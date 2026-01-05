Política

La caída de Maduro reactivó los cruces entre el gobierno de Axel Kicillof y la Casa Rosada

El gobernador de PBA había cuestionado la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Desde el Ejecutivo nacional salieron a cuestionarlo y sostener que el mandatario bonaerense “defiende dictadores”

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (Foto: Aglaplata)

La atención por la caída de Nicolás Maduro al frente del gobierno de Venezuela y su detención por parte de Estados Unidos volvió a alimentar la confrontación entre la Casa Rosada y la administración de la provincia de Buenos Aires. Es que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, optó por condenar el accionar de Donald Trump y Estados Unidos en lo que fue la detención de Maduro, aduciendo que “este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”. Pero en su mensaje incluyó una categoría que para distintos referentes de La Libertad Avanza expone un carácter totalitarista, ya que planteó que “la Provincia de Buenos Aires condena el accionar de Estados Unidos en Venezuela”.

Rápidamente, distintos dirigentes libertarios salieron a cuestionarlo. El ministro del Interior, Diego Santilli, contradijo al mandatario provincial. “Siempre del lado de los dictadores, delincuentes y narcotraficantes. El año que viene vamos a liberar también a la Provincia de Buenos Aires”, esbozó el integrante del Gabinete de Milei, planteando que las elecciones del 2027 funcionarían como vehículo para motorizar un cambio de gestión en el territorio bonaerense. Santilli, además, busca ser candidato a gobernador el año entrante.

Pero no fue el único de la línea libertaria provincial que rechazó el posicionamiento de Kicillof sobre lo que sucedió en Venezuela durante el fin de semana. El diputado nacional y presidente del partido de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, también cruzó a Kicillof. “No debe confundirse, Gobernador: no todos los bonaerenses defienden la dictadura. Muchos estamos del lado de la libertad y de la esperanza que hoy siente el pueblo venezolano”, planteó el dirigente libertario que responde a Karina Milei. También dijo que “los habitantes de la Provincia de Buenos Aires venimos hace años defendiendo y cobijando, de una u otra forma, a los venezolanos de bien que tuvieron que escapar de un régimen narcoterrorista”.

Diego Santilli y Sebastián Pareja. Ambos con despliegue político en Buenos Aires y con proyección hacia 2027

Pareja también es uno de los nombres circulantes para competir en 2027, bajo el sello de LLA en la provincia de Buenos Aires. Al refutar a Kicillof —al igual que Santilli—, puso sobre la mesa las elecciones del 2027 y agregó: “La Argentina de Javier Milei se encamina a ser totalmente libre, como también lo serán Venezuela, Cuba y la Provincia de Buenos Aires”.

En este contexto, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le contestó al titular de la cartera del Interior y aseguró que “como ministro, debería priorizar el diálogo y la responsabilidad institucional por encima de cualquier aspiración personal”.

“Axel Kicillof fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires en dos oportunidades, por el voto popular y con amplio respaldo. Si dice defender la democracia en otros territorios, empiece por respetar la de su propio país. Menos ataques y más seriedad para el cargo que ocupa”, cuestionó el titular de la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso

La detención de Maduro también abrió el escenario para que Kicillof muestre un perfil más nacional, polarizando nuevamente con el presidente Javier Milei. Al condenar el accionar de Estados Unidos, aseguró que “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales”.

Este domingo compartió el comunicado que firmaron los presidentes Lula (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Claudia Sheinbaum (México), Gabriel Boric (Chile), Pedro Sánchez (España) y Yamandú Orsi (Uruguay). Allí, los países firmantes manifestaron una profunda preocupación ante acciones militares unilaterales en territorio de Venezuela, advirtieron que sientan un precedente peligroso para la estabilidad regional y podrían poner en riesgo a la población civil. También insistieron en que la situación venezolana debe resolverse exclusivamente por medios pacíficos y democráticos. “Solo un proceso político inclusivo, liderado por venezolanos, puede conducir a una solución sostenible y respetuosa de la dignidad humana”, señala el documento difundido.

Como contó Infobae, dicho comunicado no logró mayor volumen político bajo el paraguas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Dicha institución se reunió de urgencia convocada por su presidente pro tempore, Gustavo Petro. El objetivo del colombiano era un mostrar un rechazo unánime. Pero Argentina, junto a Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago, no se plegaron al plan de los líderes progresistas de la región que ya habían condenado la avanzada estadounidense sobre Caracas.

