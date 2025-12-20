Política

Grabois volverá a hacer la Navidad solidaria con una cena para 5.000 personas en situación de calle

La iniciativa, organizada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), se realizará este 24 de diciembre en la Plaza de los Dos Congresos. Es el noveno año. Cómo será la dinámica

Guardar
Por noveno año consecutivo se
Por noveno año consecutivo se realiza frente al Congreso de la Nación la "Navidad solidaria" el 24 de diciembre (Prensa MTE)

“La marginalidad no es una patología individual, es una enfermedad social”.

“El loco, el marginal, el excluido, no son el problema: son el emergente de una sociedad enferma”.

“Cuando una sociedad expulsa, después encierra o reprime a los que expulsó”.

“El Estado llega tarde: primero abandona y después castiga”.

Las cuatro frases pertenecen a Alfredo Moffatt, un referente de la psicología social crítica, la salud mental comunitaria y el trabajo con sectores excluidos y vulnerables. Las definiciones del seguidor del médico psiquiatra Enrique Pichon-Rivière se aplican a la perfección a la acción solidaria que se realizará en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Palacio Legislativo, el miércoles 24 de diciembre.

La consigna es simple y contundente: “Ninguna familia sin Navidad”. Pero detrás de esas palabras hay un despliegue enorme que, una vez más, busca transformar la noche más simbólica del año en un abrazo colectivo de abrigo, afecto y dignidad.

A partir de las cinco de la tarde, uno de los principales epicentros políticos del país se convertirá en una mesa gigante a cielo abierto, preparada para recibir a 5.000 personas en situación de calle y familias sin techo. La iniciativa, impulsada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), celebra su novena edición, aunque este 2025 llega atravesada por un contexto social más duro.

Este año se esperan unas
Este año se esperan unas 5.000 personas sin techo y en situación de calle

Quienes organizan la jornada lo dicen sin rodeos: la calle está cada vez más hostil y son cada vez más las familias que, quizás por primera vez, enfrentan una Navidad sin un techo donde refugiarse.

El año pasado fueron unas 4.000 las personas que compartieron la cena; esta vez, la expectativa creció de manera significativa y obligó a redoblar esfuerzos.

Desde temprano, la plaza comenzará a mutar. Donde habitualmente se cruzan discursos, protestas y debates legislativos, se desplegará una escena distinta: mesas largas, guirnaldas, música y una marea humana que, en pocas horas, convertirá el espacio público en el patio de una familia enorme.

Mientras dentro del Palacio Legislativo todavía resuena el impacto por intentar derogar dos leyes sensibles: la de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, y la “reforma laboral” que impulsa el gobierno de Javier Milei, afuera se construirá una respuesta concreta desde la comunidad organizada.

El objetivo de la cena navideña no es asistencialista, sino profundamente humano: que el brindis sea un derecho y no un privilegio, que nadie pase la Nochebuena en soledad.

Para eso, más de 1.000 voluntarios ya se capacitaron y se preparan para sostener una jornada que va mucho más allá de servir un plato de comida. “No le vamos a resolver la vida a nadie, pero esperamos que sea una noche distinta”, repiten desde la organización, conscientes de los límites, pero también del enorme valor simbólico del encuentro.

Están previstas distintas actividades recreativas,
Están previstas distintas actividades recreativas, pero también una posta sanitaria

La propuesta apunta a restituir dignidad en todas sus formas. Desde la tarde habrá duchas móviles, un sector de peluquería, maquillaje y manicuría, y postas de salud, servicios básicos que la calle suele negar y que permiten recibir la Navidad con otro ánimo. Para las infancias se montará un espacio exclusivo con inflables, peloteros y actividades recreativas, y cerca de la medianoche llegará uno de los momentos más esperados: la aparición de Papá Noel, que repartirá juguetes para que ningún chico se quede sin regalo.

La cena contará con un menú de tres pasos —entrada, plato principal y mesa dulce— elaborado por más de 50 cocineras socio-comunitarias, las mismas mujeres que durante todo el año sostienen las ollas populares en los barrios más postergados del país y muchos de los cuales dejaron de ser asistidos por el Estado Nacional. La noche estará acompañada, además, por bandas en vivo y artistas que pondrán su talento, su música, su compromiso social, que busca ser, ante todo, un abrazo colectivo.

La cena contará con un
La cena contará con un menú de tres pasos —entrada, plato principal y mesa dulce— elaborado por más de 50 cocineras socio-comunitarias

Detrás de la logística se articulan figuras que, desde el sector de la economía popular, impulsan la novena luna navideña. Entre ellos destacan Sergio Sánchez, Juan Grabois, Natalia Zaracho, Fernanda Miño, Mariana González, Itai Hagman, entre otros dirigentes del bloque social.

La difusión del evento, explican, no apunta solo a convocar, sino también a sumar donaciones y voluntades: los vecinos y vecinas en situación de calle ya conocen la cita y no necesitan invitación formal.

