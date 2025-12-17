Javier Milei: “Terminaron las elecciones y se desplomó el riesgo kuka”

Milei con el Gordo Dan (RS Fotos)

El presidente Javier Milei participa de un acto de fin de año del streaming “Carajo”, el canal de YouTube que encabeza Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”. Se espera una importante concentración de militantes de las "Fuerzas del Cielo" en la puerta donde se montó un escenario sobre la calle.

En el lugar se vieron a algunas figuras relacionadas con La Libertad Avanza, como Agustín Laje, el escritor que es reconocido por el jefe de Estado en cada presentación en la que están juntos. También otro nombre como el cineasta Diego Recalde, otro fiel defensor de la “batalla cultural”.

Javier Milei llegó y saltó con los militantes (RS Fotos)

Se trata de la primera vez que el mandatario tomará la palabra desde que inició el debate en el Congreso de la Nación, que este miércoles vio el comienzo de la actividad formal en las sesiones extraordinarias. En Diputados están debatiendo el Presupuesto 2026, mientras que en el Senado ya circula la discusión en comisiones por el proyecto de reforma laboral.

En una de las últimas actividades de agenda pública, Milei participó esta semana de un encuentro con el flamante presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en una cumbre que se llevó a cabo en la Casa Rosada. Allí, confirmó que estará en su asunción el próximo 11 de marzo del 2026.