Política

El analista Lucas Romero habló sobre los cambios en el Gobierno: “Es una suerte de renuncia funcional de Adorni”

Durante su participación en Infobae al Regreso, el director de Synopsis analizó la estrategia oficialista para sostener al jefe de Gabinete y describió el impacto de la presión política interna tras la difusión de su declaración jurada

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Lucas Romero afirmó que el Gobierno impulsa una “renuncia funcional de Adorni” para evitar una salida formal del jefe de Gabinete

El oficialismo atraviesa una semana clave en el Congreso ante la presión política sobre Adorni, cuyo futuro se debate entre maniobras dilatorias en Diputados y posibles definiciones en el Senado, según explicó el consultor Lucas Romero.

En la charla con el staff de Infobae al Regreso, el director de la consultora Synopsis describió el movimiento interno que atraviesa el gabinete presidencial tras la presentación de la declaración jurada de Adorni. “Parte de las estrategias del oficialismo son para tratar de dilatar, de postergar, de generar que el tiempo baje un poco y calme los ánimos, porque en definitiva, todo esto es la reacción de la presentación de la declaración jurada de Adorni hace diez días”, aseguró.

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El recorte de funciones como mecanismo de contención

Romero interpretó que el gobierno busca evitar una renuncia formal del jefe de gabinete y, en cambio, opta por despojarlo de responsabilidades: “Yo le llamo una suerte de renuncia funcional de Adorni, pero no formal. Es decir, le voy quitando funciones porque ya no me sirve para comunicar. Entonces, le quito esas funciones y veo si eso calma un poco los ánimos del resto de los actores para ver si me dejan conservar a Adorni como jefe de Gabinete sin funciones, que pueda darle esta posibilidad al presidente de no ofrendarle al periodismo la renuncia de Adorni”.

Manuel Adorni y Adrián Ravier
Lucas Romero afirmó que el Gobierno impulsa una “renuncia funcional de Adorni” para evitar una salida formal del jefe de Gabinete

El consultor señaló que el Ejecutivo prefiere mantener al funcionario bajo perfil y repartir sus tareas: “Está buscando formas de conservarlo; una forma es no exponerlo más en el rol y en la función que tenía y, en todo caso, ir delegando esas funciones a otros actores. Apareció un nuevo vocero, aparece un nuevo secretario de comunicación y de prensa. Me parece que ir quitándole funciones y que Adorni quede ahí, como lo que es”.

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Romero sostuvo que desde el inicio la designación de Adorni tuvo un sentido instrumental: “Adorni vino a ocupar un rol que es la de invertir la relación de jerarquía entre la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia y permitirle a Karina Milei ser jefa de Gabinete sin serlo. Es alguien que ocupa ese lugar y que está puesto a disposición de las decisiones políticas que tome la figura fuerte dentro del gabinete, que es Karina Milei”.

Karina Milei y el reordenamiento del poder interno

El director de Synopsis remarcó la influencia de Karina Milei en la dinámica del gabinete: “Karina Milei no puede ser jefe de Gabinete, primero porque estaría muy expuesta, por ejemplo, a una moción de censura, siendo una figura realmente relevante, pero además porque no tiene habilidades, capacidades, herramientas para ejercer ese rol. Entonces, me parece que estamos camino a esa normalidad, de tener una suerte de jefe de gabinete protocolar”.

(Infobae en Vivo)
Romero sostuvo que el Gobierno le quita funciones a Adorni y delega tareas en un nuevo vocero y en un secretario de Comunicación y Prensa (Infobae en Vivo)

Además, Romero recordó el veto a otros aspirantes a la jefatura de gabinete: “Ella bloqueó la llegada de Santiago Caputo”. El politólogo señaló que este reordenamiento responde tanto a la necesidad de blindar a la funcionaria clave del presidente como al diseño de un gabinete en el cual las funciones se reparten según las urgencias políticas y mediáticas.

Las maniobras en el Congreso y el desafío de la gobernabilidad

Consultado sobre las perspectivas inmediatas en el Congreso, Romero diferenció el escenario en Diputados y en el Senado: “Yo diría, son dos cámaras distintas hoy que plantean dos escenarios distintos para el oficialismo. La Cámara de Diputados ya tuvo un antecedente, una votación que estuvo a cinco votos de lograr los 129 que se requerirían para la moción. Creo que el gobierno está mucho más frágil en Diputados que en el Senado”.

Respecto a la Cámara alta, el consultor consideró que la negociación con gobernadores puede ser decisiva: “En el Senado los votos son, voy a decirlo en el mejor de los términos, comprables, negociables. Porque están los gobernadores detrás, puede haber un toma y daca, puede haber una relación, una gestión más transaccional con esos gobernadores para evitar que buena parte de esos 10 senadores del radicalismo, incluso algunos otros senadores provinciales, no aporten los números necesarios para ese 37 de votos que se requiere para la moción”.

Manuel Adorni Fabián Fernández
Lucas Romero advirtió que el Gobierno está más frágil en Diputados que en el Senado ante una eventual moción contra Adorni

Romero también analizó el debate en torno a las mayorías necesarias para interpelaciones y mociones de censura: “El planteo ahora del oficialismo de que para activar el trámite del procedimiento se requiere una mayoría especial porque no pasó por comisión, la famosa mayoría de dos tercios para el tratamiento sobre tabla, me parece una interpretación amañada del espíritu de la ley, porque la Constitución le otorga una facultad al Congreso que el Congreso la puede ejercer”.

El politólogo subrayó el trasfondo político que puede determinar el desenlace: “Uno imaginaba que ese mecanismo de la moción de censura, de hecho no tenía antecedentes porque, en algún punto, cuando el evento está cerca de ocurrir, el Ejecutivo toma la decisión antes para no someterse a una exposición de debilidad, que es que el Congreso le remueva a un funcionario. ¿Qué puede estar operando acá? Que el presidente interpreta que hay una operación de la oposición, de algunos sectores, de los medios, sectores de poder que quieren hacerle daño al Gobierno”.

Finalmente, Romero advirtió sobre el impacto en la opinión pública: “Acá el presidente está confrontando no solo contra la oposición, sino contra la opinión pública también”.

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