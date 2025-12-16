Política

Renunció el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica: quién asumirá en el cargo

La entidad confirmó que el ingeniero Germán Lavalle dejará su puesto. El flamante Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Nápoli, designó a un nuevo nombre que estará al frente del organismo

La Comisión Nacional de Energía Atómica confirmó este martes que cambiará de titular tras dos años y luego de la designación del nuevo Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli. A través de un comunicado, el organismo reveló que el ingeniero Germán Guido Lavalle dejará su cargo tras presentar su renuncia.

En el escrito, desde la entidad enumeraron los logros de la gestión y destacaron: “Se impulsó un plan para la finalización del Reactor Argentino Multipropósito RA-10; se obtuvo la licencia para la puesta en marcha del Centro Argentino de Protonterapia (CEARP); se firmó el memorándum de entendimiento con Candu Energy Inc. para colaborar en el suministro de agua pesada y desarrollo de las capacidades tecnológicas; y se posibilitó la entrega del acelerador lineal Elekta EVO para el Hospital Garrahan, un equipamiento único en el país para el tratamiento de radioterapia pediátrica”

Con la aceptación de la renuncia, Nápoli nombró a Martín Eduardo Porro como presidente del organismo. De acuerdo con lo informado por la CNEA, Porro cuenta con más de 30 años de experiencia vinculado con la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de instalaciones nucleares dentro del propio organismo y del sector nuclear argentino en general. Hasta su designación, se desempeñaba como gerente de producción en Dioxitek S.A., donde coordinó las plantas productoras de dióxido de uranio de calidad nuclear en la ciudad de Córdoba y la de fuentes selladas de cobalto 60 en el Centro Atómico Ezeiza.

En su última función dentro de esta empresa, Porro encabezó esfuerzos de planeamiento y conducción para lograr un récord histórico de producción de dióxido de uranio (UO2) en el período 2024-2025, así como liderar el plan de obras para la puesta en valor de la planta cordobesa suministradora de este insumo clave. Antes de este cargo, Porro fue ingeniero y manager de proyectos de energía y eficiencia energética en la Secretaría de Gobierno de Energía de Argentina durante cinco años, liderando el Programa Nacional PROUREE dentro de edificios públicos de la administración nacional, provincias y municipios, además de coordinar programas de auditoría y formación técnica en conjunto con organismos internacionales.

Además, participó en comisiones técnicas internacionales de la ONU y la experiencia acumulada en gestión institucional energética, tanto en auditorías normativas como en desarrollo de metodologías para la mejora de eficiencia en edificios estatales. Porro asumirá la gestión tras haberse desempeñado como responsable energético institucional en la CNEA, desde donde implementó el primer programa de medición, evaluación y mejoras en eficiencia energética, y lideró la primera auditoría conjunta técnico-normativa de la comisión junto a SIGEN en la sede central.

En el área nuclear, Porro fue jefe de operaciones en reactores de experimentación y producción entre 2004 y 2008, donde planificó y controló tareas de ingeniería y participó en el análisis de factibilidad para el emplazamiento de centrales nucleares. Luego, integró los equipos de puesta en marcha de las centrales nucleares Atucha I y II durante una década, donde coordinó procesos de control, documentación técnica y pruebas de sistemas críticos antes de la carga de agua pesada, además de ser referente de contratos tecnológicos en colaboración con otras instituciones como Nucleoeléctrica Argentina S.A. y Fundación Balseiro.

En el área académica, Porro se formó como ingeniero químico en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y obtuvo posgrados en gestión de proyectos, operación de reactores nucleares y liderazgo energético, sumando certificaciones en áreas de calidad, normativas internacionales y formación en energías renovables.

La CNEA indicó que la llegada de Porro abre una etapa orientada a reorganizar y eficientizar los recursos estratégicos de la Comisión. El objetivo será potenciar al máximo la capacidad del sector nuclear argentino, consolidar los proyectos clave en ejecución y asegurar el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de desarrollo energético y sanitario.

