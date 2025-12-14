Espana agencias

Gobierno de Milei celebra consagración de Estudiantes, el club que se plantó ante la AFA

Buenos Aires, 13 dic (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, y varios miembros de su Gobierno celebraron este sábado la consagración en el Torneo Clausura 2025 de Estudiantes de La Plata, club al que han brindado su apoyo en las últimas semanas por el enfrentamiento de su presidente, Juan Sebastián Verón, con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Milei, que en las últimas semanas había publicado mensajes en apoyo al club y hasta mostrado una camiseta en su despacho, celebró el triunfo del 'Pincha' en la red social X con un breve mensaje con las iniciales del club instantes después de que se concretara su victoria ante Racing Club por penaltis.

Al mensaje del mandatario se sumaron varios más, incluido uno de Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente del Gobierno, que también celebró el triunfo de Estudiantes en X: "Felicitaciones a Estudiantes de La Plata por este merecido campeonato. Un reconocimiento a sus jugadores y al cuerpo técnico, y especialmente a su presidente Juan Sebastián Verón, por el trabajo, el compromiso y la pasión que hicieron posible este logro".

Otro de los que festejó la consagración del club de La Plata fue el canciller Pablo Quirno, quien escribió en X el apodo de 'pincharratas' por el cual se conoce al equipo, junto a la imagen de dos leones, el otro apodo de la institución.

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional que asumió esta semana un cargo como senadora nacional en representación del oficialista La Libertad Avanza, también saludó al campeón con un corto mensaje en sus redes, donde citó una publicación de un diputado felicitando a Estudiantes y a Verón y agregó: "Los que hacen las cosas bien".

La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la AFA lleva ya más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol local, algo que fue rechazado de plano por la entidad rectora del fútbol argentino y por la mayoría de los clubes.

Verón se mostró abierto a esa posibilidad y en las últimas semanas profundizó su enfrentamiento con la AFA cuando expresó su rechazo a la decisión de la AFA de crear repentinamente el título de 'Campeón de la Liga' y otorgárselo al Rosario Central, que sumó mayor cantidad de puntos en las etapas regulares de los torneos Apertura y Clausura, aunque el primer certamen haya sido ganado por Platense y el segundo haya quedado ahora en manos del 'Pincha'.

A sus declaraciones iniciales se sumó luego la decisión de mostrar el repudio del club al realizar de espaldas el tradicional pasillo a los campeones durante el duelo ante Rosario Central días después, una medida que le valió a Verón una suspensión de seis meses por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA, que sancionó además a los once jugadores que participaron de aquel polémico pasillo.

Este sábado, debido a la suspensión, el presidente de Estudiantes vivió el partido en las gradas junto a la afición y, tras la consagración, expresó al diario Olé su "felicidad y alegría" por el título y destacó que los jugadores y el cuerpo técnico "encontraron la fuerza para revertir un momento de algo muy injusto". EFE

