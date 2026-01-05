El Congreso pelea por la integración de la estratégica comisión bicameral permanente que analiza los DNU (Comunicación Senado)

En medio de la feria del Congreso de la Nación la oposición y el oficialismo retoman contactos para la conformación de una de las comisiones que hoy está bajo la lupa: la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia.

Como esta es una comisión permanente, es decir, que funciona cuando las Cámaras (Diputados y Senadores) están en receso, se asegura la continuidad de los Diputados y Senadores que tienen mandato hasta el 2027 y sólo se selecciona el recambio de aquellos que terminaron su mandato el 10 de diciembre pasado.

En este esquema, de los 16 miembros que tiene la bicameral, hay 11 que continúan en funciones y quedan por nombrar 5 que deberían repartirse entre los diferentes bloques. Por el Senado falta nombrar 3 de los ocho miembros y por Diputados solo 2 para completar los 8 miembros por cada una de las cámaras. Una vez resuelto esto, se debería votar a las autoridades de la misma que, como hasta el año pasado la presidencia estuvo en manos de un Senador, este año le tocaría a Diputados.

En la conformación actual, La Libertad Avanza tiene dos diputados -Gabriel Bornoroni y César Treffinger- y una senadora -Beatriz ávila-, el PRO tiene un senador -Enrique Martín Goerling Lara- y un diputado -Cristian Ritondo-. El radicalismo no tiene representantes ya que Martín Lousteau culminó su mandato como senador -ahora es diputado- y, salvo Mariela Coletta que lo hace por Provincias Unidas. También continúa la senadora Edith Terenzi de Despierta Chubut y cercana al gobernador del PRO y de Provincias Unidas Ignacio Torres.

El peronismo tiene presencia con el senador Eduardo De Pedro, María Florencia López y los diputados Blanca Osuna y Rodolfo Tailhade. En este caso, terminaron su mandato Leopoldo Moreau, Oscar Parrilli y José Glinski. La comisión es central para LLA que ve a los Decretos de Necesidad y Urgencia como la principal herramienta.

La comisión es central para LLA que vía los Decretos de Necesidad y Urgencia como la principal herramienta modificó en varias ocasiones el presupuesto del organismo de inteligencia del Estado nacional y, en las últimas semanas, modificó la ley de Inteligencia Nacional dándole mayor capacidad de acción a la SIDE con autorizaciones que permiten, entre otras cosas, la detención de personas.

Victoria Villarruel y Martín Menem (Gustavo Gavotti)

Respecto de los cambios publicados en el Boletín Oficial el pasado 2 de enero, la Casa Rosada busca aprovechar al máximo los plazos que establece la ley por lo que no llama a la conformación de la bicameral para que se nombren a esos 5 legisladores que faltan. Lo mismo hace con la otra comisión que tiene que tratar sobre la legalidad o no del DNU que es la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

La Ley 26.122 que el Congreso sancionó en el 2006 establece que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, conformada por 16 miembros, ocho por cada Cámara, cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación. Es por eso por lo que la oposición solicitó su integración y de esta manera ponerse a trabajar en el análisis del DNU para luego expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

En el caso de esta comisión hay 9 miembros que continúan y faltan la designación de 7. Acá LLA tiene 3 miembros - Lisandro Almirón, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni- tres socios circunstanciales como Luis Juez, Carlos Espínola y Oscar Zago. Por el lado del peronismo continúan María Teresa González, Anabel Fernández Sagasti y Ramiro Gutierrez. Por el nuevo bloque de Provincias Unidas queda Nicolás Massot.

En este caso la UCR perdió al senador Victor Zimmerman y a Francisco Monti, el PRO a Diego Santilli, el peronismo a Vanesa Silley, Carolina Gaillard, Mariano Recalde. La oposición le exige al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a su par del Senado, Victoria Villarruel, que termine de conformar la comisión de Trámite Legislativo y la convoque para debatir el decreto que modifica la ley de inteligencia.

En el medio, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto al socialista Esteban Paulón presentaron un amparo contra el DNU que reformó la SIDE y solicitan que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable.

Según los plazos de la ley, la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo tiene tiempo hasta el 16 de enero para expedirse. Una vez cumplido ese plazo el mismo puede ser llevado al recinto en cualquiera de las cámaras. Para que sea rechazado, debe tener el voto negativo del Senado y de Diputados. Si alguno no lo trata o lo aprueba, queda efectivo.