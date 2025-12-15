Política

El gobierno de Kicillof anunció que les quitará los subsidios energéticos a casi 80 mil usuarios de barrios cerrados

La administración bonaerense identificó una gran cantidad de hogares de alto poder adquisitivo que contaban con el beneficio. Además informó que en enero habrá que reinscribirse en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) para mantener la tarifa social

El anuncio sobre la quita de subsidios fue hecho por Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció cambios profundos en el esquema de subsidios energéticos que comenzarán a regir a partir de enero de 2026. Así lo confirmó este martes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien adelantó que quienes hoy reciben tarifa social deberán volver a recategorizarse para no perder el beneficio. Además informó que se eliminarán los subsidios a casi 80 mil viviendas ubicadas en barrios cerrados.

Durante una conferencia de prensa, Bianco explicó que las modificaciones responden a dos objetivos centrales: mejorar los criterios de inclusión y exclusión del sistema provincial de subsidios energéticos y, al mismo tiempo, adecuarlo a los cambios normativos que impulsará la Secretaría de Energía de la Nación desde el próximo año.

Uno de los anuncios más relevantes es la eliminación de la tarifa social para todas las residencias ubicadas en barrios cerrados dentro del territorio bonaerense. Según precisó el funcionario, la medida alcanzará a unos 79.500 usuarios que actualmente reciben subsidios energéticos.

De ese total, alrededor de 66.900 viviendas se encuentran en el Gran Buenos Aires —tanto en la zona norte como en la zona sur—, mientras que otras 12.600 están distribuidas en el interior de la provincia, en áreas reguladas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció cambios profundos en el esquema de subsidios energéticos que comenzarán a regir a partir de enero de 2026

“A partir de enero de 2026 se van a eliminar todos los subsidios para las tarifas sociales de las residencias que estén en barrios cerrados”, remarcó Bianco, al señalar que se trata de un trabajo conjunto realizado con el Ministerio de Economía provincial. Esos hogares dejarán de recibir de manera automática el beneficio de la tarifa social.

El ministro también detalló que la decisión provincial está directamente vinculada a la reforma del esquema de subsidios energéticos que impulsa el Gobierno nacional y que actualmente se encuentra en consulta pública. Ese nuevo sistema reducirá la cantidad de categorías de usuarios y modificará los niveles de asistencia estatal.

Viejo esquema vs. nuevo esquema de segmentación energética

Hasta ahora, la segmentación nacional contemplaba tres grupos:

  • Usuarios N1 (altos ingresos): con ingresos superiores a 3,5 canastas básicas, sin subsidios.
  • Usuarios N2 (bajos ingresos): con ingresos inferiores a una canasta básica total, que recibían subsidios de hasta el 65% sobre un consumo mensual determinado.
  • Usuarios N3 (ingresos medios): con ingresos entre una y 3,5 canastas básicas, con subsidios parciales.

El nuevo esquema nacional eliminará esta clasificación y la reemplazará por solo dos categorías:

  • Hogares con subsidio: ingresos menores a tres canastas básicas totales, con subsidios diferenciados según la época del año.
  • Hogares sin subsidio: ingresos superiores a ese umbral, que no recibirán ningún tipo de asistencia.
El trámite deberá realizarse a través del sitio oficial del organismo regulador, www.oceba.gba.gov.ar, y será obligatorio para quienes quieran conservar el beneficio a partir de enero de 2026

Qué pasará con la tarifa social en Buenos Aires

Bianco explicó que la provincia de Buenos Aires contaba con un sistema propio que, en parte, replicaba el esquema nacional. En el ámbito de las empresas reguladas por OCEBA, existían dos grupos de usuarios.

El primero está conformado por titulares de servicio con ingresos menores a dos salarios mínimos, vitales y móviles mensuales, quienes continuarán recibiendo la tarifa social provincial.

El segundo grupo estaba alineado con la categoría nacional N2. Con la eliminación de esa categoría a nivel nacional, este grupo provincial dejará de existir en su formato actual.

Ante este escenario, el ministro aclaró que la Provincia buscará sostener el subsidio para aquellos usuarios de bajos ingresos que podrían quedar excluidos por la reforma nacional, pero con una condición clave: deberán volver a inscribirse y recategorizarse.

Para no perder la tarifa social en la provincia de Buenos Aires, los usuarios de bajos ingresos deberán recategorizarse en enero de 2026

Vamos a poder seguir subsidiando a esos usuarios y mantenerlos dentro de la tarifa social provincial, siempre y cuando se anoten en la página web de OCEBA y cumplan con las condiciones para acceder al subsidio”, afirmó Bianco.

Cómo recategorizarse para no perder el beneficio

El trámite deberá realizarse a través del sitio oficial del organismo regulador, www.oceba.gba.gov.ar, y será obligatorio para quienes quieran conservar el beneficio a partir de enero de 2026.

El funcionario subrayó que el anuncio anticipado busca evitar que los usuarios se encuentren de manera sorpresiva con la quita del subsidio. “No queremos que nuestros usuarios se enteren de golpe que se han quedado sin subsidios por una modificación regulatoria nacional que impacta en la Provincia”, sostuvo.

Las medidas anunciadas implican una reconfiguración significativa de la política de subsidios energéticos en la provincia de Buenos Aires. Mientras se avanza en un esquema más restrictivo a nivel nacional, el gobierno bonaerense buscará sostener la tarifa social para los sectores de menores ingresos, aunque endureciendo los controles y excluyendo de manera explícita a viviendas ubicadas en barrios cerrados.

En los próximos meses, según adelantó Bianco, se brindarán más detalles sobre los requisitos, plazos y mecanismos de inscripción para acceder a la tarifa social provincial a partir de 2026.