En tiempos marcados por el “sálvese quien pueda”, la Navidad en el Congreso vuelve a encenderse como un faro de comunidad. Una mesa larga, un plato caliente y la convicción de que, incluso en medio de la crisis, es posible construir una sociedad donde nadie quede afuera. Una noche distinta, para recordar que la dignidad también se defiende compartiendo.

En línea con el pensamiento de Alfredo Moffatt, los excluidos son aquellos que el sistema deja afuera, no porque no existan, sino porque nadie los mira.

El jueves pasado, en un repleto Estadio José Amalfitani, el talentoso cantautor Milo J interpretó “El Invisible”, una notable poesía cargada de imágenes de la realidad social argentina que escribió junto a Cuti y Roberto Carabajal.

En una de sus más sentidas estrofas expresa:

“Sueño con un sueño

Que me está prohibido

Soy el invisible

El que nunca ha sido”

Temas Relacionados

Navidad en el CongresoAlfredo MoffattMovimiento de Trabajadores ExcluidosJavier MileiPlaza de los Dos CongresosEstadio José AmalfitaniInclusión socialSalud mental comunitariaPapá NoelMilo JÚltimas noticias

Últimas Noticias

Congreso con doble costo, tensión violeta y una señal alarmante por el pacto con el kirchnerismo

El acuerdo para designar auditores generales va a contramano del discurso anticasta. Asomó después de renovadas versiones sobre tratativas por la integración de la Corte. Y fisuró la relación del Gobierno con aliados. Se juegan el Presupuesto y la postergada reforma laboral

Congreso con doble costo, tensión

Reforma laboral: entre el eterno loop de la CGT con sus protestas y un gobierno que arrincona al sindicalismo dialoguista

El proyecto oficial quedó atrapado en una extraña dinámica de dos partes que no pueden o no quieren negociar. El ejemplo de Mercado Libre descoloca a Camioneros y fortalece a Carga y Descarga

Reforma laboral: entre el eterno

La Libertad Avanza busca resolver su interna en el Congreso mientras define el rumbo del Presupuesto

Las discusiones se intensifican ante la falta de consenso sobre la estrategia a seguir. Descartada la derogación de discapacidad y universidades, el debate es por los fondos para CABA, las deudas de las energéticas y del Poder Judicial

La Libertad Avanza busca resolver

El Gobierno asegura haber detectado 180 mil personas que figuran fallecidas con el certificado de discapacidad

En Balcarce 50 hay intenciones de judicializar a los involucrados tras cotejar los datos entre la ANDIS y el Renaper. Los detalles de la investigación

El Gobierno asegura haber detectado

Cristina Kirchner y Kicillof se enfrentan por el futuro del PJ Bonaerense con una incertidumbre: internas o unidad

En el Movimiento Derecho al Futuro consideran que salieron airosos de la reunión del consejo partidario. El kirchnerismo apuesta a sostener la conducción y evitar elecciones. El mensaje del mandatario a los suyos

Cristina Kirchner y Kicillof se
DEPORTES
El día que Estudiantes empezó

El día que Estudiantes empezó a cambiar su historia al remontar un partido increíble frente a Platense

De hacer historia en las empresas más importantes de MMA a pelear contra Maravilla Martínez: quién es Pepi Staropoli

El contundente nocaut de Anthony Joshua ante Jake Paul en el sexto round de la controversial pelea en Estados Unidos

River Plate comienza la pretemporada: el itinerario de viaje y los objetivos del mercado

El ranking de los 100 mejores futbolistas del 2025: en qué puesto quedó Lionel Messi y los otros seis argentinos de la lista

TELESHOW
Dos argentinos hacen historia en

Dos argentinos hacen historia en los Grammy: un homenaje a Piazzolla nominado en una categoría donde nunca hubo latinos

Flor Vigna versus Mica Viciconte: el origen de su rivalidad, los gestos de reconciliación y la batalla final en un ring

Maxi López recordó la drástica decisión que tomó para no entregarle su celular a Wanda Nara durante su relación

Maxi El Brother relató cómo sigue su relación con L-Gante en medio de su conflicto: “Bajó un poquito la espuma”

Juariu celebró el primer año de vida de su hijo: “Gracias por esta hermosa y vertiginosa aventura”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles balísticos contra Ucrania: al menos 7 muertos y 15 heridos

Un juez de la Corte Suprema autorizó la salida de la cárcel de Jair Bolsonaro para una intervención quirúrgica

Un experimento con ranas alerta sobre la presencia de nitratos en el agua de pozo en localidades bonaerenses

EE UU revocó el visado a un miembro del Tribunal Electoral y un consejero del CNE de Honduras por “obstaculizar el recuento de votos”

Cecilia Vicuña: “Mi obra es una extensión de la poesía y también una búsqueda de justicia”