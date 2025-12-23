El Gobierno aceptó la renuncia del titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica y designó a su reemplazo

Germán Lavalle renunció como titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica

El Gobierno oficializó la renuncia de Germán Guido Lavalle como titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y designó en su reemplazo a Martín Eduardo Porro. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, establece que ambos movimientos tienen efecto a partir del 18 de diciembre, en el marco de la reorganización de estructuras clave dentro del área energética nacional.

La decisión de Lavalle de presentar la dimisión se da luego de la reciente asunción de Federico Ramos Nápoli como secretario de Asuntos Nucleares, quien llega en un contexto clave para el sector, donde se fijó como objetivo consolidar los proyectos nucleares en marcha y garantizar los compromisos de la Argentina a nivel nacional e internacional.

Lavalle había sido nombrado presidente de la CNEA mediante el Decreto 380 del 2 de mayo de 2024, después de una extensa trayectoria en el área nuclear.

De esta manera, el funcionario pone fin a una gestión que se caracterizó por logros como el impulso para la finalización del Reactor Argentino Multipropósito RA-10, la obtención de la licencia para el inicio de operaciones del Centro Argentino de Protonterapia (CEARP) y la concreción de un memorándum de entendimiento con Candu Energy Inc. orientado a la colaboración tecnológica y el suministro de agua pesada. También se destacó la entrega al Hospital Garrahan del acelerador lineal Elekta EVO, un dispositivo exclusivo en el país para el tratamiento de radioterapia pediátrica.

Así, su salida se hizo efectiva a través del decreto 905/2025 y, en la misma normativa, el Ejecutivo designó a su sucesor: “Desígnase, a partir del 18 de diciembre de 2025, al ingeniero químico Martín Eduardo Porro en el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)”.

Martín Porro asumirá al frente del organismo

La designación de Porro como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica marca el inicio de un ciclo centrado en la reorganización y optimización de los recursos estratégicos del organismo público, con miras a fortalecer su impacto en el desarrollo energético y sanitario nacional.

El perfil de Porro aporta una trayectoria de más de 30 años en la industria nuclear y en gestión institucional energética tanto en la administración pública como en entes privados vinculados al sector. Hasta su designación, se desempeñó como gerente de producción en Dioxitek S.A., donde coordinó las plantas productoras de dióxido de uranio en Córdoba y de fuentes selladas de cobalto 60 en el Centro Atómico Ezeiza. De acuerdo con la información difundida por la CNEA, durante ese período, dirigió el planeamiento y ejecución de un récord histórico en la producción de dióxido de uranio (UO2) en 2024-2025, al tiempo que lideró el plan de renovación para la planta cordobesa, clave en el suministro de este insumo estratégico.

En la órbita estatal, Porro condujo durante cinco años programas de eficiencia energética y proyectos de energía en la Secretaría de Gobierno de Energía de Argentina, sobresaliendo como coordinador del Programa Nacional PROUREE en organismos nacionales, provinciales y municipales. Además, encabezó auditorías y formaciones técnicas junto a entidades internacionales y participó en comisiones técnicas de la ONU en materia de mejora de eficiencia en edificios estatales y desarrollo de normativas energéticas.

El paso de Porro por la propia Comisión Nacional de Energía Atómica contempló la implementación del primer programa institucional de medición y evaluación de eficiencia energética y la coordinación de la primera auditoría conjunta técnico-normativa de la comisión junto con la SIGEN en la sede central, según destacó el organismo. En el área nuclear, fue jefe de operaciones en reactores de experimentación y producción entre 2004 y 2008 y participó en equipos de puesta en marcha de las centrales Atucha I y II durante diez años. Bajo su coordinación, se realizaron tareas de documentación técnica y pruebas de sistemas críticos, incluidas las fases previas a la carga de agua pesada, además de actuar como referente en contratos tecnológicos relacionados con Nucleoeléctrica Argentina S.A. y la Fundación Balseiro.

El objetivo es aumentar la capacidad nuclear de la Argentina en los próximos años

En el ámbito académico, Porro es ingeniero químico por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y cuenta con posgrados en gestión de proyectos, operación de reactores nucleares y liderazgo energético. A esto suma certificaciones en calidad, normativas internacionales y energías renovables.