Verón habló tras el título de Estudiantes y la polémica con Rosario Central: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”

El título de campeón del Torneo Clausura que consiguió Estudiantes de La Plata el fin de semana ante Racing tuvo un sabor especial para Juan Sebastián Verón. El presidente está suspendido por seis meses tras el “pasillo de espaldas” de los jugadores a Rosario Central y siguió el partido definitorio en Santiago del Estero desde la tribuna en medio de los hinchas.

En ese contexto, y tras haber recibido el trofeo en la popular del Estadio Único Madres de Ciudades en un gesto de los jugadores, la Brujita dio una entrevista a F90 de ESPN para tocar los diversos temas.

El mandatario suspendido aseguró que se les “comunicó” a los jugadores de Central el gesto de repudio que iban a realizar en el duelo de octavos de final y afirmó: “No se puede dar un título, no se puede modificar algo que está escrito. No se puede dar un título porque se te ocurre. No sé realmente quién fue y tampoco me voy a poner a echar culpas. En esto de no da lo mismo, no da lo mismo ganar una estrella a que te la den porque se le ocurre a alguien. ¿Cómo vamos a ser parte nosotros de eso? Esa fue mi respuesta cuando me contaron lo que pasó“.

“Escuché en el programa de ustedes del reconocimiento, cómo no se le va a hacer un reconocimiento a Di María o al que sea. Me parece bárbaro. Un reconocimiento. Pero no es un título. Eso tiene otro significado. No da lo mismo entonces, no tiene que dar lo mismo. Sino así como así empezamos a trastocar las cosas y lo llevamos para el lado que a mi me conviene. Si alguien quiere darle un título, que tome la decisión y se haga responsable. Porque si no es fácil hacer parte a otros de algo que vos queres hacer”, planteó.

En el contexto de la entrevista, Verón tuvo un contrapunto con Oscar Ruggeri. El Cabezón, panelista del programa, le recordó a la Bruja que no estuvo de acuerdo con el gesto del repudio del Pincha contra Central porque era una “falta de respeto” entre los futbolistas.

“No coincido, si hablamos de faltar el respeto, se le falta el respeto al torneo y a lo que significa el fútbol, recibiendo un torneo que no lo es. Ya empieza desde más arriba, hay que pensar antes las cosas. Estás exponiendo a tus jugadores recibiendo algo que no te corresponde y no estaba porque se le ocurre a alguien. Ahí ya hay una falta de respeto hacia todos los que estamos luchando para ganar una estrella. Después, los jugadores le advirtieron lo que iba a pasar. Lo que se hizo no iba ‘en contra de’. Ahí hay otra cosa, hay una amenaza y queriendo obligar a hacer algo. Nunca fue por obligación o reglamentación hacer el pasillo a alguien. Detrás del pasillo hay un significado también de respeto, de honorabilidad, de representación, pero sobre algo que está falseado en definitiva. No me parece. Si queremos hacer homenajes y reconocimientos, de hecho, es lo que se votó ese día: un reconocimiento. Pero cuando destaparon la copa había una estrella. Estamos locos, ¿de dónde salió eso?“, insistió.

Los jugadores le llevaron el trofeo a Verón a la tribuna tras el título del Torneo Clausura (Fotobaires)

Ruggeri le remarcó que deberían estar “todos los capitanes” peleando, pero Verón le respondió que eso “nunca pasó”. “No pasó cuando sancionaron a los chicos y pasó todo esto. Imaginate que hasta Agremiados sacó un comunicado en contra de sus jugadores. Cuando necesitan, te llaman y te juntan. Acá no lo hicieron. No puedo tomar las decisiones por los demás (capitanes). El reclamo va a otro lado. En realidad, el plantel es perjudicado y amenazado porque hubo una amenaza de por medio y nadie se solidarizó con los muchachos. Me parece muy sesgado a veces el análisis en estas cosas”, dijo el mandatario suspendido.

