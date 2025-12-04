Uno por uno, quiénes son los nuevos miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas

Los nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas

Este miércoles el Gobierno nacional concretó la designación de una nueva cúpula para las Fuerzas Armadas, luego de que el ex ministro de Defensa, Luis Petri, asumiera como diputado nacional. La jornada estuvo cargada de movimientos internos, entre los que se destacó el cambio de los altos mandos que tomarán la conducción del Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y ratificado por el presidente Javier Milei. Todas las figuras cuentan con una amplia trayectoria en sus respectivas áreas. En simultáneo, reafirmaron a Gustavo Javier Valverde como jefe de la Fuerza Aérea, lugar que ocupa desde noviembre del año pasado.

Estos cambios se dan a partir de la designación de Carlos Presti como nuevo titular de la cartera de Defensa, quien impulsó estas designaciones para asegurar que cada fuerza quede bajo el mando de oficiales con experiencia en operaciones, logística y formación del personal.

Ejército: Oscar Santiago Zarich

El General de División Oscar Santiago Zarich asumirá la jefatura del Ejército Argentino tras haberse desempeñado como comandante de Adiestramiento y Alistamiento. Su última gestión se centró en el desarrollo del ejercicio militar “Libertador”, movilizando a cerca de 2.500 efectivos y 300 vehículos en un operativo orientado a optimizar el despliegue logístico y modernizar la estructura operativa.

Una de las frases mencionadas durante dicha operación, con blindados, aeronaves, paracaidistas y tropas especiales, sostuvo: “Vamos a tomar esta salida del terreno como una forma de entrenarnos. Esa es, siempre, la razón de ser del Ejército y de cualquier Fuerza Armada”.

Oscar Zarich junto a Carlos Alberto Presti

Zarich egresó de la promoción XXXIII del Liceo Militar General Belgrano, en Santa Fe, y ocupó cargos clave como jefe de la IX Brigada Mecanizada en Comodoro Rivadavia, donde coordinó actividades de alistamiento y entrenamiento de nuevas tropas entre 2022 y 2024.

Se graduó como Oficial de Estado Mayor y posee, además, una maestría en Defensa y Geoestrategia. A lo largo de su trayectoria profesional, ocupó puestos de jefatura en la Compañía de Cazadores de Monte 19, la Compañía de Comandos 601 y el Regimiento de Infantería Mecanizada 25, según la información suministrada en colegiomilitar.mil.ar.

Estado Mayor Conjunto de las FFAA: Marcelo Alejandro Dalle Nogare

Por su parte, Marcelo Alejandro Dalle Nogare fue designado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en reemplazo de Xavier Julián Isaac. Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, Dalle Nogare ingresó a la Escuela Naval Militar en la promoción 116° como Guardiamarina en 1987 y cuenta con una carrera marcada por el liderazgo en unidades navales estratégicas.

El 31 de diciembre de 2023 fue promovido al grado de Vicealmirante y, poco después, designado como Subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, responsabilidad que asumió luego de una extensa carrera operativa y de gestión.

Marcelo Alejandro Dalle Nogare

Ejerció el mando de unidades como el aviso ARA “Suboficial Castillo”, liderando la Patrulla Antártica Naval Combinada junto a Chile, los destructores ARA “Heroína” y ARA “Almirante Brown”, la División Patrullado Marítimo y el Comando del Área Naval Austral. Además, se desempeñó como jefe de la Escuela Naval Militar, director de la Escuela de Oficiales de la Armada y Director General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Entre sus misiones internacionales, actuó como agregado de Defensa en Sudáfrica y como comandante de operaciones conjuntas con Brasil. Recibió medallas por operaciones en el Golfo Pérsico, participando en el bloqueo naval a Irak, y obtuvo distinciones nacionales e internacionales. Posee formación avanzada en sistemas navales, estrategia militar y dirección estratégica y tecnología.

Armada Argentina: Juan Carlos Romay

Juan Carlos Romay liderará la Armada Argentina tras la jubilación de Carlos María Allievi. Oriundo de Buenos Aires y graduado como Guardiamarina de la promoción 117° en diciembre de 1988, formando parte de la Promoción 117° del Cuerpo Comando, Escalafón Naval. Dirigió la Dirección General de Educación de la fuerza a partir de diciembre de 2024, consolidando propuestas de formación y actualización para el personal militar.

Entre sus antecedentes relevantes figura la comandancia del buque multipropósito ARA “Punta Alta”, el buque logístico ARA “Patagonia” y la emblemática fragata ARA “Libertad”, que cumplió funciones de embajada itinerante y nave escuela.

Juan Carlos Romay

Ejerció también funciones como director de la Escuela Naval Militar, director general de Educación, Adiestramiento y Doctrina del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y director general del Personal y Bienestar de la Armada. A lo largo de su trayectoria, obtuvo el distintivo “Curso de Estado Mayor para Oficiales Superiores” en Brasil y el “Curso Superior de Comando y Estado Mayor” en el Naval War College de Estados Unidos, junto a capacitaciones en artillería, navegación y control aéreo en Argentina y el Reino Unido.

En 2018, completó una maestría en Relaciones Internacionales en Estados Unidos, consolidando una formación académica e internacional orientada al liderazgo militar y la proyección estratégica.

Gustavo Javier Valverde seguirá al frente de las FFAA

Fuerza Aérea: Gustavo Javier Valverde

La continuidad en la Fuerza Aérea Argentina estará a cargo del brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, reconocido por su desempeño como piloto de caza e instructor.

Su formación comenzó en el Liceo Militar General Espejo en Mendoza y continuó en la Escuela de Aviación Militar, de la que egresó en 1989 como parte del escalafón del aire. Valverde fue distinguido en numerosas ocasiones por su participación en Operaciones Conjuntas y su rol como jefe del Departamento de Operaciones del Comando Conjunto Aeroespacial durante el G-20. En 2020 se desempeñó como agregado de Defensa en España, con extensión de responsabilidades en Marruecos y Países Bajos.