Política

A días del anuncio, oficializaron las designaciones de los nuevos miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas

Los cambios se dan luego de la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa y el nombramiento de Carlos Presti, como nuevo titular de la cartera

Guardar
Oficializaron a los nuevos miembros
Oficializaron a los nuevos miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas

A días del anuncio, el Gobierno hizo efectivas las designaciones de los nuevos miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas, consolidando la estructura de mando militar para el próximo período. Mediante una serie de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei nombró a los nuevos titulares de los principales comandos.

De esta manera, el general de División Oscar Santiago Zarich fue designado como jefe del Estado Mayor General del Ejército, según el Decreto 888/2025, mientras que el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare asumió como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, conforme al Decreto 885/2025. Todas estas normativas llevan la firma Presidente y el flamante ministro de Defensa, Carlos Presti.

En el mismo acto administrativo, el vicealmirante Juan Carlos Romay fue nombrado jefe del Estado Mayor General de la Armada a través del Decreto 887/2025. Por su parte, el General de Brigada Héctor César Tornero fue designado Comandante de Operaciones Conjuntas del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, según el Decreto 886/2025.

El General de División Oscar
El General de División Oscar Santiago Zarich fue designado como Jefe del Estado Mayor General del Ejército

Con estos nombramientos, el Poder Ejecutivo Nacional completa la renovación de la cúpula militar, asegurando la continuidad operativa y administrativa de las Fuerzas Armadas argentinas.

Uno por uno, quiénes son los nuevos miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas

Ejército: Oscar Santiago Zarich

El General de División Oscar Santiago Zarich se desempeñó como comandante de Adiestramiento y Alistamiento. Su última gestión se centró en el desarrollo del ejercicio militar “Libertador”, movilizando a cerca de 2.500 efectivos y 300 vehículos en un operativo orientado a optimizar el despliegue logístico y modernizar la estructura operativa.

Una de las frases mencionadas durante dicha operación, con blindados, aeronaves, paracaidistas y tropas especiales, sostuvo: “Vamos a tomar esta salida del terreno como una forma de entrenarnos. Esa es, siempre, la razón de ser del Ejército y de cualquier Fuerza Armada”.

Oscar Zarich junto a Carlos
Oscar Zarich junto a Carlos Alberto Presti

Zarich egresó de la promoción XXXIII del Liceo Militar General Belgrano, en Santa Fe, y ocupó cargos clave como jefe de la IX Brigada Mecanizada en Comodoro Rivadavia, donde coordinó actividades de alistamiento y entrenamiento de nuevas tropas entre 2022 y 2024.

Se graduó como Oficial de Estado Mayor y posee, además, una maestría en Defensa y Geoestrategia. A lo largo de su trayectoria profesional, ocupó puestos de jefatura en la Compañía de Cazadores de Monte 19, la Compañía de Comandos 601 y el Regimiento de Infantería Mecanizada 25, según la información suministrada en colegiomilitar.mil.ar.

Estado Mayor Conjunto de las FFAA: Marcelo Alejandro Dalle Nogare

Por su parte, Marcelo Alejandro Dalle Nogare reemplazará a Xavier Julián Isaac. Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, Dalle Nogare ingresó a la Escuela Naval Militar en la promoción 116° como Guardiamarina en 1987 y cuenta con una carrera marcada por el liderazgo en unidades navales estratégicas.

Marcelo Alejandro Dalle Nogare
Marcelo Alejandro Dalle Nogare

El 31 de diciembre de 2023 fue promovido al grado de Vicealmirante y, poco después, designado como Subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, responsabilidad que asumió luego de una extensa carrera operativa y de gestión.

Ejerció el mando de unidades como el aviso ARA “Suboficial Castillo”, liderando la Patrulla Antártica Naval Combinada junto a Chile, los destructores ARA “Heroína” y ARA “Almirante Brown”, la División Patrullado Marítimo y el Comando del Área Naval Austral. Además, se desempeñó como jefe de la Escuela Naval Militar, director de la Escuela de Oficiales de la Armada y Director General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Entre sus misiones internacionales, actuó como agregado de Defensa en Sudáfrica y como comandante de operaciones conjuntas con Brasil. Recibió medallas por operaciones en el Golfo Pérsico, participando en el bloqueo naval a Irak, y obtuvo distinciones nacionales e internacionales. Posee formación avanzada en sistemas navales, estrategia militar y dirección estratégica y tecnología.

Armada Argentina: Juan Carlos Romay

Juan Carlos Romay liderará la Armada Argentina tras la jubilación de Carlos María Allievi. Oriundo de Buenos Aires y graduado como Guardiamarina de la promoción 117° en diciembre de 1988, formando parte de la Promoción 117° del Cuerpo Comando, Escalafón Naval. Dirigió la Dirección General de Educación de la fuerza a partir de diciembre de 2024, consolidando propuestas de formación y actualización para el personal militar.

Entre sus antecedentes relevantes figura la comandancia del buque multipropósito ARA “Punta Alta”, el buque logístico ARA “Patagonia” y la emblemática fragata ARA “Libertad”, que cumplió funciones de embajada itinerante y nave escuela.

