El Gobierno acordó con CABA incluir en el Presupuesto 2026 el pago de la deuda de coparticipación

El artículo se sumará mañana durante el debate en Diputados. Hoy la norma tuvo dictamen de comisión. Las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli, para solucionar el conflicto

Diego Santilli (Maximiliano Luna)
Diego Santilli (Maximiliano Luna)

Luego de años de reclamos y extensas negociaciones, el Gobierno acordó este martes incluir en el proyecto de Presupuesto el pago de la deuda de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que denunció el recorte de estos fondos que sufrió durante la administración de Alberto Fernández.

La medida, que en un principio no se incorporó en el dictamen de mayoría que se firmó más temprano, finalmente se sumará al texto mañana durante la votación en el recinto.

Así lo aceptó el ministro del Interior, Diego Santilli, tras extensas conversaciones con el bloque del PRO -al que pertenecía hace tan solo unos meses-, que había apoyado en disidencia la denominada “ley de leyes”, justamente, por la negativa de las autoridades nacionales de agregar este punto.

El jefe de esa bancada, Cristian Ritondo, consiguió que durante la sesión de este miércoles se incorpore un artículo para hacer efectivo el pago de la deuda y así solucionar el conflicto que se encuentra vigente desde el 2020.

Puntualmente, el párrafo que propone el diputado faculta al jefe de Gabinete “a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - cobro de pesos’“.

En aquella resolución, de diciembre del 2022, el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación que la enfrentaba con la entonces gestión kirchnerista.

De esta manera, ordenó que se le entregue al territorio porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (aunque CABA pedía el 3,50%) y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.

Sin embargo, todavía con Alberto Fernández en el poder, esa medida nunca se cumplió y con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el jefe de Gobierno de la capital federal comenzó con las negociaciones para obtener el dinero en disputa.

El recorte en la coparticipación porteña había sido decretado a mediados de 2020 por el mandatario peronista para darle un aumento a la Policía Bonaerense en medio de una protesta de efectivos de esa fuerza que afectaba la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que comanda Axel Kicillof.

En septiembre del 2024, luego de la sentencia de la Corte Suprema, representantes judiciales, de la Nación y de la Ciudad se reunieron para llegar a un principio de acuerdo para el cumplimiento de la medida cautelar.

Noticia en desarrollo...

