Cristina Kirchner y Kicillof se enfrentan por el futuro del PJ Bonaerense con una incertidumbre: internas o unidad

Axel Kicillof y Cristina Kirchner en La Plata

“¡Gracias compañeros y compañeras por lo del PJ de hoy!”. El mensaje que Axel Kicillof envió al grupo de WhatsApp del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que integran intendentes y dirigentes que promueven la figura del gobernador, destacó que su sector logró hacer un poco de mella en la renovación del Partido Justicialista.

La decisión de que se renueven las autoridades el próximo 15 de marzo abre un nuevo escenario en la discusión interna del espacio. Aunque tanto desde el sector de la ex presidenta Cristina Kirchner -quien transita la prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad- como los referentes de Kicillof plantean que buscarán un esquema de unidad para llegar a esa fecha, lo cierto es que subterráneamente la desconfianza es total. Se evidenció en lo que fue el proceso de este viernes en la reunión del consejo del partido en Malvinas Argentinas.

Son varios los actores involucrados en la discusión, entre intendentes de La Cámpora, otros que buscan hacer equilibrio entre ambos bandos, el espacio de Kicillof con posiciones que varían en el nivel de beligerancia y en el medio de todo los tiempos electorales de carácter interno.

La reunión del PJ bonaerense que encabezó Máximo Kirchner en Malvinas Argentinas

Hubo un principio de acuerdo este viernes. Fue básicamente pactar una fecha. Si bien desde el espacio de Kicillof optaban porque fuera más entrado el mes de abril, lo cierto es que con esos plazos y ya con el mandato de Máximo Kirchner caducado —venció el jueves pasado— y el consejo del partido en el mismo camino, se corría la chance de una intervención judicial. Los días previos hubo conversaciones entre ambos sectores para que este viernes se ponga sobre la mesa una fecha. Uno de los que medió fue el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Aunque ahora nadie se anime a arriesgar nombres, el lomense es uno de los que suena. Otra es la vicegobernadora, Verónica Magario. En su momento, Kicillof pensó en el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

En el MDF están dispuestos en ir a una contienda interna. De hecho, este viernes “festejaron” haber conseguido “las claves digitales” para poder cargar afiliaciones propias en caso de disputar una elección. El visto bueno de esas afiliaciones deberán pasar por el congreso partidario; el mismo lo preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, uno de los negociadores de Kicillof.

Aunque en La Plata adviertan que el mandatario está algo corrido del devenir partidario, Kicillof sigue de cerca lo que sucede. De hecho, este viernes a la reunión del consejo asistió la Secretaria General del Gobierno, Agustina Vila. Fue una enviada directa. Su presencia fue para ampliar la integración de los apoderados. Sin embargo, no pudo ser posible porque no estaba afiliada al PJ. En su lugar se incluyó a una funcionaria de su área: Sol Berriel.

En el cristinsimo admiten cierta falta de praxis de parte del sector de Kicillof. Es que el otro postulante para ser apoderado, Mariano Díaz Ordoñez, del peronismo de La Matanza, tampoco estaba afiliado al partido.

Cerca de Kirchner aseguraron a Infobae que “se va a seguir trabajando para llegar una lista de unidad”. "De nuestro lado está toda la predisposición”, aclararon.

En el encuentro de este viernes se acordó el 15 de marzo como fecha para renovar autoridades

Otro de los negociadores de Kicillof habló con este medio tras la reunión y aclaró que hoy por hoy “no hay una situación de unidad”.

“Podemos intentar lograrla, no es un tema de ‘queremos la unidad, seamos buenos’: estamos discutiendo que tiene que cambiar la lógica”, sumó el dirigente del MDF.

En ese cambio de lógica, lo que asoma es que el sector de Kicillof quiere un respaldo orgánico y constante del PJ bonaerense a la gestión y construcción hacia el 2027; es decir, ya con proyección nacional.

A partir de ahora se trabajará casi en tiempo récord para cargar afiliaciones. También podría darse una reunión del congreso partidario para plantear la nueva integración de la junta electoral. Ese encuentro sería de carácter virtual.

Será un verano en el que las negociaciones internas seguirán casi como durante todo el 2025, cuando hubo que acordar listas para las elecciones provinciales y nacionales.

Por lo pronto, el lunes Kicillof reunirá a los principales dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro para hacer un cierre de año y con proyecciones para el 2026, en el que el mandatario empezará a buscar una expansión de su espacio a otras provincias. La reunión será en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires (SOSBA) en la ciudad de Ensenada.