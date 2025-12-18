“La relación está rota”: crece el enojo en el PRO con La Libertad Avanza tras las designaciones en la AGN

El jefe del bloque PRO anticipó que denunciarán el nombramiento ante la Justicia

La situación entre el PRO y LLA se pone espesa. Cada día un poco más y en varios frentes al mismo tiempo. Lejos del triunfalismo electoral y las consignas simbólicas, el pragmatismo político divide a los ¿ex socios? La designación de integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) durante la madrugada de este jueves, que provocó un fuerte comunicado del partido amarillo y una réplica del presidente del bloque, Cristian Ritondo, fue un ejemplo práctico de cómo están las cosas.

“La relación está rota. Les va a costar mucho volver a ganarse nuestra confianza. Hace dos años los ayudamos desinteresadamente y ahora acuerdan con el kirchnerismo”, aseguró a Infobae un dirigente cercano a Ritondo.

La propuesta para designar como auditores a Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Forlón, por el kirchnerismo; y Pamela Calletti, aliada del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, fue el corolario de una maratónica sesión en la que el oficialismo logró la media sanción al Presupuesto 2026, aunque fue una victoria parcial: se aprobaron todos los apartados salvo el Capítulo XI, el más central de todos ellos, ya que contenía la derogación de leyes que el Gobierno consideraba inviables para el ahorro fiscal que promulgan desde el Ejecutivo, como la de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario.

El expresidente Mauricio Macri

La votación se hizo sin la presencia del PRO, Provincias Unidas, la UCR y la Coalición Cívica. “Fue una maniobra burda. Designaron auditores de la AGN sin consenso, solo por un acuerdo político entre LLA y UP. Son dos caras de la misma moneda con este tema. No vemos que haya sido error reglamentario: fue una decisión política de copar la AGN, ¿qué rol de control va a cumplir si los auditores asumen sin legitimidad política?“, se preguntó un histórico diputado macrista ante la consulta de Infobae.

Y agregó: “Cuando el control se define por mayoría circunstancial y no por acuerdos amplios, la Auditoría deja de ser técnica y plural y pasa a funcionar como una extensión del oficialismo. Es un retroceso claro en términos de calidad institucional, y la Argentina necesita justamente lo opuesto. Esto cambia la relación para lo que viene, vemos una negociación ley por ley, tema por tema”.

Lo que viene es el paquete de reformas que busca impulsar Javier Milei, donde los votos del nuevo bloque Fuerza del Cambio son claves para lograr alcanzar el quorum.

Mauricio Macri siguió de cerca las alternativas de la sesión en Diputados. En algún momento, el líder del PRO pensó en Jorge Triaca para ocupar un lugar en la AGC, Desde el entorno del expresidente, y ante la consulta de Infobae, también hablan de una “relación que está rota”, y responsabilizan al presidente de Diputados, Martín Menem, y al asesor presidencial Eduardo Lule Menem, de “haber pactado con los gobernadores del norte y haber cerrado filas con el kirchnerismo”.

“Las relaciones se construyen y se tienen que ir dando pasos sólidos hacia adelante, ahora se volvió a foja cero. Lo que pasó es una señal de debilidad institucional que termina afectando la credibilidad argentina en el mundo”, indicaron allegados al presidente del PRO.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem - Maximiliano Luna

Durante la sesión, Ritondo fue enfático al momento de cuestionar el pedido para designar auditores. “Es la violación al artículo 65 de la Constitución Nacional”, indicó, en referencia que fue una propuesta realizada por el oficialismo por afuera del temario previsto para tratar en sesiones extraordinarias. Y anticipó que denunciarán el nombramiento ante la Justicia.

Por otro lado, otro punto que generó malestar en el PRO fue el rechazo al artículo que se incluyó en el presupuesto nacional, que incluía el pago a la ciudad de Buenos Aires del monto correspondiente a deuda por la coparticipación. Era un pedido orgánico del bloque amarillo, y un reclamo que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, negoció con el ministro del Interior, Diego Santilli.

Cerca del mandatario porteño, y ante la consulta de este medio, indicaron que “seguirán trabajando incansablemente para que el Gobierno Nacional cumpla con el fallo de la Corte”. “Fue un grave error que se incluyera en ese capítulo. Debería haber tenido un capítulo especial y ser tratado de manera diferenciada. Cumplir con los fallos judiciales es una obligación. Desde el PRO se planteó siempre. Creemos que el gobierno del presidente Milei tiene la misma vocación para hacerlo”, añadieron.

El fastidio corresponde a la estrategia que implementó el oficialismo. Que incluyó el apartado que beneficiaba a CABA junto con otros cambios y la derogación de las leyes de discapacidad y universidades. En la bancada amarilla interpretaron que fue un intento de forzar el apoyo de algunos diputados como Oscar Zago, Eduardo Falcone, Karina Banfi o Álvaro González, que forman parte del interbloque que lidera el PRO y estaban en duda. Al momento de la votación, el capítulo entero salió rechazado.

Este estado de malestar general también tiene su correlato en la provincia de Buenos Aires, donde varios intendentes del PRO cuestionaron que LLA busque “trabar la gobernabilidad” en cada uno de los concejos deliberantes.

“Lo que estamos viendo es que La Libertad Avanza viene jugando bastante a trabar, sobre todo en municipios del PRO. Pasó en Vicente López, donde el principal referente votó con el kirchnerismo y rechazó presupuesto y fiscal; en San Isidro ni siquiera dejaron que se trate; en Junín y Pergamino aceptaron solo discutir autoridades y después frenaron todo; y en 9 de Julio directamente no hay diálogo. A eso sumale Arrecifes, donde el referente local termina encabezando marchas contra la inseguridad del propio municipio y nos defenestra en los medios", sostuvo a Infobae un importante armador provincial del PRO. En otros municipios, como Pinamar y Zárate, también hay malestar