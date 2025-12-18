Política

“La relación está rota”: crece el enojo en el PRO con La Libertad Avanza tras las designaciones en la AGN

Acusan al gobierno de pactar con el kirchnerismo. “Lo que pasó es una señal de debilidad institucional que termina afectando la credibilidad argentina en el mundo”, indicaron a Infobae allegados al expresidente Mauricio Macri

Guardar
El jefe del bloque PRO
El jefe del bloque PRO anticipó que denunciarán el nombramiento ante la Justicia

La situación entre el PRO y LLA se pone espesa. Cada día un poco más y en varios frentes al mismo tiempo. Lejos del triunfalismo electoral y las consignas simbólicas, el pragmatismo político divide a los ¿ex socios? La designación de integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) durante la madrugada de este jueves, que provocó un fuerte comunicado del partido amarillo y una réplica del presidente del bloque, Cristian Ritondo, fue un ejemplo práctico de cómo están las cosas.

La relación está rota. Les va a costar mucho volver a ganarse nuestra confianza. Hace dos años los ayudamos desinteresadamente y ahora acuerdan con el kirchnerismo”, aseguró a Infobae un dirigente cercano a Ritondo.

La propuesta para designar como auditores a Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Forlón, por el kirchnerismo; y Pamela Calletti, aliada del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, fue el corolario de una maratónica sesión en la que el oficialismo logró la media sanción al Presupuesto 2026, aunque fue una victoria parcial: se aprobaron todos los apartados salvo el Capítulo XI, el más central de todos ellos, ya que contenía la derogación de leyes que el Gobierno consideraba inviables para el ahorro fiscal que promulgan desde el Ejecutivo, como la de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario.

El expresidente Mauricio Macri
El expresidente Mauricio Macri

La votación se hizo sin la presencia del PRO, Provincias Unidas, la UCR y la Coalición Cívica. “Fue una maniobra burda. Designaron auditores de la AGN sin consenso, solo por un acuerdo político entre LLA y UP. Son dos caras de la misma moneda con este tema. No vemos que haya sido error reglamentario: fue una decisión política de copar la AGN, ¿qué rol de control va a cumplir si los auditores asumen sin legitimidad política?“, se preguntó un histórico diputado macrista ante la consulta de Infobae.

Y agregó: “Cuando el control se define por mayoría circunstancial y no por acuerdos amplios, la Auditoría deja de ser técnica y plural y pasa a funcionar como una extensión del oficialismo. Es un retroceso claro en términos de calidad institucional, y la Argentina necesita justamente lo opuesto. Esto cambia la relación para lo que viene, vemos una negociación ley por ley, tema por tema”.

Lo que viene es el paquete de reformas que busca impulsar Javier Milei, donde los votos del nuevo bloque Fuerza del Cambio son claves para lograr alcanzar el quorum.

Mauricio Macri siguió de cerca las alternativas de la sesión en Diputados. En algún momento, el líder del PRO pensó en Jorge Triaca para ocupar un lugar en la AGC, Desde el entorno del expresidente, y ante la consulta de Infobae, también hablan de una “relación que está rota”, y responsabilizan al presidente de Diputados, Martín Menem, y al asesor presidencial Eduardo Lule Menem, de “haber pactado con los gobernadores del norte y haber cerrado filas con el kirchnerismo”.

“Las relaciones se construyen y se tienen que ir dando pasos sólidos hacia adelante, ahora se volvió a foja cero. Lo que pasó es una señal de debilidad institucional que termina afectando la credibilidad argentina en el mundo”, indicaron allegados al presidente del PRO.

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem - Maximiliano Luna

Durante la sesión, Ritondo fue enfático al momento de cuestionar el pedido para designar auditores. “Es la violación al artículo 65 de la Constitución Nacional”, indicó, en referencia que fue una propuesta realizada por el oficialismo por afuera del temario previsto para tratar en sesiones extraordinarias. Y anticipó que denunciarán el nombramiento ante la Justicia.

Por otro lado, otro punto que generó malestar en el PRO fue el rechazo al artículo que se incluyó en el presupuesto nacional, que incluía el pago a la ciudad de Buenos Aires del monto correspondiente a deuda por la coparticipación. Era un pedido orgánico del bloque amarillo, y un reclamo que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, negoció con el ministro del Interior, Diego Santilli.

Cerca del mandatario porteño, y ante la consulta de este medio, indicaron que “seguirán trabajando incansablemente para que el Gobierno Nacional cumpla con el fallo de la Corte”. “Fue un grave error que se incluyera en ese capítulo. Debería haber tenido un capítulo especial y ser tratado de manera diferenciada. Cumplir con los fallos judiciales es una obligación. Desde el PRO se planteó siempre. Creemos que el gobierno del presidente Milei tiene la misma vocación para hacerlo”, añadieron.

