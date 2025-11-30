Política

Mauricio Macri opinó de la AFA y apuntó a “Chiqui” Tapia: “La decadencia del fútbol argentino es terrible”

En una entrevista con Infobae, el ex presidente de Boca cuestionó al titular de la AFA. Las declaraciones se conocen en medio de la polémica por el campeonato otorgado a Rosario Central y la sanción a Estudiantes

Guardar
El expresidente opinó sobre las últimas polémicas con la AFA

La decadencia del fútbol argentino es terrible. Vamos en contra de todo lo que están haciendo en las otras ligas del mundo en cuanto a cantidad de equipos y organización”, declaró Mauricio Macri, ex presidente de la Nación, ex presidente de Boca Juniors y actual titular del PRO, en declaraciones exclusivas a Infobae.

El dirigente señaló que la crisis que atraviesa la liga argentina responde a una “falta de organización total” atribuida a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino bajo la presidencia de Claudio “Chiqui” Tapia.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de
Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino

Las declaraciones del ex presidente fueron realizadas en una entrevista que concedió a Infobae en sus oficinas de la localidad bonaerense de Olivos, donde repasó su último libro sobre su padre, Franco Macri, que revisa el vínculo de padre e hijo y la influencia que tuvo en su vida privada y pública.

En la entrevista, el titular del PRO se refirió a la situación que atraviesa el fútbol argentino, cuando ya había estallado el escándalo por el otorgamiento de una copa a Rosario Central por un campeonato que no había sido anunciado previamente. Todavía no se había conocido la sanción a Estudiantes por la reacción que tuvieron sus jugadores.

El presente del fútbol, según Macri

Para el ex presidente de Boca Juniors el presente del fútbol atraviesa una situación muy complicada, que se traduce entre otras cosas, en que los clubes no pueden retener sus talentos. “Es un costo que estamos pagando en términos de que cada vez hay más jugadores en la Selección que los conocemos cuando están en la selección. Porque se van, no sabemos en qué momento, no llegan ni a jugar en primera porque los equipos tan débiles no pueden tener sus jugadores”.

A criterio de Macri, la situación económica de los clubes argentinos influye directamente en que los jóvenes talentos emigren antes de consolidarse en el país. “No te digo con la diferencia económica que hay en el país lo puedas tener mucho, pero por lo menos hasta los 21, 22 años”.

“Que se vayan todos a los 16 o 17 años. Después aparece (un jugador), y se dice ‘che, este que hace un pase en la Selección’, es un fenómeno, cómo es que juega... ¿es argentino?”, advirtió.

El ex mandatario destacó que por el momento los futbolistas argentinos siguen identificándose con el país, aunque advirtió que en otros lugares muchos optan por nacionalizarse en los países donde se forman: “Por suerte, todos se anotan como argentinos, porque podrían pasarnos como le pasan a tantos países en el mundo, que se anotan en la nacionalidad del país que los lleva a jugar”.

Las declaraciones de Macri se producen en medio de la polémica generada por el manejo de Claudio “Chiqui” Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino, a raíz de la decisión de declarar a Rosario Central como ganador de un campeonato que no había sido anunciado oficialmente.

Protesta de los jugadores de
Protesta de los jugadores de Estudiantes por le polémico campeonato otorgado a Rosario Central (Foto: FOTOBAIRES)

La medida provocó el rechazo de Estudiantes, que cuestionó esa decisión públicamente y luego protestó dándole la espalda al club premiado. Esa situación derivó en sanciones contra los jugadores y el presidente del club, Juan Sebastián Verón, al que lo suspendieron por seis meses.

Al ser consultado Macri sobre si ese deterioro era responsabilidad concreta de “Chiqui” Tapia, respondió: “Eso es producto de una falta de organización total y de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, obviamente”.

Temas Relacionados

Mauricio MacriChiqui TapiaLibroFranco MacriAFAÚltimas noticias

Últimas Noticias

En los últimos dos años, el Gobierno de Milei remató 83 vehículos por casi medio millón de dólares

Según un relevamiento de Infobae, formaban parte de la flota de organismos públicos o decomisados por la Justicia, y subastados a través de AABE. Los autos de la Cámara de Diputados que se rematarán el miércoles

En los últimos dos años,

Milei, ante el desafío de un reloj de arena que ya se dio vuelta

El Gobierno abandonó por ahora la reforma previsional para no complicar el clima social. Se impone la reforma laboral más antigremios. La bronca de la CGT contra Sturzenegger mientras busca consuelo en Santiago Caputo. La interna renació, muy lejos de aplacarse. Presti ya probó los reproches de Karina. Los roles en el nuevo Congreso y una economía que no da respiro. Milei escala la pelea con Tapia

Milei, ante el desafío de

Los gobernadores no kirchneristas pierden peso en el Senado y no logran quebrar al bloque del peronismo

En la Cámara alta los jefes provinciales no logran avanzar como en Diputados. El enojo de los legisladores y la “senadorización” de la Cámara baja

Los gobernadores no kirchneristas pierden

La puja por los fondos traba el endeudamiento de Kicillof: negociaciones con La Cámpora, el rol de Massa y tensión con la oposición

La autorización de deuda que requiere el gobernador no consigue los dos tercios en la Legislatura porque sólo con el peronismo no alcanza. El foco en la distribución recursos para los intendentes. El miércoles, último intento

La puja por los fondos

Fentanilo mortal: nuevos testigos revelaron cómo se ocultaban cultivos bacteriológicos positivos y registros escritos antes de las inspecciones

Declarararon esta semana ante el juez Ernesto Kreplak y confirmaron prácticas sistemáticas de falsificación y encubrimiento. Se suman a otras dos ex empleadas que ya habían denunciado controles alterados, planillas fraguadas, presión laboral y manipulación de lotes

Fentanilo mortal: nuevos testigos revelaron
DEPORTES
Loma Negra, el equipo que

Loma Negra, el equipo que fue sensación de la mano de un gran plantel y la fortuna de Amalita Fortabat, prepara su regreso

El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City, salió campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS

Estudiantes eliminó a Central Córdoba y espera por Barracas Central o Gimnasia en semifinales: así está el cuadro

Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura

La genial asistencia de Messi en la consagración del Inter Miami ante el New York City en la final de la Conferencia Este de la MLS

TELESHOW
Adriana Salgueiro quebró en llanto

Adriana Salgueiro quebró en llanto al relatar las amenazas de muerte que recibió en redes: “Es injusto y horrible”

Mirtha Legrand se emocionó al escuchar el acompañamiento de Agustina Cherri a Gastón Pauls en medio de su recuperación

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido de encaje, detalles florales y cristales color Tiffany

Juana Repetto confesó cómo vive los cambios físicos en su embarazo: “Tengo mambos con el cuerpo porque soy una víctima”

La sorpresiva declaración de Ivana Figueiras que encendió las alarmas con su relación con Darío Cvitanich

INFOBAE AMÉRICA

Diana Bellessi: “Un buen poema

Diana Bellessi: “Un buen poema es llamar al mundo y que el mundo te conteste, no más”

Paolo Sorrentino en Buenos Aires: Maradona como “un gran espectáculo”, el cine y la libertad creativa

Memoria y mito: el viaje literario de Amélie Nothomb hacia un Japón reinventado

Oscar Wilde, a 150 años de su nacimiento: a medida que “El retrato de Dorian Gray” envejece, su relevancia solo crece

La fragilidad social aumenta un 50% el riesgo de demencia en adultos mayores