Juan Carlos Romay
Juan Carlos Romay

Ejerció también funciones como director de la Escuela Naval Militar, director general de Educación, Adiestramiento y Doctrina del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y director general del Personal y Bienestar de la Armada. A lo largo de su trayectoria, obtuvo el distintivo “Curso de Estado Mayor para Oficiales Superiores” en Brasil y el “Curso Superior de Comando y Estado Mayor” en el Naval War College de Estados Unidos, junto a capacitaciones en artillería, navegación y control aéreo en Argentina y el Reino Unido.

En 2018, completó una maestría en Relaciones Internacionales en Estados Unidos, consolidando una formación académica e internacional orientada al liderazgo militar y la proyección estratégica.

Fuerza Aérea: Gustavo Javier Valverde

La continuidad en la Fuerza Aérea Argentina estará a cargo del brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, reconocido por su desempeño como piloto de caza e instructor.

Gustavo Javier Valverde seguirá al
Gustavo Javier Valverde seguirá al frente de las FFAA

Su formación comenzó en el Liceo Militar General Espejo en Mendoza y continuó en la Escuela de Aviación Militar, de la que egresó en 1989 como parte del escalafón del aire. Valverde fue distinguido en numerosas ocasiones por su participación en Operaciones Conjuntas y su rol como jefe del Departamento de Operaciones del Comando Conjunto Aeroespacial durante el G-20. En 2020 se desempeñó como agregado de Defensa en España, con extensión de responsabilidades en Marruecos y Países Bajos.

Temas Relacionados

Fuerzas ArmadasGustavo Javier ValverdeOscar ZarichJuan Carlos RomayMarcelo Alejandro Dalle NogareDesignaciones militaresDefensa nacionalCarlos PrestiBoletín OficialÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Dictaron asueto por Navidad y Año Nuevo para los empleados públicos: cómo funcionará el Estado durante las Fiestas

La medida se oficializó esta madrugada, mediante la publicación del decreto en el Boletín Oficial. Así, alegaron que la decisión busca facilitar reuniones familiares y potenciar el turismo

Dictaron asueto por Navidad y

El Gobierno llamó a licitación para concesionar Tecnópolis y otorgar la gestión del predio a inversores privados

Buscan establecer un modelo de administración público-privada para el inmueble de más de 500 mil metros cuadrados, ubicado en Villa Martelli. El contrato será por 25 años

El Gobierno llamó a licitación

Javier Milei felicitó a José Antonio Kast, el presidente electo de Chile: “La Libertad Avanza”

El jefe de Estado argentino celebró la victoria del republicano en el balotaje chileno, a quien calificó como su amigo, sobre la candidata oficialista Jeannette Jara

Javier Milei felicitó a José

Tras el ataque terrorista en Australia, Milei apuntó contra los que promueven “las ideas woke, izquierdistas y anticapitalistas”

El mandatario volvió a expresarse en sus redes sociales por el atentado antisemita en Bondi Beach que dejó al menos 15 muertos. La Oficina del Presidente también emitió un comunicado condenando el hecho

Tras el ataque terrorista en

La orden de Karina Milei, los acuerdos impensados dentro del Gobierno y la prueba de fuego para las reformas libertarias

El Gabinete terminó por conformarse formalmente esta semana y emerge una nueva era al interior de la gestión, con la hermana del Presidente como figura empoderada. La trastienda de los últimos trascendidos de las negociaciones políticas y los tiempos que le corren al oficialismo en el Congreso

La orden de Karina Milei,
DEPORTES
El Buenos Aires Lawn Tennis

El Buenos Aires Lawn Tennis Club se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en caballeros

“Vamos a volver”: el guiño de una figura que se consagró campeón con Independiente y generó ilusión en los hinchas

Aston Villa ganó un partidazo por la Premier League y se mantiene en zona de Champions: por qué no atajó Dibu Martínez

Las tiernas fotos que compartieron Julián Álvarez y Emilia Ferrero en la recta final de su embarazo: “Te esperamos con mucho amor”

El emotivo mensaje de la pareja de Juan Ramón Verón, a siete meses de su muerte: “Todo tuyo amor mío”

TELESHOW
Las perlitas de los Martín

Las perlitas de los Martín Fierro de Streaming 2025: escándalos, cruces incómodos y momentos insólitos de una noche histórica

Nico Occhiato ganó en el Martin Fierro de Streaming y dio un importante anuncio para 2026: “Arrancamos con Lionel Messi”

La emoción de Ángela Torres al ganar como Revelación en los Martín Fierro de Streaming: “Somos el mejor equipo del mundo”

La Mañana de Infobae ganó el premio como Informativo en los Martín Fierro de streaming

Homero Pettinato apareció en el Martín Fierro de Streaming y habló del escándalo con Sofía Gonet: “Yo no soy ‘wandanaresco’”

INFOBAE AMÉRICA

Marcela Cabutti reúne a Sudamérica

Marcela Cabutti reúne a Sudamérica y África, a través del arte, la geología y la memoria

Una nueva mirada sobre Pablo Picasso, a través de sus anécdotas más insólitas

Maruja Mallo rompe moldes: ¿surrealismo, geométrica o algo totalmente distinto?

Estados Unidos el socio imprescindible de Latinoamérica está de vuelta y raya la cancha

Kast prometió restaurar el orden y gobernar “para todos los chilenos” en su primer discurso como presidente electo