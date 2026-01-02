El presunto testaferro de la mansión de Pilar usaba una tarjeta corporativa de AFA para pagar gastos mensuales por casi $50 millones

El juez Marcelo ,Aguinsky ubicó a la AFA presidida por Claudio "Chiqui" Tapia en el "epicentro" de la investigación por supuesto lavado de dinero vinculado a una mansión en Pilar

El juez en lo penal económico porteño Marcelo Aguinsky rechazó este viernes apartarse de la investigación por supuesto lavado de activos con la compra de una mansión en Pilar por parte del supuesto testaferro de autoridades de la AFA, Luciano Pantano.

El magistrado sostuvo que el “núcleo” de la causa pasa por la AFA que tiene sede en la ciudad de Buenos Aires y remarcó que el imputado paga consumos con una tarjeta de crédito “que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino”.

En la resolución donde rechazó esta tarde el planteo de inhibitoria basado en razón de territorio que le cursó el juez federal de Campana Adrián González Charvay, porque las propiedades están en Pilar, el magistrado porteño aludió a la prueba que hay en la causa.

Al respecto mencionó un informe “sobre la tarjeta American Express de Luciano Pantano que paga, entre otros consumos, el PASE de los automotores secuestrados” en la quinta de Villa Rosa. “Allí surge que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino, que tiene como domicilio la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", remarcó en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Los autos de alta gama encontrados en la mansión de Pilar

Aguinsky destacó que “en esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos en lo que va de enero a diciembre de 2025. Esos gastos deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa, Pilar y para que, en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos en forma inmediata”, advirtió

“Entonces el núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana", concluyó al negarse a ceder el caso a su par bonaerense.

