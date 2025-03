Así operan las fuerzas de élite de las FF. AA. para recuperar un objetivo de valor estratégico

La Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército y Gendarmería participaron del ejercicio "Candú". (Foto: Fernando Calzada)

Este viernes finalizó un ejercicio militar en la zona de Zárate, provincia de Buenos Aires. El detalle: esta actividad enfrentó un escenario fuera de la común y al que el Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea no estaban especialmente habituados. Según explicaron, se trató del primer ejercicio conjunto e interagencial de este tipo que protagonizan.

Resulta que, en diciembre de 2024, el Poder Ejecutivo firmó dos decretos que modifican algunos aspectos del accionar de las Fuerzas Armadas. Uno fue el 1107, con énfasis en la definición de los objetivos de valor estratégico que deberán ser custodiados por el personal dependiente del Ministerio de Defensa. El otro, el 1112, detalla que el personal militar deberá actuar de manera disuasiva o efectiva ante amenazas y agresiones de origen externo que se desarrollen o incidan en los espacios terrestres, marítimos, fluviales, lacustres, aeroespacial, ciberespacial y en el espectro electromagnético, sin perjuicio de las misiones establecidas en las leyes de Seguridad Interior (24.059) y de Defensa (24.948).

A partir de esta normativa, el Ejército Argentino planificó un ejercicio para estar preparado a los nuevos desafíos. Para ello, convocó a la Armada, a la Fuerza Aérea y a la Gendarmería Nacional. ¿El resultado?, una actividad operacional que se ejecutó durante siete días, que planteó una situación en el complejo nuclear Atucha y que reunió a casi 800 efectivos -principalmente de las fuerzas especiales- y a buques, helicópteros, vehículos blindados y elementos de ciberdefensa.

el Ejército Argentino planificó un ejercicio para estar preparado a los nuevos desafíos impuestos por el Ministerio de Defensa. (Foto: Fernando Calzada)

Candú, el nombre del ejercicio militar en Zárate

“El nombre, Candú, está relacionado al tipo de uno de los reactores que tiene la central Atucha”, explicó a DEF el general Oscar Zarich, comandante de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército Argentino, organismo responsable de la planificación de esta actividad: “Los decretos fundamentaron la intención de comenzar con el adiestramiento en objetivos de alto valor. Buscamos ejercitarnos en escenarios acordes, por eso lo hicimos en cercanías de la central nuclear, porque contamos con elementos altamente capacitados para afrontar las situaciones que se puedan dar en este tipo de estructura crítica”.

En palabras de una de las máximas autoridades de la Fuerza, este es el comienzo de varios ejercicios de este tipo que se harán a lo largo del año y que estarán vinculados a estos objetivos de gran importancia.

“El Ejército es punta de lanza en este tipo de actividad porque tiene personal y medios para reforzar este los objetivos terrestres. Además, nos interesaba trabajar con la Gendarmería Nacional por las trascendentes misiones que tienen y porque es una manera de comenzar a trabajar interagencialmente”, aclaró el general, no sin antes mencionar que uno de los elementos con mayor protagonismo dentro del ejercicio fue la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, un elemento que cuenta con experiencia en lo que respecta al trabajo en el marco de acciones multidominio.

La Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) es una unidad clave del Ejército Argentina que se activa como primera respuesta a situaciones de emergencia o ataques. (Foto: Fernando Calzada)

De hecho, y durante el “Candú”, en el puesto comando de estas características -en el que trabajan celdas de inteligencia táctica, comunicaciones, ciberdefensa, logística, legales y personal, entre otras- se decidieron todas las acciones del ejercicio de acuerdo a la información obtenida (que incluyó el seguimiento en vivo del accionar de las tropas en el terreno a través de software desarrollado por el Ejército).

“Antes se hacían estas prácticas sobre la capa de protección civil. Ahora, a eso, se suma la de seguridad o defensa de la infraestructura crítica”, explicó Zarich, quien también agregó que este tipo de actividades pone a la luz el compromiso y la vocación de los militares. De hecho, se refirió a los actores que, si bien no están desplegados en el ejercicio, dieron todo de sí para que pudiera concretarse: “Uno ve solo la fuerza empeñada, pero no tiene en cuenta que existió personal que preparó y acondicionó los medios. Nosotros consideramos que no hay adiestramiento sin alistamiento”.

Alrededor de 800 efectivos se desplegaron durante toda esta semana en la zona de Zarate. (Foto: Fernando Calzada)

Entre comandos, buzos tácticos, tiradores especiales y paracaidistas

El general Sergio Jurczyszyn, titular de la Fuerza de Despliegue Rápido, también dialogó con DEF y, desde el puesto comando multidominio (ubicado en la Base Naval “Zárate”) contó que, para la actividad, se planteó un escenario hipotético particular de afectación del complejo nuclear de Atucha y, en consecuencia, la autoridad responsable ordenó la recuperación.

Por eso, para la actividad, fue clave la participación de las fuerzas de élite que componen esta unidad del Ejército argentino y, simultáneamente, de los comandos de la Fuerza Aérea Argentina, los buzos tácticos de la Armada y de los integrantes del Grupo Alacrán de Gendarmería nacional.

Por primera vez se ejercitaron las tres Fuerzas Armadas junto al equipo de operaciones especiales de Gendarmería Nacional, "Grupo Alacrán". (Foto: Fernando Calzada)

“Estas fuerzas especiales son aptas para un despliegue muy rápido. Luego, pueden moverse en incursiones, es decir, aproximaciones a los distintos objetivos, y concretar acciones rápidas teniendo en cuenta que deben minimizar el máximo de los daños colaterales”, contó, al tiempo que agregó que, para este ejercicio, plantearon una toma de rehenes hipotética y, en consecuencia, estas tropas de élite debían recuperarlos con vida y trasladarlos a los puntos donde se les brindaría asistencia médica y serían descontaminados.

