourProdEnter LLC

Los pagos millonarios en dólares

El Gobierno reactiva las negociaciones por la reforma laboral: Santilli viaja a Chubut y prepara visitas a las provincias

El ministro del Interior coordina agenda con gobernadores para dar lugar al cronograma. En la previa al inicio de sesiones extraordinarias, la idea del exlegislador es visitar al menos 10 provincias

El Gobierno reactiva las negociaciones

El Gobierno transfirió el control de un yacimiento de oro a un gobernador peronista que fue clave en el Congreso

El Ejecutivo se retiró del Yacimiento Minero de Agua de Dionisio y lo dejó en manos de Catamarca. Era un pedido de Raúl Jalil, que aportó diputados y senadores para aprobar el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal, y es un aliado del oficialismo

El Gobierno transfirió el control
DEPORTES
Le amputaron una pierna en

Le amputaron una pierna en un accidente, estuvo en coma y quiere ganar su quinto Rally Dakar: “Soy un luchador”

Las confesiones de Colapinto: qué fue lo que más sufrió en la F1 y la frase de Verstappen sobre el público argentino

El crudo testimonio de un tenista australiano en su regreso: “Tengo el tendón de una persona fallecida en mi brazo”

Con un ex Top 20 que brilló ante Djokovic en un Grand Slam, Corea del Sur definió a sus convocados para recibir a Argentina

La reacción de Fran Cerúndolo, Etcheverry y el resto de los ausentes tras conocerse el equipo para enfrentar a Corea del Sur en la Davis

TELESHOW
Camilota se animó a tirarse

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

Benjamín Vicuña comenzó el año con su novia Anita Espasandín y sus hijos Magnolia y Amancio: fotos exclusivas

Amor, risas y reflexión: Gianinna Maradona cerró sus vacaciones en Pinamar con un mensaje para atesorar

Gonzalo Aziz desembarca en Infobae en vivo: cómo será la nueva programación

Las sentidas palabras de Andrés Nara a Wanda en medio de un presente turbulento: “Sos excelente hija y madre”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos siete periodistas fueron

Al menos siete periodistas fueron detenidos por funcionarios chavistas en el centro de Caracas

Destruído por la guerra, el museo de Sudán digitaliza su patrimonio

Hans Zimmer revela cuál es la insuperable canción pop que emociona a músicos y fanáticos en todo el mundo

Las canciones prohibidas que salvaron a las prisioneras españolas de un campo nazi

El Parlamento de Venezuela reeligió como su titular a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, la nueva jefa de Estado