El saludo de Mauricio Macri por la navidad con un mensaje interno al PRO y a LLA: “Los equipos que creen en el cambio se fortalecen”

Saludo de Mauricio Macri

El expresidente Mauricio Macri compartió este miércoles un mensaje navideño dirigido tanto a quienes integran el PRO como a La Libertad Avanza, en medio de un proceso político donde ambos partidos rediscuten su relación y los últimos focos de tensión en la cámara de Diputados cuando se trató el Presupuesto.

A través de un video que difundió en sus redes, Macri reconoció que el 2025 fue un año que “tuvo momentos difíciles” que los obligó a “pensar, a revisar y a aprender”. “Y ese aprendizaje nos recordó algo central: los cambios profundos no se construyen sin obstáculos, y los equipos que creen en el cambio no se quiebran, se fortalecen”, planteó.

A modo de balance, el exmandatario señaló: “Cuando un año se termina, todos miramos para atrás. Recordamos lo que hicimos bien, lo que aprendimos y lo que nos tocó enfrentar. Y entendemos algo esencial: la política no es sólo ganar elecciones; es transformar la vida de la gente”.

A su vez, el líder del PRO puso en valor la gestión de su partido en distintas jurisdicciones y reivindicó el impacto de su administración: “En cada provincia y en cada ciudad donde gobernamos se confirmó una certeza: cuando el PRO gestiona, las cosas cambian. Porque gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar”.

De cara al futuro, Macri insistió en que el compromiso del espacio político trasciende los resultados electorales y se sostiene en la expectativa de cada ciudadano por avanzar: “Por eso seguimos. Porque nuestro compromiso no es con un resultado electoral, sino con cada argentino que espera un Estado que funcione y una oportunidad para crecer. Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí vamos a seguir: del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor”.

El ex Presidente Mauricio Macri señala instantes antes de vitar (Imagen de archivo / Maximilano Luna)

El mensaje concluyó con una exhortación a mantener la unidad y una mirada de optimismo frente a los desafíos del próximo año: “Que este fin de año nos encuentre unidos y orgullosos de lo que logramos, pero sobre todo mirando hacia adelante. Todo lo construido nos proyecta hacia un futuro más desafiante y lleno de oportunidades”.

El 2025 fue un año traumático para el PRO, que reconfiguró su estructura interna a una nueva realidad de una menor representación popular en el Congreso, y una reconfiguración también de su identidad frente a LLA, partido con quien comparte electorado y se asoció en al menos 10 provincias para competir en las últimas elecciones legislativas.

“Relación rota”

En este contexto, el último foco de tensión entre PRO y LLA fue en Diputados. La designación de integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), al final de la sesión que se realizó la semana pasada, provocó un fuerte comunicado del partido amarillo y una réplica del presidente del bloque, Cristian Ritondo.

“La relación está rota. Les va a costar mucho volver a ganarse nuestra confianza. Hace dos años los ayudamos desinteresadamente y ahora acuerdan con el kirchnerismo”, aseguró a Infobae un dirigente cercano a Ritondo.

Mauricio Macri sonríe antes de reunirse con el CEO del JP Morgan, Jamie Dimo, en un salón privado del Teatro Colón. FOTO: DAMIAN DOPACIO /NA.

La propuesta para designar como auditores a Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Forlón, por el kirchnerismo; y Pamela Calletti, aliada del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, fue el corolario de una maratónica sesión en la que el oficialismo logró la media sanción al Presupuesto 2026, aunque fue una victoria parcial: se aprobaron todos los apartados salvo el Capítulo XI, el más central de todos ellos, ya que contenía la derogación de leyes que el Gobierno consideraba inviables para el ahorro fiscal que promulgan desde el Ejecutivo, como la de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario.

La votación se hizo sin la presencia del PRO, Provincias Unidas, la UCR y la Coalición Cívica. “Fue una maniobra burda. Designaron auditores de la AGN sin consenso, solo por un acuerdo político entre LLA y UP. Son dos caras de la misma moneda con este tema. No vemos que haya sido error reglamentario: fue una decisión política de copar la AGN, ¿qué rol de control va a cumplir si los auditores asumen sin legitimidad política?“, se preguntó un histórico diputado macrista ante la consulta de Infobae.

Y agregó: “Cuando el control se define por mayoría circunstancial y no por acuerdos amplios, la Auditoría deja de ser técnica y plural y pasa a funcionar como una extensión del oficialismo. Es un retroceso claro en términos de calidad institucional, y la Argentina necesita justamente lo opuesto. Esto cambia la relación para lo que viene, vemos una negociación ley por ley, tema por tema”.

Lo que viene es el paquete de reformas que busca impulsar Javier Milei, donde los votos del nuevo bloque Fuerza del Cambio son claves para lograr alcanzar el quorum.

Mauricio Macri siguió de cerca las alternativas de la sesión en Diputados. En algún momento, el líder del PRO pensó en Jorge Triaca para ocupar un lugar en la AGN; desde el entorno del expresidente, y ante la consulta de Infobae, también hablan de una “relación que está rota”, y responsabilizan al presidente de Diputados, Martín Menem, y al asesor presidencial Eduardo Lule Menem, de “haber pactado con los gobernadores del norte y haber cerrado filas con el kirchnerismo”.

“Las relaciones se construyen y se tienen que ir dando pasos sólidos hacia adelante, ahora se volvió a foja cero. Lo que pasó es una señal de debilidad institucional que termina afectando la credibilidad argentina en el mundo”, indicaron allegados al presidente del PRO.