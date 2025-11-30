Mauricio Macri opinó de la AFA y apuntó a “Chiqui” Tapia: “La decadencia del fútbol argentino es terrible”

El expresidente opinó sobre las últimas polémicas con la AFA

“La decadencia del fútbol argentino es terrible. Vamos en contra de todo lo que están haciendo en las otras ligas del mundo en cuanto a cantidad de equipos y organización”, declaró Mauricio Macri, ex presidente de la Nación, ex presidente de Boca Juniors y actual titular del PRO, en declaraciones exclusivas a Infobae.

El dirigente señaló que la crisis que atraviesa la liga argentina responde a una “falta de organización total” atribuida a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino bajo la presidencia de Claudio “Chiqui” Tapia.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino

Las declaraciones del ex presidente fueron realizadas en una entrevista que concedió a Infobae en sus oficinas de la localidad bonaerense de Olivos, donde repasó su último libro sobre su padre, Franco Macri, que revisa el vínculo de padre e hijo y la influencia que tuvo en su vida privada y pública.

En la entrevista, el titular del PRO se refirió a la situación que atraviesa el fútbol argentino, cuando ya había estallado el escándalo por el otorgamiento de una copa a Rosario Central por un campeonato que no había sido anunciado previamente. Todavía no se había conocido la sanción a Estudiantes por la reacción que tuvieron sus jugadores.

El presente del fútbol, según Macri

Para el ex presidente de Boca Juniors el presente del fútbol atraviesa una situación muy complicada, que se traduce entre otras cosas, en que los clubes no pueden retener sus talentos. “Es un costo que estamos pagando en términos de que cada vez hay más jugadores en la Selección que los conocemos cuando están en la selección. Porque se van, no sabemos en qué momento, no llegan ni a jugar en primera porque los equipos tan débiles no pueden tener sus jugadores”.

A criterio de Macri, la situación económica de los clubes argentinos influye directamente en que los jóvenes talentos emigren antes de consolidarse en el país. “No te digo con la diferencia económica que hay en el país lo puedas tener mucho, pero por lo menos hasta los 21, 22 años”.

“Que se vayan todos a los 16 o 17 años. Después aparece (un jugador), y se dice ‘che, este que hace un pase en la Selección’, es un fenómeno, cómo es que juega... ¿es argentino?”, advirtió.

El ex mandatario destacó que por el momento los futbolistas argentinos siguen identificándose con el país, aunque advirtió que en otros lugares muchos optan por nacionalizarse en los países donde se forman: “Por suerte, todos se anotan como argentinos, porque podrían pasarnos como le pasan a tantos países en el mundo, que se anotan en la nacionalidad del país que los lleva a jugar”.

Las declaraciones de Macri se producen en medio de la polémica generada por el manejo de Claudio “Chiqui” Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino, a raíz de la decisión de declarar a Rosario Central como ganador de un campeonato que no había sido anunciado oficialmente.

Protesta de los jugadores de Estudiantes por le polémico campeonato otorgado a Rosario Central (Foto: FOTOBAIRES)

La medida provocó el rechazo de Estudiantes, que cuestionó esa decisión públicamente y luego protestó dándole la espalda al club premiado. Esa situación derivó en sanciones contra los jugadores y el presidente del club, Juan Sebastián Verón, al que lo suspendieron por seis meses.

Al ser consultado Macri sobre si ese deterioro era responsabilidad concreta de “Chiqui” Tapia, respondió: “Eso es producto de una falta de organización total y de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, obviamente”.