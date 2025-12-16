Más radares y multas de hasta $ 500 mil: los cuidados que hay que tener para viajar a Brasil en vacaciones

Playa de Ipanema, Río de Janeiro, Brasil (Shutterstock España).

La autovía Ruta 14 es la vía más rápida y segura para conectar en auto Buenos Aires y otros grandes centros urbanos argentinos con las playas de Brasil. Este verano, al igual que ocurrió en otras temporadas, el tipo de cambio es favorable. De allí que se espera una gran cantidad de turistas rumbo a Torres, Florianópolis o Camboriú, entre otros destinos.

La R14, o Ruta del Mercosur, nace en Gualeguaychú y llega hasta Bernardo de Irigoyen en Misiones. Son 1.127 km en total. El trayecto que va desde Ceibas (Entre Ríos) a Paso de los Libres (Corrientes) es una autovía con dos carriles de circulación en cada sentido. En esta localidad correntina hay un puente y un paso fronterizo a Brasil. Unos 120 kms al norte hay otro en Santo Tomé.

A fin de controlar la seguridad en las rutas y hacer que se respeten los límites de velocidad en el trayecto que atraviesa Entre Ríos, la Dirección de Prevención Vial provincial informó que existen nuevos dispositivos de control. El organismo tiene acuerdos con las autoridades nacionales para realizar este tipo de procedimientos y cobrar las multas.

¿Dónde se ubican los radares?

En el trayecto por autopista de la R14, se ha dispuesto equipamiento de control por fotomulta. Algunos ya se encuentran operativos. Otros están en proceso de evaluación y autorización para el corto plazo.

Kilómetro 1,05, a la altura de Ceibas. La velocidad máxima permitida es de 120 km/h. (Proyectado)

Kilómetro 60,3, inmediaciones de Gualeguaychú. Límite 120 km/h (Proyectado)

Kilómetro 117,5, zona urbana de Concepción del Uruguay. Tope 80 km/h.

Kilómetro 126,6, Concepción del Uruguay. Límite 100 km/h.

Kilómetro 150,4, a la altura de Colón. Máxima 120 km/h.

Kilómetros 260,6 y 261, zona Concordia. Tope 120 km/h.

Kilómetro 328,2 y 333,2, a la altura de Chajarí. Límite 120 km/h.

A estos dispositivos ubicados en la R14 se suman otros fijos y móviles. En el puente Rosario - Victoria, ruta nacional 174, hay tres. Se encuentran en los kilómetros 9, 20 y 57,2. En todos, la velocidad máxima es de 80 km/h.

Los dispositivos móviles están planificados en tres puntos de la Ruta Nacional 18. Esta vía atraviesa de forma horizontal la provincial, con tramos de autovía con doble carril por mano, en sentido oeste - este.

Brasil es uno de los principales destinos elegidos por los argentinos

En esta ruta, los controles funcionarán en:

Kilómetro 18, a la altura de Sauce Montrull. Máxima permitida 80 Km/h.

Kilómetro 126,5, zona Estación Raíces. Límite 60 km/h.

Kilómetro 188,2 y 188,5 en el área de Jubileo. Tope de velocidad 60 km/h.

¿Cuánto cuestan las multas?

Por violar los límites de velocidad o circular sin las luces bajas encendidas, las multas pueden superar los $500 mil. Para calcularlas, se toma como referencia la unidad fija (UF). El registro se elabora considerando el valor del litro de nafta súper de YPF en estaciones de Entre Ríos. En este momento está en $1.613.

Una falta grave como sobrepasar los límites de velocidad o transitar sin luces fluctúa entre las 300 y las 500 unidades fijas. Por rebasar el tope se está aplicando un mínimo de 315 UF, por ello la sanción estaría en $508.095. Se pueden abonar vía transferencias bancarias o billeteras virtuales. La encargada de cobrarlas es la Dirección de Seguridad Vial de Entre Ríos.

Hay un descuento del 50% por pago voluntario. Pero quienes quieran formular un descargo lo podrán hacer de forma virtual. Para ello deberán registrarse y seguir los pasos en monitoreovialentrerios.info

¿Cuál es la razón de tantos controles?

En lo que va de 2025 hubo 125 personas muertas y 995 con heridas leves y graves por incidentes de tránsito en las rutas de Entre Ríos. Los siniestros viales sumaron 719. En 110 hubo que lamentar muertes. Según la estadística, el exceso de velocidad es responsable de uno de cada tres incidentes.

Por ello, el objetivo principal del nuevo esquema de radares no es recaudatorio, sino hacer que las rutas sean lugares más seguros para transitar.