“Te repito: no fue en contra de Central esto y si lo tomaron así les pedimos disculpas. El mensaje era otra cosa, no contra Central. Por más que yo crea y piense que no estuvo bien. Hasta el torneo, yo creo que el torneo no está bien. Vamos a jugar una final contra Platense que está hace un mes parado, sin jugar y cambió a casi todo el equipo. Se le fue el cuerpo técnico”, agregó.

Verón reconoció que no tuvo diálogo con Ángel Di María tras la controversia que se desató por el título que obtuvo Central: “No hablé con él. No tengo que hablar con él. Me tengo que preocupar de otras cosas, más allá de atender a los míos. Pero con Ángel está todo bien”.

En cuanto a su presencia en las reuniones de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, aseguró que hace “más de cinco años” que no participa de esos cónclaves. “¿Qué mejoras hubo en ese tiempo? Estamos hablando que en un año de torneo hay prácticamente nueve copas, nadie sabe cómo son los cruces, qué jugas... Hay más equipos. Los torneos realmente están mal organizados, pero porque penalizan, no porque te ayudan. Hay equipos que hace un mes y medio o dos que están parados. Nosotros vamos a empezar una pretemporada diez días después de jugar una final. ¿Para qué voy a participar de algo que no se habla? Si no se mejora. No hay mejoras económicas, no sabemos lo que paga un sponsor", argumentó sobre sus ausencias.

Verón dijo que quiere “creer” que hay aliados a su idea sobre lo que sucede en el fútbol argentino: “Cuando ves que los clubes no pueden pagarle a sus jugadores, que tienen problemas y demás. Estamos en 2025 con las herramientas financieras que hay alrededor del fútbol. Cuando ves en otros lados la cantidad de plata que mueve la industria. No somos ajenos a eso: ¿Por qué no podemos ser parte de eso? Imagino que otros posiblemente estén contentos con esto. Yo no y no es en contra de nadie. Puedo hablar de esto porque no le debo nada a nadie ni tengo nada que esconder. Quiero que el fútbol mejore, pero tiene que haber espacio para hacerlo y no lo hay. Cuando Russo de Lanús dice: ‘Verón no viene...’. Decime qué mejoró en el fútbol. No mejoró nada, empeoró“.

Ruggeri le dijo que tiene “poder y ”se puede defender", pero ahí Verón lo cortó y aseguró: “No es que tengo poder, yo puedo andar tranquilo por la calle. No tengo nada que esconder, no le debo nada a nadie. Me pueden putear con tranquilidad, pero puedo andar tranquilo porque tengo la conciencia tranquila. Nosotros sufrimos una amenaza, tendremos que estar muy atentos para el año que viene. La amenaza fue pública”.

Sobre la sanción que pesa sobre él y los jugadores, subrayó que está “bien” y remarcó que “tuvo un efecto importante puertas adentro también”. “Creo que a veces te aferrás a cosas para crear un estímulo y esto, lejos de achicarse y de tirarnos abajo, lo que hizo fue darnos un motivo. El club se unió y se encolumnó detrás de un objetivo. Y sobre todo detrás del plantel que dio el mensaje por todos. Terminó siendo un motivo realmente importante para poder llegar a este título”.

En relación a los otros ex jugadores que hoy presiden sus clubes, matizó: “Con Diego Milito tengo más relación que con Román (Riquelme), pero no porque esté distanciado. Con Diego hablo bastante, no hablé de este hecho puntual, pero sí hablé después. Mucho antes de que fuera dirigente, me preguntaba y hablamos de los clubes, de la gestión, que él tenía ganas. Coincidimos mucho, nada más que eso”.

La máxima autoridad del club de La Plata aseguró que su torneo ideal debería “tener todo lo que no tiene este campeonato” y enumeró: “Menos equipos, campeonatos más lógicos, mejora en la parte arbitral, mejor infraestructura, mejores estadios, que la gente se pueda movilizar e ir a ver con tranquilidad a su equipo, reglas más claras, menos títulos”.

Noticia en desarrollo...