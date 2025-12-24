Con el impulso de Grabois, esta noche habrá una masiva mesa navideña frente al Congreso: “Esperamos a 5 mil personas”

Voluntarios armarán largas mesas frente al Congreso para recibir a miles de personas en situación de calle

Bajo la consigna “Ninguna familia sin Navidad”, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se prepara hoy para dar de comer a 5.000 personas en situación de calle y familias sin techo en la Plaza de los Dos Congresos.

La iniciativa, que en 2024 reunió a 4.000 comensales, proyecta este año un aumento del 25% en la convocatoria y se enmarca en un contexto social más adverso, según informó el MTE en un comunicado.

La organización explicó que la jornada solidaria incluirá duchas móviles, peluquería, sector de salud, juguetes y entretenimiento para niños, junto a un menú de tres pasos compuesto por entrada, plato principal y mesa dulce.

“Estamos esperando a 5 mil personas, es la novena cena que hacemos. Además de una cuestión de denuncia de la situación de crisis económica, tiene que ver con brindar la Navidad con quienes no están pudiendo hacer un festejo. Queremos garantizarle eso a todas las personas", sostuvo Nicolás Caropresi, dirigente del MTE.

“Hay muchos jubilados y jubiladas que no tienen con quien pasarla, y no tienen un mango para descorchar una sidra. Hay mucha gente que la está pasando mal. Acá en Constitución, los lunes, miércoles y viernes vienen a comer entre 3500 y 4000 personas. Es una situación que se está acrecentando y no está alcanzando. Imaginate pensar una fiesta como está lo difícil que se hace”, describió Caropresi, en declaraciones a Delta 90.3.

Cocineras sociocomunitarias preparan un menú de tres pasos para compartir en la Nochebuena solidaria

“La Plaza de los Dos Congresos volverá a transformarse en una jornada solidaria a cielo abierto”, tituló el MTE en su mensaje institucional. La agrupación enfatizó que la tradición solidaria tiene ya nueve años, pero que este 2025 “tiene un peso distinto”, ya que la plaza “dejará de ser solo un escenario político para convertirse en una enorme mesa familiar”.

Para niños, niñas y adolescentes, habrá un espacio exclusivo con inflables, peloteros y actividades recreativas.

En redes sociales, el diputado nacional Juan Grabois expresó que el evento es “un acto de solidaridad organizada y es un acto de protesta, un grito de los excluidos contra la injusticia social”. El MTE remarcó que más de mil voluntarios participarán del operativo, entre ellos más de 50 cocineras sociocomunitarias que habitualmente sostienen las ollas populares en los barrios más vulnerables.

Además, la noche contará con postas de salud, música en vivo y la actuación de artistas solidarios.

El cronograma prevé que desde las 17 se monten mesas y stands, seguidos de juegos para niños, duchas móviles y carpas de salud y peluquería. A partir de las 18, comenzarán los shows musicales, mientras que la cena será servida desde las 20. El brindis por la llegada de la Navidad se realizará a la medianoche, acompañado por presentaciones de bandas en vivo.

La Plaza de los Dos Congresos se transformará en un espacio de encuentro, música y contención social

Desde la organización advirtieron que cada año aumenta la cantidad de personas y familias que, por primera vez, se ven forzadas a pasar la Nochebuena sin techo, en una ciudad donde la calle se vuelve cada vez más hostil. “No le vamos a resolver la vida a nadie, pero esperamos que sea una noche distinta”, señalaron desde el MTE, que definió el encuentro como una respuesta comunitaria y una apuesta a la restitución de la dignidad.

Según el MTE, en esta edición, el 70% de los voluntarios viene por primera vez, el otro 30% ya se había sumado a convocatorias previas.

La logística de la cena estará a cargo de representantes de Patria Grande. Darán el presente los diputados Grabois, Natalia Zaracho, Fernanda Miño, Mariana González e Itai Hagman, y otros referentes, como el dirigente social Sergio Sánchez.

En distintos puntos del país, se están llevando a cabo otras cenas solidarias similares a cielo abierto en plazas de Jujuy y Misiones. Otros sitios donde hubo encuentros navideños son La Plata, Mar del Plata, San Martín de los Andes y Necochea. En el área metropolitana de Buenos Aires, se organizaron convocatorias en Pilar, Almirante Brown, La Matanza y Merlo.