La oposición acusa a Martín Menem de armar una “mayoría automática” en comisiones clave de Diputados

Martín Menem, el señalado de "quitar" lugares en las comisiones claves

La Cámara de Diputados comienza hoy su debate en sesiones extraordinarias con la conformación de dos comisiones y lo hace en medio de una disputa entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y el bloque que representa a los gobernadores de Unidos.

El reparto de las 49 sillas viene siendo un tema de discusión entre los bloques que acusan a Menem de armar su mayoría automática en la Comisión que es central en el tratamiento de casi todos los temas. Y que lo hizo en desmedro de la representatividad de bloques mayoritarios con el fin de “pagar” el acompañamiento en firmas y votos.

Tanto es así que el bloque Unidos decidió impugnar la resolución de Menem sobre el armado de las Comisiones y no elevó los nombres de los integrantes de Presupuesto -y de las demás comisiones que se constituyen-, porque aseguran que Menem “priorizó bloques amigos y perjudicó a Unidos-PU”.

La segunda medida que tomarán es que no participarán de la reunión para la conformación de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal que se va a realizar a las 17 y a las 16 respectivamente en el anexo de la Cámara de Diputados. Tampoco acompañarán el dictamen del oficialismo y, como adelantó este medio el viernes pasado, presentarán un dictamen propio de minoría. En ese momento, el de dictaminar, se harán presentes en la Comisión. Para ese momento deberán pasar los nombres de los representantes.

Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto

En el armado de Presupuesto, la presidencia de la Cámara estableció que LLA tendrá 20 lugares, Unión por la Patria pierde dos respecto de la cuenta D’Hont y queda con 18, Unidos pierde 1 y queda con 3 lugares. Entre los socios del oficialismo aparecen dos lugares para el PRO -Fernando De Andreis y Daiana Fernández Molero-; uno para la UCR -Lisandro Nieri-; uno para el MID -Eduardo Falcone- y suma con uno cada uno a Producción y Trabajo -Nancy Picón Martínez que responde al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego- otro para Elijo Catamarca -Sebastián Nóbelga que responde al gobernador Raúl Jalil-; un tercero para Independencia -Elía Fernández que es del gobernador Osvaldo Jaldo de Tucumán- y por último Oscar Herrera -responde al gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua-.

“Con este esquema Menem se aseguró la mayoría automática porque suma 28 firmas cuando necesita 25 para poder tener el dictamen de mayoría. Así como quedó, tienen para sacar todo de la comisión”, explicó un diputado de la oposición.

Una situación similar se vivió en la conformación de Legislación Penal en donde el oficialismo quedó con 12 sillas frente a las 11 de UP que “pierde” una, Unidos queda con 3 -tampoco mandó los nombres- El PRO 2, la UCR 1, Innovación Federal 1 y el Frente de Izquierda 1. En esta comisión, el oficialismo tendría 16 firmas favorables entre propias y de los socios y la oposición que tendría 15, lo que le aseguraría tener los dictámenes de mayoría.

“En la nueva estructura de la Cámara La Libertad Avanza trazó una línea en donde ven 122 “enemigos” dentro del recinto que son los 93 de UP, los 4 de la izquierda, los 22 de Unidos y los 3 de País Federal. Tanto es así que le dieron lugares a Jaldo y Jalil que tienen la misma cantidad de representantes que el bloque de Marcela Pagano -País Federal- a los que dejaron afuera de todo”, agregó.

En el oficialismo defienden el armado de las comisiones señalando que la intención es que todos los bloques tengan representatividad y que los que no tienen sillas en una de las comisiones las tendrán en otras.

En el fin de semana en los bloques de la oposición se especuló con la posibilidad de pedirle a la Justicia una cautelar al respecto pero fue descartado porque entienden que es difícil que ese poder se quiera entrometer en el funcionamiento del Poder Legislativo.