El intenso contrapunto entre Ruggeri y Verón por el pasillo de Estudiantes a Central: “Me parece muy sesgado a veces el análisis”

El presidente del Pincha y el campeón del mundo con la Selección debatieron en vivo

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, se refirió al reciente título del club en el Torneo Clausura y a la controversia surgida por el título de campeón de Liga que la AFA le otorgó a Rosario Central y el pasillo de espaldas por el que el Pincha resultó sancionado, al punto que el directivo fue suspendido por seis meses y presenció la final ante Racing. “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den porque se le ocurre a alguien”, en diálogo con F90 de ESPN.

El presidente abordó la polémica del “pasillo de espaldas” realizado por los jugadores de Estudiantes en el duelo ante Central, asegurando que el gesto fue comunicado previamente y que no buscaba faltar el respeto al rival. “No fue en contra de Central esto y si lo tomaron así les pedimos disculpas. El mensaje era otra cosa”, explicó, y agregó que la sanción recibida por él y el plantel “tuvo un efecto importante puertas adentro”, ya que unió al club detrás de un objetivo común.

Luego, protagonizó un fuerte debate con Oscar Ruggeri. Es que el Cabezón había criticado la medida de protesta de los platenses. “Cuando veo esto, más allá de que le hayan dicho en el oído ‘no es con ustedes’, es una falta de respeto entre ellos, yo no lo hubiese hecho, no hubiese aceptado pararme y darme vuelta”, afirmó hace tres semanas el ex defensor. “Yo a Di María le haría cien mil homenajes más, por la que pasó, lloró, lo hicieron llorar, todas las que pasó hasta que salió campeón, que el pibe dijo voy a seguir insistiendo por la Argentina”, añadió.

Pues bien, Verón retomó el tema en la entrevista. Y comenzó el contrapunto. “Escuché algo en el programa de ustedes, esto del reconocimiento y cómo no se le va a hacer un reconocimiento a Di María, y me parece bárbaro. Un reconocimiento, pero no es un título. Eso tiene otro significado. En esto no da lo mismo. No tiene que dar lo mismo. Porque si no así como así empezamos a trastocar las cosas y las llevamos para el lado que me conviene. Y si alguien quiere darle un título a alguno, que tome la decisión y que se haga responsable. Porque así es fácil hacer parte a otros de algo que vos querés hacer", enfatizó el ex volante.

Ruggeri recogió el guante: “Dijiste ahí lo de Di María y fui yo el que dijo que le haría 100 mil homenajes a Di María, yo no estaba de acuerdo con darse vuelta, porque nosotros entre los jugadores nos tenemos que respetar. Después, más arriba, que haya la pelea que tenga que haber, pero nosotros entre los jugadores no nos podemos faltar el respeto”.

El dirigente no se amilanó: “No coincido. Si hablamos de faltar el respeto, en esto se le falta el respeto al torneo, a lo que significa el fútbol, recibiendo un torneo que no lo es. Empieza desde más arriba, hay que pensar antes las cosas. Vos estás exponiendo a tus jugadores, recibiendo algo que no te correspondía y que no estaba. Porque ahí hay otra cosa, hay una amenaza y queriendo obligar a alguien a hacer algo que nunca fue por obligación hacer el pasillo a alguien. Detrás del pasillo hay un significado, de respeto, de honorabilidad, de representación, pero sobre algo que está falseado, en definitiva".

En ese punto, la discusión se enfocó en el rol de Agremiados en el conflicto, luego de que el ex entrenador de San Lorenzo e Independiente propusiera que se juntaran los capitanes de todos los clubes para llegar a un acuerdo. “El plantel fue el perjudicado. Nadie se solidarizó con los muchachos. Me parece muy sesgado a veces el análisis en estas cosas”, concluyó Verón.