“Este es el primer ejercicio conjunto interagencial que incluye a las Fuerzas de Seguridad. Fue muy efectivo en cuanto a la práctica y coordinación de procedimientos y a las experiencias aprendidas. Es un buen primer paso y esperamos que, en los próximos, podamos decir que contamos con una herramienta útil, de rápido despliegue y efectiva”, subrayó.

En el ejercicio se planteó la recuperación del complejo nuclear Atucha con su respectiva evacuación y descontaminación de heridos. (Foto: Fernando Calzada)

Medios terrestres, navales y aéreos para la defensa del complejo nuclear Atucha

Desde el puesto comando, las autoridades contaron que, tras la publicación de los decretos que impactan en el accionar de las Fuerzas Armadas, se sucedieron las planificaciones y el alistamiento necesario para lanzar el “Candú”.

Justamente, uno de los requisitos para llevar adelante el adiestramiento fue la creación de una fuerza de tarea conjunta e interagencial que fue desplegada en las localidades bonaerenses de Zárate y Lima, puntos cercanos a Atucha.

Fue clave la participación de las fuerzas de élite que componen esta unidad del Ejército argentino. (Foto: Fernando Calzada)

El dato: el puesto se armó en la Base Naval “Zárate”, unidad que, por su ubicación geográfica, es parte del plan de emergencia de Atucha. Es decir que, ante una crisis en el complejo nuclear, esa unidad podría formar parte del sistema de evacuación.

¿Cuáles fueron los efectivos militares y medios participantes? Además de Gendarmería, cuyos representantes fueron los integrantes del Grupo Alacrán, el Ejército dijo presente con cientos de efectivos, fuerzas especiales, buzos tácticos, equipos de comunicaciones satelitales, un elemento de asalto aéreo, helicópteros (UH1H y Bell 206), y una unidad especializada en ataques químicos biológicos y nucleares.

El puesto se armó en la Base Naval “Zárate”, unidad que, por su ubicación geográfica, es parte del plan de emergencia de Atucha. (Foto: Fernando Calzada)

Por su parte, la Armada participó con cinco buques, buzos tácticos, efectivos de Infantería de Marina especializados en operaciones ribereñas y un puesto de sanidad. Finalmente, la Fuerza Aérea desplegó a sus comandos y operó con sus helicópteros Bell 412 y Hugues 500.

Con el escenario hipotético planteado, lanzada la actividad y con las fuerzas especiales operando en el terreno, lo que se buscó fue el control de las instalaciones, la evacuación segura y la descontaminación del personal afectado.

Uno de los requisitos para llevar adelante el adiestramiento fue la creación de una fuerza de tarea conjunta e interagencial. (Foto: Fernando Calzada)

La situación planteada en el “Candú”

En detalle, el escenario hipotético partió de una operación ofensiva realizada por parte de fuerzas no identificadas en la central nuclear Atucha II para avanzar sobre el complejo.

En consecuencia, el comandante de la fuerza de tarea, desde el puesto comando, impartió las órdenes para ejecutar operaciones ofensivas directas y lograr recuperar las instalaciones.

Es la primera vez que las Fuerzas Armadas realizan un ejercicio de defensa de objetivos de alto valor estratégico para el país (Foto: Fernando Calzada)

Para ello, las operaciones incluyeron el accionar de los medios de asalto aéreo del Ejército, navales y aéreos, qué colaboraron en la incursión de los buzos tácticos, los comandos y los infantes de marina.

Una vez logrado el cometido se destacó el accionar de los tiradores especiales para facilitar la aproximación de los helicópteros y el descenso -a través de la técnica fast rope y desde aeronaves- de la tropa.

“El Ejército es punta de lanza en este tipo de actividad porque tiene personal y medios para reforzar este tipo de objetivos terrestres”, dijo a DEF el general Zarich (Foto: Fernando Calzada)

Por su parte, el patrullero ARA “King” se desplegó para recuperar al personal y trasladarlo, vía fluvial, al punto de descontaminación del personal.

En esta última etapa, la Compañía de Ingenieros QBN (química, biológica y nuclear) tuvo especial protagonismo: una vez que, en el puesto de sanidad, finalizaban con el triage médico a fin de evaluar a los heridos y pacientes, se procedió a la descontaminación de los supuestos afectados.

El general Presti, el brigadier Isaac, el contraalmirante Allievi y el brigadier Valderde acompañaron a las autoridades del Ministerio de Defensa durante la supervisión de las actividades (Fotos: Fernando Calzada)

“Todo el equipo que participa en el ejercicio ‘Candú’ es de la Compañía de Ingenieros QBN de Apoyo a la Emergencia 601, ubicada en San Nicolás de los Arroyos. Nosotros somos la única unidad de esta temática en las Fuerzas Armadas”, reconoció el jefe de la Compañía, el mayor Carlos Tomasino, quien también agregó que operan con productos químicos descontaminantes que están avalados por la OTAN.

Cabe señalar que el ejercicio “Candú” contó con una jornada de supervisión. Para eso, Marcelo Rozas Garay, secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio Defensa; el brigadier Xavier Julián Isaac, titular del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA.; el general Carlos Alberto Presti, jefe del Ejército; el contraalmirante Carlos María Allievi, a cargo de la Armada; y el brigadier Gustavo Javier Valverde, jefe de la Fuerza Aérea, se trasladaron de Buenos Aires a Zárate y pudieron controlar de cerca el accionar del personal en cada una de las etapas que atravesó el ejercicio militar.