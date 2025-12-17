Política

Javier Milei: “Terminaron las elecciones y se desplomó el riesgo kuka”

El Presidente visita Carajo y habla en el último programa que conduce Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”. Se espera una importante concentración de personas

Milei con el Gordo Dan
Milei con el Gordo Dan (RS Fotos)

El presidente Javier Milei participa de un acto de fin de año del streaming “Carajo”, el canal de YouTube que encabeza Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”. Se espera una importante concentración de militantes de las "Fuerzas del Cielo" en la puerta donde se montó un escenario sobre la calle.

En el lugar se vieron a algunas figuras relacionadas con La Libertad Avanza, como Agustín Laje, el escritor que es reconocido por el jefe de Estado en cada presentación en la que están juntos. También otro nombre como el cineasta Diego Recalde, otro fiel defensor de la “batalla cultural”.

Javier Milei llegó y saltó
Javier Milei llegó y saltó con los militantes (RS Fotos)

Se trata de la primera vez que el mandatario tomará la palabra desde que inició el debate en el Congreso de la Nación, que este miércoles vio el comienzo de la actividad formal en las sesiones extraordinarias. En Diputados están debatiendo el Presupuesto 2026, mientras que en el Senado ya circula la discusión en comisiones por el proyecto de reforma laboral.

En una de las últimas actividades de agenda pública, Milei participó esta semana de un encuentro con el flamante presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en una cumbre que se llevó a cabo en la Casa Rosada. Allí, confirmó que estará en su asunción el próximo 11 de marzo del 2026.

Javier Milei estará en Carajo
Javier Milei estará en Carajo y hablará en el acto de fin de año del canal de streaming (RS Fotos)
00:49 hsHoy

El Presidente aseguró: “Es falso que no nos importan los pobres”

Milei defendió la gestión económica de su gobierno y cruzó: “Es falso que no nos importan los pobres. Los países más libres son los más ricos y que menos pobres tienen. Es una gran mentira de lo que nos acusaron”.

“Antes de que llegáramos nosotros, Argentina siempre tuvo déficit fiscal. Toto (Caputo) dijo que en los últimos 100 años vivimos trabajando sobre los síntomas, pero no sobre las causas. Hicimos control de precios, aparecía la escasez, aparecían los controles de cambio. Como no solucionabas el déficit se seguían generando los problemas. Entonces el sistema empezaba a funcionar peor y consecuentemente perdías libertad. La gente está en situación de vulnerabilidad y le decían que la solución era más estado, más impuestos y más robo”, apuntó.

Y remarcó: “Nosotros tenemos que matarnos consiguiendo resultados y sacarnos 10, porque cuando sacamos 9,50 nos matan”.

00:21 hsHoy

Milei: “La inflación a mediados del año que viene va a empezar con cero”

En otro pasaje de la entrevista, el mandatario destacó que el índice de precios mayoristas viene a la baja y aseguró: “Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de 0 coma algo, seguro va a empezar con 0″.

“Lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el Índice de Precios Mayorista. El programa está funcionando muy bien. Y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más”, comentó.

Posteriormente, remarcó que el retraso en la baja de la inflación minorista es por “el sobrante monetario, que se produce por tres elementos y nosotros teníamos los tres”. “Uno es la emisión que impacta a 26 meses, ese es normal, después vos podés tener gente que si fueran comparados con simios, serían para insultar a los simios, que son los que quieren controlar los precios en las góndolas. Y la otra sería el cepo”, sumó.

“El cepo te saca de la informalidad, te obliga a acelerar el consumo porque se te derriten los pesos en el bolsillo”, enfatizó.

Respecto al inicio de su gestión, indicó que “hubiera sido demoledor tener una hiperinflación, porque hubiera puesto en juego el modelo”. “Todos fingen demencia con eso. Nosotros teníamos que enfrentar un déficit fiscal del 15% del PBI, decían que era imposible bajar el gasto fiscal y nosotros lo hicimos en el primer mes”, dijo.

Y arremetió: “Se dio una locura de que el 30% de los trabajadores eran pobres, pese a tener un trabajo registrado, una cosa estremecedora y que va en contra de la movilidad social ascendente. Por el problema de la SIRA y todo no podíamos abrir el mercado de una. Había que tener secuencialidad y saber qué cable ir cortando y en qué momento, porque si le pifiábamos volábamos por el aire”.

00:13 hsHoy

“La Boleta Única fue determinante”, dijo Milei

“La Boleta Única fue determinante, una gran estrategia, sin eso no sé si podríamos haber hecho esta elección. Toda la grandeza de Santilli se pudo demostrar”, destacó Milei respecto a la victoria electoral del pasado 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires.