El fastidio corresponde a la estrategia que implementó el oficialismo. Que incluyó el apartado que beneficiaba a CABA junto con otros cambios y la derogación de las leyes de discapacidad y universidades. En la bancada amarilla interpretaron que fue un intento de forzar el apoyo de algunos diputados como Oscar Zago, Eduardo Falcone, Karina Banfi o Álvaro González, que forman parte del interbloque que lidera el PRO y estaban en duda. Al momento de la votación, el capítulo entero salió rechazado.

Este estado de malestar general también tiene su correlato en la provincia de Buenos Aires, donde varios intendentes del PRO cuestionaron que LLA busque “trabar la gobernabilidad” en cada uno de los concejos deliberantes.

“Lo que estamos viendo es que La Libertad Avanza viene jugando bastante a trabar, sobre todo en municipios del PRO. Pasó en Vicente López, donde el principal referente votó con el kirchnerismo y rechazó presupuesto y fiscal; en San Isidro ni siquiera dejaron que se trate; en Junín y Pergamino aceptaron solo discutir autoridades y después frenaron todo; y en 9 de Julio directamente no hay diálogo. A eso sumale Arrecifes, donde el referente local termina encabezando marchas contra la inseguridad del propio municipio y nos defenestra en los medios", sostuvo a Infobae un importante armador provincial del PRO. En otros municipios, como Pinamar y Zárate, también hay malestar

Temas Relacionados

PROMauricio MacriCristian Ritondoúltimas noticias

Últimas Noticias

Luego del revés en el Congreso, la mesa política del Gobierno se reúne en Casa Rosada para definir los próximos pasos

El encuentro se lleva adelante en las oficinas del Ministerio del Interior. En el Senado esperan órdenes para saber cómo continuar con la discusión del Presupuesto 2026

Luego del revés en el

Marcha de la CGT, en vivo: las últimas noticias de la movilización contra la reforma laboral de Milei

Las centrales sindicales, gremios, organizaciones sociales y políticas se movilizarán esta tarde hacia Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto de “modernización laboral” impulsado por el Gobierno

Marcha de la CGT, en

El oficialismo acelera y busca tener hoy el dictamen de la Reforma Laboral

Patricia Bullrich pretende tener el proyecto listo para llevarlo al recinto después de Navidad. Durante la mañana, la legisladora de LLA presidió una segunda jornada de exposiciones contrapuestas entre abogados laboralistas, empresarios y referentes culturales

El oficialismo acelera y busca

El cristinismo le propone a Kicillof un acuerdo de unidad para el PJ Bonaerense, pero pide respetar los lugares claves

La propuesta la llevó Federico Otermín a un encuentro con Gabriel Katopodis y Julio Alak. El sector de los Kirchner reclama conservar las sillas que tiene entre los apoderados y la junta electoral

El cristinismo le propone a

Reforma laboral: qué dice el duro documento de la CGT que se leerá durante el acto en Plaza de Mayo

En el texto se considera que el proyecto del Gobierno es “un ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores” y se advierte que es una iniciativa “regresiva y precarizadora”

Reforma laboral: qué dice el
DEPORTES
El incómodo ida y vuelta

El incómodo ida y vuelta de Moretti tras una pregunta sobre la cámara oculta que generó una crisis en San Lorenzo

“Todo valió la pena”: el recuerdo de Messi, De Paul, Dibu Martínez y el resto de los campeones a tres años del Mundial de Qatar

Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

Se sortearon las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

La exótica bombilla que se mandó a hacer Dibu Martínez para su mate con el recuerdo de la icónica atajada a Kolo Muani en el título de Qatar 2022

TELESHOW
La profunda emoción de Lizy

La profunda emoción de Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot al obtener la adopción plena de su hijo Tati

Kate Rodríguez fue mamá por primera vez y presentó a Emilia: “La familia que siempre soñé”

Guillermina Valdés reveló el secreto familiar del que se enteró a los 27 años: “Mi hermanito se murió al lado mío”

Flor Vigna mostró cómo se prepara para la pelea con Mica Viciconte: “Sacrificio, constancia y cabeza fuerte”

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: “Lucha por su vida”

INFOBAE AMÉRICA

Optimismo en Wall Street tras

Optimismo en Wall Street tras los datos de inflación moderada en Estados Unidos y el repunte de acciones tecnológicas

Las canciones a dos voces que marcaron una era en el country de los años 70

Enfrentamientos en Bruselas: la policía reprimió la protesta de agricultores contra el acuerdo Unión Europea - Mercosur

Cómo la terapia cognitivo-conductual ayuda a reducir las limitaciones de la enfermedad de Crohn

Nació en Vietnam, creció en Estados Unidos y lanza una novela sobre migrar y volver a empezar