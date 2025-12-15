Política

Inocencia fiscal: se constituyó la comisión de Legislación Penal en Diputados y mañana empieza el debate

La legisladora libertaria Laura Rodríguez Machado (Córdoba) fue ratificada como presidenta. El kirchnerismo dejó en reserva su vicepresidencia y Provincias Unidas aún no decidió a sus representantes. Reunión para las 10 de este martes. Dudas desde la oposición

La legisladora libertaria y presidenta
La legisladora libertaria y presidenta de la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, Laura Rodríguez Machado (Prensa Diputados)

El proyecto de inocencia fiscal comenzará a ser debatido mañana, desde las 10, en la comisión de Legislación Penal de Diputados, que fue constituida hoy y su presencia quedó, de nuevo, en manos de la legisladora libertaria Laura Rodríguez Machado (Córdoba).

La reunión fue rápida y con acuerdo, más allá de que el kirchnerismo de Unión por la Patria, vía Germán Martínez, dejó en stand by los cargos que le corresponden para la vicepresidencia primera y la secretaría segunda de la comisión. En tanto, Provincias Unidas ni siquiera envió a sus representantes.

Si bien persisten dudas sobre si el oficialismo podrá avanzar o no con esta iniciativa, Machado citará a Legislación Penal para las 10 de mañana, con el fin de iniciar la discusión.

En caso de tener margen para dictaminar, podría forzar un plenario por la tarde junto a la de Presupuesto y Hacienda, para firmar un despacho. Por ahora, esto está en duda -eventuales aliados aún dudan-, aunque el articulado involucra un tema central para el Gobierno: dólares.

A lo largo de estos años hay una cosa que siempre digo y nos ha destacado: el respeto por cada uno de los diputados sentados en esta comisión. Todos aquellos con representatividad son dignos de respeto y cada uno ha levantado sus banderas como lo ha considerado”, señaló Rodríguez Machado.

El PRO, a través de Javier Sánchez Wrba -de lo más serio que le quedó al macrismo en el Congreso y conocido y respetado por su experiencia parlamentaria-, ubicó en una secretaría al exintendente de Pinamar Martín Yeza.

Para las 17 de hoy se aguarda la constitución de la comisión de Presupuesto y Hacienda, cuyo titular también será revalidado y es libertario: Alberto Benegas Lynch. La ley de gastos buscará ser dictaminada mañana y debatida el miércoles en el recinto de la Cámara baja.

Noticia en desarrollo...

DiputadosLegislación PenalInocencia fiscalLa Libertad AvanzaLaura Rodríguez MachadoSesiones extraordinariasCongresoUnión por la PatriaÚltimas noticias