Y comentó: “El ‘Colo’ Santilli es un gran candidato, un ministro fabuloso. Pero haber limitado maniobras extrañas, permitió que esa grandeza del candidato se pueda manifestar en números”.

23:59 hsAyer

Milei destacó la victoria electoral: “Los kukas proponían que explote todo y no pagar”

El Presidente, en una de sus primeras intervenciones, sostuvo que los militantes “ganaron el día que nos votaron” y apuntó: “Fijate como cayó el riesgo kuka. Hay economistas que decían que no existía, pero existe”.

“Algunos no lo entienden, aislemos los que no son honestos intelectualmente, para ellos había inconsistencia cambiaria y decían que era mal diseño del programa”, agregó.

Y explicó: “Nosotros llamamos riesgo kuka porque no solamente le pones una prima a la tasa de interés de EEUU. El ahorro sube cuando sube la tasa de interés porque sabes que el consumo futuro va a ser mayor. Por eso el ahorro es creciente con la tasa de interés. El dinero no tiene nada que ver acá, tiene que ver con como se van asignando los recursos”.

En ese sentido, continuó: “Cada uno de esos bienes, presentes y futuros, tienen una demanda de trabajo y los individuos tienen una oferta. El sistema estaba completo en sí mismo. La tasa de interés es un sinsentido, pero es un engendro que se hizo para inyectar guita y generar desastres en la economía”.

Los kukas proponían que explote todo y no pagar, su escenario era de caos. Era un escenario del fin del mundo, de no hay mañana, si no hay mañana no tiene sentido invertir en mañana porque no existe, lo que ocurre es que la demanda de esos bienes es de cero. Si ese mundo no existe, el precio tiende a cero y la tasa de interés de eso da el riesgo país. Eso es el riesgo kuka, mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país”.

Asimismo, señaló: “La elección que queríamos hacer era esta para poner un límite al periodo demencial de marzo-octubre. Ahí entra nuestro escenario del Arca de Noé, para que cuando llegue el diluvio nos podamos salvar, el ticket para entrar ahí era el dólar. Toda la incertidumbre se iba a refugiar ahí y cuando terminaron las elecciones el riesgo kuka se desplomó”.

“El riego kuka disparaba los bienes futuros y nos íbamos de los pesos, cuando la demanda de dinero cae acelera la tasa de inflación. Eso se puede chequear con dos indicadores, el riesgo país y la inflación, después de la brillante elección que hicimos, que es una elección para ganar en primera vuelta, porque si estaba mi cara ganábamos en primera vuelta. Al margen de eso, con el porcentaje que sacamos, ganamos las bancas que necesitábamos y es como si hubiéramos sacado el 50%”, completó.

23:51 hsAyer

Milei visitó Carajo con el mameluco de YPF

Con la apertura de un tema de los Rolling Stone, el presidente se presentó el estudio vestido con el mameluco de YPF. “Con Brown Sugar me hice fan de los Stones, con la versión del 77. Es el primer disco que ellos hacen con su propio sello. Jagger es de los nuestros, estudió con Hayek", comenzó el mandatario.

Dentro de los presentes, en la multitud, había un ciudadano entrerriano que se hizo viral por su parecido y Milei sostuvo “le tenemos que regalar un mameluco”. Y agregó: “Para los que dicen que siempre uso lo mismo, YPF me regaló 14 mamelucos, uso dos por día. El otro día a Noruega viajé en mameluco porque tuve reuniones todo el día. Ahora me mandaron 4 más, así que lo podemos sortear”.

23:39 hsAyer

Así llegó Milei al acto con “Las Fuerzas del Cielo”

El jefe de Estado ingresó con su habitual estilo, saltando entre la multitud, para encabezar el evento que protagonizará en el canal de streaming libertario

Fiel a su estilo, el Presidente caminó desde donde lo dejaron los autos y atravesó a toda la militancia que lo esperaba en la calle. Rodeado de un operativo de seguridad, el mandatario saludó y se abrazó con los militantes hasta que llegó al escenario.

23:19 hsAyer

Los militantes ya se concentran en las puertas de “Carajo” para escuchar a Milei

Agustín Laje con mlitantes (RS
Agustín Laje con mlitantes (RS Foto)
Diego Recalde
Diego Recalde
Los militantes de "Las Fuerzas
Los militantes de "Las Fuerzas del Cielo" concentran frente a Carajo para escuchar a Milei
En la previa, los militantes
En la previa, los militantes escuchan discursos de Milei desde una pantalla

Fotos: RS Fotos

